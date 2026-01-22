Výluka se dotkne řady tramvajových linek. Provoz linky 2 bude v ranní špičce pracovních dnů posílen. Linka 4 pojede mezi Kubánským a Čechovým náměstím přes I. P. Pavlova, Palackého náměstí, Anděl, Klamovku a Kotlářku. Tramvaje linky 5 budou jezdit v trase z Vozovny Žižkov přes Nákladové nádraží Žižkov, Hlavní nádraží, Václavské náměstí a Jiráskovo náměstí na Anděl a dále přes Laurovou do Radlické.
Kde to pojede jinak?
Upravená trasa se dotkne také linky 12, která pojede z Lehovce přes Vozovnu Hloubětín, Nádraží Vysočany, Palmovku, Invalidovnu, Florenc, Spartu a Malostranské náměstí na Anděl a dále na Na Knížecí. Z centra bude vedena ulicí Nádražní, opačným směrem ulicí Plzeňskou, přičemž konečná Na Knížecí bude umístěna v ulici Za Ženskými domovy. Stejným způsobem bude přes Anděl vedena také linka 20, která pojede z Dědiny přes Divokou Šárku, Hradčanskou a Malostranské náměstí rovněž na Na Knížecí.
Po dobu výluky nebude v provozu tramvajová linka 21. Změny se dotknou i noční dopravy, noční tramvajová linka 94 pojede z Lehovce přes Nádraží Libeň, Palmovku, Invalidovnu, Florenc, Václavské náměstí, Lazarskou, Palackého náměstí a Anděl na Na Knížecí, opět s vedením přes ulice Nádražní a Plzeňskou.
Pomůžou náhradní autobusy
Dopravní podnik zavede kvůli výluce také náhradní autobusovou dopravu. Autobusová linka X12 bude jezdit v polookružní trase mezi Sídlištěm Barrandov, Smíchovským nádražím a Andělem, a to s výstupem v ulici Bozděchově. V nočních hodinách ji doplní linka X90 v trase Sídliště Barrandov – Smíchovské nádraží – Anděl, přičemž výstup bude v ulici Plzeňské a nástup v ulici Nádražní. Zavedena bude také náhradní autobusová doprava X104 mezi Klukovicemi a Slivencem a linka X128 v trase Smíchovské nádraží – Hlubočepy.
V pracovních dnech budou navíc vypravovány vložené spoje autobusové linky 120 v trase Dreyerova – Na Knížecí, a to pouze v tomto směru. Linka 128 pojede po dobu výluky v polookružní trase Smíchovské nádraží – Žvahov – Smíchovské nádraží. Po dobu omezení budou zároveň obousměrně zřízeny zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové pro linky 104 a X104 a drobné změny čekají také noční autobusové linky 901 a 907.
Podrobné informace k výluce jsou k dispozici na webových stránkách Pražské integrované dopravy.