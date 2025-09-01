Hledáte, kam v metropoli vyrazit zadarmo? Praha na začátku podzimu chystá bohatý program, který potěší milovníky kultury, historie i zábavy.
Letňanský sportovní týden 2025
- 1.-6. září 2025
- Lesopark Letňany
Praha 18 zve na tradiční sportovní týden plný pohybu i zábavy. Od pondělí do pátku se na různých místech Letňan uskuteční ukázkové tréninky, cvičení a workshopy vedené místními kluby. Vyvrcholením akce bude sobotní program v lesoparku s doprovodnými aktivitami, soutěžemi a městským překážkovým závodem Urban Challenge.
Dny žižkovského kulturního dědictví 2025
1. září-30. října 2025
Tradiční festival, který Praha 3 pořádá v rámci Dnů evropského dědictví, zve na pestrý program. Největším lákadlem jsou komentované prohlídky Olšanských hřbitovů, nejrozsáhlejší české nekropole, která je zároveň galerií pod širým nebem. Návštěvníci uvidí výjimečné ukázky funerálního umění a dozvědí se více o architektuře hřbitovů.
Dny evropského dědictví 2025
Festival Dny evropského dědictví každoročně otevírá dveře památek, do kterých se běžně nedostanete. Letošní ročník s tématem Architektonické dědictví připomene hodnotu historických budov a prostor po celé republice.
V Praze se do programu zapojí několik památkových objektů, které budou zpřístupněny právě od 7. do 14. září. Většinu z nich můžete navštívit zdarma, jen u některých se platí symbolické vstupné.
Přednášky v Městské knihovně Praha
17. září 2025, 18:00
Dům čtení (Ruská)
Projekce oceňovaného filmu čínského režiséra Zhao Lianga o ničení krajiny i člověka. Po filmu následuje seminář s Alexandrou Brockovou a Felixem Geislerem z FHS UK.
- 15. září 2025
- Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
V Ústřední knihovně se 15. září konají dvě přednášky. Od 15:30 vás meteorolog Petr Zacharov provede světem oblačnosti a naučí rozeznávat různé druhy mraků.
Večer od 19:00 pak historik Pavel Marek z Univerzity Pardubice představí nejstarší gramatiky češtiny a španělštiny.
Nejsem robot: výstava o síle lidské kreativity
- Do 19. října 2025
- Otevřeno vždy od středy do neděle, 14:00-19:00
Lidská tvořivost nemá hranice. Výstava Nejsem robot ukazuje, že kreativitu nelze nahradit ani v dnešní době technologií a konzumu. Své projekty představují například Kateřina Šedá, Jan Fabián, Delniq či Ondřej Přibyl.