Modrovous. Tak se jmenuje zatím poslední Hamplova nástěnná mozaika, která je od konce letošního dubna k vidění v centru Radotína. My ale začneme o pár kilometrů dál, na náhorní plošině nad radotínskou cementárnou, ve vesnici Kosoř.
Kámen, sklo a pravěká mušle
Před dvěma lety se tady v Kosoři odehrálo něco, co ani ateista nemůže pojmenovat jinak než zázrak. Ze zamřížovaného výklenku v kamenné zdi, který dřív sloužil jako technická místnost nedaleké vodárny, vznikla nádherná kaple s nepřehlédnutelnou venkovní výzdobou.
S nápadem přišla místní výtvarnice Vladana Šrámková, která je i spoluautorkou mozaiky. Hampl v Kosoři sáhl po své oblíbené kombinaci ručně štípaného kamene a mozaikového skla. Tři zlaté lilie nad vstupem si autoři vypůjčili z kosořského znaku, kohout je symbolickým ochráncem před temnými silami. A protože jsme kousek od významného naleziště zkamenělin – Černé rokle – přidal Petr Hampl mezi barevné úlomky i kus tmavého vápence se zkamenělou mušlí. Věnoval ho radotínský geolog a pořadatel populárních veřejných vycházek „do pravěku“ Štěpán Rak.
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Inspirace středověkým Římem
Právě Černou roklí vede z Kosoře cesta dolů do Radotína. První velkou mozaiku v této městské části Hampl vytvořil v roce 2017, kdy zdejší farnost slavila stoleté výročí. Na fasádě radotínské fary nechal vyrůst skoro čtyři metry vysoký strom života, inspirovala ho mozaika z 12. století, jež se ukrývá v interiéru římského chrámu sv. Klementa.
„Byla mojí první větší mozaikou, a i proto na tuhle práci rád vzpomínám. Přizval jsem tehdy ještě kolegu Jana Lhotáka a mozaikáře Františka Tesaře,“ vypráví Hampl. Méně nadšený už byl, když se pár let po dokončení dozvěděl, že se má fara zateplovat a mozaika musí načas dolů. Naštěstí to bylo možné, protože jednotlivé kamínky nebyly nalepené přímo na zdi, ale na lehkých cementotřískových deskách přivrtaných do fasády.
Pozornost za křest vnoučete
Krom toho, že mozaiky sám vytváří a restauruje, organizuje Petr Hampl i výtvarné kurzy pro veřejnost. Právě díky nim později vznikla i malá mozaika na sloupku u vstupu na farní zahradu. Jsou na ní apoštolové Petr a Pavel, jimž je kostel nad Berounkou zasvěcen. „Tuto jsem nedělal já, ale jedna účastnice mých víkendových kurzů, které pořádám ve svém pražském ateliéru obvykle první víkendy v měsíci,“ říká výtvarník. Mozaika s dvěma vousatými světci podle něj byla autorčiným dárkem faráři za křest jejího vnoučete.
Radotínský Modrovous
Když v roce 2024 objevili archeologové z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v centru Radotína exotický skleněný přívěsek ve tvaru hlavičky vousatého muže, netušili, že se díky nim právě zrodil nový symbol městské části.
Nález dokazuje, že již ve 4. století před naším letopočtem existoval kontakt mezi Středomořím a oblastí dnešní Prahy, a takzvaný Radotínský Modrovous dnes visí i na Kulturně komunitním centru Koruna. Hampl tu opět namíchal sklo a kámen. „Kámen jsem použil na pozadí a mozaikové sklo na obličej. V pozadí kolem hlavy se vyskytují i mozaikové kostky se zatavenou zlatou fólií. Mozaikové sklo je z 50 procent českého původu a 50 procent z Itálie. Poznáte je podle velikosti mozaikových kostek. Italské kostičky mají pravidelný tvar obdélníku o velikosti cca 1 x 1,5 centimetru, kostky z českého mozaikového skla jsou většinou větší,“ upozorňuje autor na jeden z detailů.
Pohřbena pod zateplením
Doma je ale Petr Hampl na druhém břehu Berounky, na Zbraslavi, kam se jeho prarodiče přistěhovali ve třicátých letech minulého století. Na jedné ze zbraslavských vilek ukazují už jedenáct let čas Hamplovy mozaikové sluneční hodiny, zajímavější příběh ale nabízí nenápadná pamětní deska na rodném domě obrozeneckého herce Jana Kašky (1810-1869). Kousek od Zbraslavského náměstí visí už od roku 1952 a jejím autorem je Hamplův dědeček, akademický malíř Jindřich Mahelka.
Věstonice mají Venuši, Radotín Modrovouse! Vzácný nález pochází z 4. století před Kristem
I tuhle mozaiku nedávno málem navždy pohřbily zateplovací desky. „To je bohužel osud vícero mozaik. Naštěstí se zástupci městské části dohodli s majitelem a mozaiku opět obnažili. Mohl jsem jí sejmout ze zdi, očistit od špíny a zbytků cementového lepidla, odstranit defekty a zpětně ji osadit na fasádu,“ popisuje Hampl. „K práci svého dědy cítím hlubokou úctu, a tak pro mě bylo ctí jeho mozaiku restaurovat.“
Podrobnosti o tvorbě Petra Hampla i informace o kurzech fresky, sgrafita a mozaiky jsou k dispozici na webu hamplpetr.cz.