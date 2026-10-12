Tři sekundy. Tak krátká doba může rozhodnout o tom, zda bezpečně přejdete silnici nebo tramvajové koleje. Jenže odhadnout ji není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Přesvědčit se o tom můžete díky nové online hře na webu 3sekundy.cz.
Zastavte stopky. Trefíte přesně tři sekundy?
Princip hry je jednoduchý. Spustíte stopky a bez sledování ubíhajícího času se je pokusíte zastavit přesně po třech sekundách. Výsledek vám ukáže, jak přesný máte odhad.
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Za projektem stojí Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID). Hra je součástí bezpečnostní kampaně 3 sekundy... to je easy!, na které spolupracují mimo jiné Dopravní podnik hl. m. Prahy a BESIP.
Její hlavní poselství tvoří tři jednoduchá slova: Vidím. Slyším. Jdu.
Proč záleží na třech sekundách?
Odemknout telefon, odeslat krátkou zprávu nebo si nasadit sluchátka. To všechno může zabrat přibližně tři sekundy. Stejnou chvíli přitom můžete věnovat kontrole okolí před vstupem do vozovky.
Kampaň nechce chodcům zakazovat telefony ani poslech hudby. Připomíná však, že před přecházením silnice nebo tramvajových kolejí je důležité věnovat plnou pozornost provozu.
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Zvlášť tramvaje totiž představují specifické riziko. Na rozdíl od automobilu nemohou uhnout před překážkou. Řidič může pouze brzdit a doufat, že se mu podaří soupravu včas zastavit.
Tramvaj potřebuje k zastavení desítky metrů
Právě brzdná dráha patří k nejdůležitějším údajům, na které kampaň upozorňuje. Tramvaj jedoucí rychlostí 40 kilometrů za hodinu potřebuje k zastavení přibližně 37 metrů. To je více než dvojnásobek oproti brzdné dráze osobního automobilu.
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Jenže samotným brzděním to nekončí. Řidič musí nebezpečí nejprve zaregistrovat a zareagovat na něj. To může zabrat přibližně jednu sekundu.
Za jedinou sekundu přitom vozidlo při rychlosti 40 km/h ujede dalších 11 metrů. Pokud tedy uvedených 37 metrů představuje samotnou brzdnou dráhu, může celková vzdálenost potřebná k zastavení včetně reakce řidiče dosáhnout přibližně 48 metrů.
|Vozidlo (40 km/h, sucho)
|Reakční doba (1 s)
|Brzdná dráha
|Celkem k zastavení
|Pro představu
|Osobní auto
|11 m
|6 m
|17 m
|skoro délka bowlingové dráhy
|Autobus
|11 m
|12 m
|23 m
|asi délka dvoukloubového autobusu
|Tramvaj
|11 m
|26 m
|37 m
|výška dvanáctipatrového paneláku