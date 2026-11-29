Hluboký zářez ve skále. Kdo jde po lávce nad ním, málokdy si položí otázku: „Co tady bylo?“
Zkrátíte si tudy cestu z Bubenče přímo do Stromovky. Vysoká lávka nad úzkým zářezem do skály už nikam nevede. Kdysi tudy proudil materiál, ale i výrobky do a z papírny. Cesta je zarostlá a přerušená plotem.
V první polovině 19. století vybudovali bratři Antonín a Václav Šalovcovi na svou dobu supermoderní „rakouskou mechanickou továrnu na papír“. Po jejich smrti kolem poloviny 19. století se měnili majitelé a s nimi i výroba. Papír tu zůstal, produkty byly různé. Například jemný papír cigaretový nebo také tapety.
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V poslední čtvrtině století se tu začala produkovat i buničina, surovina nezbytná pro výrobu papíru. Papírenská produkce se tu v nejrůznějších podobách udržela až do roku 1962, kdy se sem nastěhovaly tiskařské stroje na potisk tapet. Takže kolem papíru se to zde otáčelo dál.
Z bývalého nádraží v Bubenči byla na papírnu napojena železniční vlečka. Její zbytky lze vidět právě z lávky, která nad ní vede. V době vegetace se zcela ztrácí v náletových porostech, víc se objevuje na podzim a v zimě. Když do vybudovaného kaňonu sestoupíte, objevíte například betonové pražce.
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K železniční trati ale nedojdete, po několika desítkách metrů je cesta směrem k fungující trati přehrazená.
Papírna figuruje už dlouhou dobu v plánech na revitalizaci, její první etapa měla údajně začít před šesti lety. Zatím je ale zde i v okolí ticho po pěšině. I po vlečce…
Po stopách zmizelé papírny