Zažijte hemžení jako od Čapka! Živelná akrobacie ovládne pražské Holešovice

Autor: Metro.cz
  12:55
Studentské představení Hemžení na druhou, které vzniklo v rámci Performance Group CLP Studia pod vedením Daniela Komarova, zve diváky na poetickou i živelnou podívanou o světě, který je nám blíž, než si myslíme.
Představení Hemžení zkoumá rytmus a chaos přírody. | foto: Radka Pipotová

V této volné adaptaci klasického díla bratří Čapků se hmyzí říše stává zrcadlem lidského života – od zrození přes proměnu až po hledání smyslu. Mladí performeři propojují tanec, akrobacii a živou hudbu a s nakažlivou energií přenášejí na jeviště rytmus a chaos přírody, která se nikdy nezastaví. Přijďte se nechat vtáhnout do světa, kde se malí hrdinové mění v tvůrce velkého „hemžení“.

Představení se koná 27. října od 18.30 v prostoru Jatka78. Ten je najdete v pražských Holešovicích.

Jatka78 brzy hostí i švédský soubor Below Zero

  • V novocirkusovém představení In Praise of Shadows se divák přenese do krajiny hor, oceánů a ledovců, kde se sedm účinkujících pohybuje ve světě kontrastů za doprovodu nově zkomponované hudby v žánru severské lidové tradice.
  • Show švédského souboru Below Zero je na programu 7. listopadu.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
