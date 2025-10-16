V této volné adaptaci klasického díla bratří Čapků se hmyzí říše stává zrcadlem lidského života – od zrození přes proměnu až po hledání smyslu. Mladí performeři propojují tanec, akrobacii a živou hudbu a s nakažlivou energií přenášejí na jeviště rytmus a chaos přírody, která se nikdy nezastaví. Přijďte se nechat vtáhnout do světa, kde se malí hrdinové mění v tvůrce velkého „hemžení“.
Představení se koná 27. října od 18.30 v prostoru Jatka78. Ten je najdete v pražských Holešovicích.
Jatka78 brzy hostí i švédský soubor Below Zero