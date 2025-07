Tuto akci DPP využije k další etapě rekonstrukce stropní desky na Florenci, a to o víkendu 9. – 10. srpna 2025, během kterého bude výluka na lince C prodloužena z Chodova na Nádraží Holešovice. Kvůli realizaci víceprací na probíhající revitalizaci stanice Českomoravská bude o dvou víkendech 16.–17. srpna a 23.–24. srpna obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská.

Stropní deska Florenc: od 26. do 27. července

O víkendu 26. a 27. července budou zhotovitelé odstraňovat původní předepjaté nosníky v rámci další etapy rekonstrukce stropní desky nad podchodem a vestibulem stanice Florenc C. Proto bude v uvedeném termínu od zahájení do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. V denním provozu zavedena náhradní tramvajová doprava XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar. Kromě ní DPP zavede také tramvajovou linku 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Modernizace zabezpečovacích zařízení na lince C a stropní deska Florenc: od 2. do 10. srpna

Od soboty 2. do neděle 10. srpna bude DPP v úseku Kačerov – Vyšehrad instalovat elektronická stavědla. Po jejich zprovoznění bude v tomto úseku dokončena modernizace a výměna původních staničních a traťových zabezpečovacích zařízení. Úsek Háje – Roztyly DPP zmodernizoval v loňském roce. Letos na podzim bude pokračovat ve stanicích I. P. Pavlova, Muzeum a Hlavní nádraží.

V koordinaci s modernizací zabezpečovacích zařízení proběhne o víkendu 9. a 10. srpna instalace nových předepjatých nosníků do stropní konstrukce nad stanicí metra Florenc C.

Vzhledem k uvedeným dvěma investičním akcím bude od zahájení do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v těchto termínech a úsecích: Od soboty 2. do pátku 8. srpna Chodov – Muzeum a od soboty 9. do neděle 10. srpna Chodov – Nádraží Holešovice.

DPP v uvedených úsecích po dobu obou termínů výluk metra zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu XC a posílí vybrané autobusové linky v oblasti Jižního Města (125, 177 a 213), prodlouží vybrané autobusové linky do zastávky Hlavní nádraží (189, 196, 215) a po dobu druhého termínu výluky metra zavede náhradní tramvajovou dopravu 36. Detailní dopravní opatření bude k dispozici na dpp.cz.

Revitalizace stanice Českomoravská: od 16. do 17. a od 23. do 24. srpna

Během probíhajících stavebních prací na kompletní revitalizaci stanice Českomoravská, po jejím kompletním odstrojení, se na některých nosných konstrukcích ukázalo, že jsou v mnohem horším stavu, než předpokládala projektová dokumentace. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o nosné pilíře a průvlaky v úrovni nástupiště, které podpírají klenby tunelů, DPP nechal ve spolupráci s projektantem a Kloknerovým ústavem ČVUT provést několik etap průzkumných prací pro zjištění skutečné míry poškození. Výsledky sond potvrdily výrazně vyšší rozsah poškození těchto konstrukcí. Projektant na základě výsledků průzkumu a analýzy vypracované Kloknerovým ústavem ČVUT stanovil technologické postupy k sanaci jednotlivých konstrukcí, které je nezbytné provést v rámci probíhající revitalizace stanice k zajištění jejich dlouhodobé životnosti.

Příčinou většího poškození, než byl původní předpoklad, je kombinace několika faktorů. Na některých konstrukcích byl při výstavbě stanice na konci 80. let použit nevhodný materiál pro ochranu ocelových konstrukcí, který podporuje korozi a je nutné ho v celém rozsahu odstranit. U nosných sloupů a průvlaků byla prokázána nekompaktní nebo chybějící injektáž vnitřních částí těchto konstrukcí. Druhým faktorem jsou průsaky agresivní vodou narušující nosné konstrukce a třetím faktorem je důsledek zatopení stanice během povodní v roce 2002.

Vícepráce je nezbytné realizovat i v prostoru kolejiště, kde se zejména jedná o výměnu zkorodovaného kotvení tělesa kabelovodu. Za stávajícího stavu je možné práce realizovat pouze během cca 2,5hodinové noční provozní výluky metra. Aby zhotovitel mohl vícepráce co nejefektivněji provést, potřebuje k tomu delší nepřerušovaný časový úsek. K tomu budou sloužit dvě víkendové výluky na trase B v úseku Florenc – Vysočanská, a to v termínech 16.–17. a 23.–24. srpna 2025 bez překryvu s jinými plánovanými výlukami metra a mimo návratový víkend z letních prázdnin. V uvedených termínech nejsou v O2 Aréně plánovány žádné kulturní ani společenské akce. Během výluky bude metro na lince B v provozu v úsecích Zličín – Florenc a Černý Most – Vysočanská. Ve vyloučeném úseku DPP zajistí náhradní tramvajovou dopravu.

S ohledem na rozsah víceprací budou pravděpodobně nutné ještě další výluky v úseku Florenc – Vysočanská i během podzimních měsíců. DPP předpokládá, že by se jednalo o formu večerních výluk, tedy dřívějšího ukončení provozu metra v dotčeném úseku, a to v termínech mimo kulturní a sportovní akce v O2 Aréně. Celkový rozsah nezbytných víceprací bohužel i přes tyto nově doplněné výluky prodlouží dobu celkové realizace revitalizace stanice Českomoravská s předpokladem dokončení v průběhu prvního čtvrtletí 2026.