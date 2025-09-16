Lákalo vás někdy schovat se tajně v obchodním době do skříně a zažít, jak to vypadá po zavírací době? Nebo se schovat pod sedadlo ve vagonu metra a zajet až do depa? Nemusíte to dělat tajně. Stačí si včas zarezervovat některý z nabízených zážitků.
„Tentokrát jsme se setkali na speciální noční zážitkové turistice na trase C Ečs, ke které patřila i fotoakce s „Prasátkem“, svěřují se organizátoři akce na facebookové stránce Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Návštěva nočního metra v době, kdy se zavřeli dveře všech stanic pro běžné cestující, patří k lákadlům, o kterém sní nejeden milovník MHD.
Jak dokládají webové stránky DPP, kde se prezentují další akce a zážitky, není snadné se na ně dostat. U řady nabídek už svítí výrazné „varování“ VYPRODÁNO. Například komentovaná vycházka Céčko aneb kde to všechno začalo s podtitulem „ Z Fučíkovy ke kosmonautům“ je už rozebraná. Podobně je na tom blížící se Tramvajový průvod 150 let MHD v Praze 1875–2025.
Vraťme se ale k noční prohlídce pražského metra. Průvodci se s návštěvníky projeli v autentickém prostředí prvního, tedy nejstaršího provozního úseku pražského metra po 1. koleji v úseku Kačerov – Florenc. Kromě jízdy soupravou typu Ečs měli návštěvníci historicky první – zcela exkluzivní možnost pořízení fotografií služebního vlaku rovněž v autentickém prostředí prvního provozního úseku pražského metra.
Služební vlak byl složen z historické lokomotivy řady 703.6 (T212.1614) + přípojných plošinových vozů. Jízda služebního vlaku proběhla po 2. koleji (nesprávným směrem) souběžně s Ečs. Během jízdy proběhlo focení obou souprav ve vybraných stanicích.