Čtvrť na okraji Prahy oblékla okouzlující retro kabát.
Přesně 129 let od prvního startu slavného běhu Běchovice–Praha (27. května 1897) se mezi školáky ZŠ Běchovice objevily největší hvězdy české atletiky a společně připomněly historii nejstaršího nepřerušeného běžeckého závodu na světě.
Běhám, běháš, Běchovice! Chystá se další legendární závod, který je pořádán od roku 1897
Hlavní pozornost na sebe strhl legendární oštěpař Jan Železný. Trojnásobný olympijský vítěz se převlékl do dobového obleku a symbolicky se proměnil ve slavného startéra Rudolfa Richtera, který byl s běchovickým závodem dlouhá desetiletí neodmyslitelně spjatý. V ruce držel maketu startovní pistole a před zraky několika stovek dětí odstartoval běh na symbolických 130 metrů.
Legendy mezi školáky
Na improvizované startovní čáře se neobjevil jen Železný. Mezi zhruba třemi stovkami dětí ze základní školy v Běchovicích se pohybovala také oštěpařská hvězda Barbora Špotáková, desetibojař Roman Šebrle nebo bývalá překážkářka Zuzana Hejnová.
Známé tváře se zapojily do retro štafety, která běžela v dresech inspirovaných atletickými úbory z počátku minulého století. Organizátoři se letos výrazně opírají právě o historii závodu, chtějí celý jubilejní 130. ročník pojmout ve slavnostním stylu.
Cílovou pásku navíc držely dvě běchovické legendy – Vladimír Kříž, rekordman v počtu účastí, který má na kontě neuvěřitelných 61 startů, a Miloš Šimon, jenž se letos může na stejné číslo dotáhnout.
Součástí dopoledne byla také rozcvička pod vedením influencerky Lucie Neumannové, patronky letošního jubilejního ročníku. Děti podporovala během závodu, rozdávala podpisy a nechyběly ani společné fotografie.
Padne rekord účastníků?
Podle předsedy Českého atletického svazu Libora Varhaníka je právě historie největší silou závodu. „Běchovice nejsou jen tradicí české atletiky, ale i něco, na co může být hrdá celá republika. Věřím, že závod bude těšit nás i naše potomky ještě mnoho dalších desetiletí,“ uvedl.
Organizátoři zároveň otevřeně mluví o ambiciózním cíli – překonat rekordní účast roku 1982. Kvůli velkému zájmu proto otevřeli už čtvrtou registrační vlnu.