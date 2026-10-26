Ze staré tramvaje T3 bude studentská učebna. Ve hře jsou solární panely i virtuální realita

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  6:38
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie4

Vůz T3 v areálu odborných dílen v Košířích po transportu a opětovném osazení pantografem. | foto: SPŠD – Jakub Dubina

Legendární tramvaj T3 s evidenčním číslem 7205 čeká neobvyklá proměna. Dopravní podnik ji poskytl Střední průmyslové škole dopravní, jejíž studenti z ní chtějí vybudovat učebnu i zázemí pro vlastní projekty. Ve hře jsou solární panely, tepelné čerpadlo nebo virtuální realita. Jak bude vůz nakonec vypadat, rozhodnou i sami žáci.

Dopravní podnik hlavního města Prahy poskytl Střední průmyslové škole dopravní (SPŠD) vyřazený legendární vůz tramvaje T3. Jeho budoucí podoba zatím není jasná. Vůz nyní čekají opravy v Košířích, poté by se měl přesunout do vozovny Motol, kde by mohl sloužit jako netradiční prostor pro výuku, projektovou práci i setkávání. Do projektu se tak mohou zapojit žáci z různých oborů podle toho, jaké úkoly bude potřeba řešit. Cílem je, aby vše řešili smysluplně a proveditelně.

Opravy i nápady studentů

V aktuálním čísle zpravodaje dopravního podniku DP Kontakt se lze například dočíst to, že nebyl přesun zhruba šestnáctitunového kolosu vůbec jednoduchou záležitostí. Vůz bylo nutné přepravit, pomocí těžké techniky vyložit a přesně usadit na připravené místo v areálu odborných dílen. Na náročné operaci se podíleli zaměstnanci školy i dopravního podniku, včetně řidičů, jeřábníků a vazačů. Po usazení tramvaj znovu osadili pantografem. Teď přichází na řadu samotná proměna.

Vůz T3 v areálu odborných dílen v Košířích po transportu a opětovném osazení pantografem.

„Největší potenciál projektu vidím v tom, že studenti nebudou tramvaj pouze opravovat, ale sami se budou podílet na návrhu její budoucí podoby a využití,“ uvedl pro DP Kontakt ředitel SPŠD Lukáš Sobotka.

Německo zakázalo pití alkoholu na všech nádražích. Jaká pravidla platí v Česku?

Co přesně z tramvaje vznikne, zatím není rozhodnuto. A právě v tom je prostor pro studentské nápady. Vedle oprav karoserie, elektroinstalace a interiéru se mohou studenti zapojit také do plánování, návrhu nového vybavení nebo hledání způsobů, jak starému vozu vdechnout nový život. Na jednom projektu si tak vyzkoušejí, jak jejich znalosti fungují v praxi.

Z tramvaje učebna i technologická laboratoř

Až tramvaj projde hlavními úpravami v Košířích, měla by zamířit do vozovny Motol. Tam by mohla sloužit jako menší učebna, zázemí pro studentské projekty nebo místo pro setkávání. Klasické školní lavice a tabuli by v ní ovšem mohly doplnit i technologie, které by člověk ve staré tramvaji možná nečekal.

Ve hře jsou například fotovoltaické panely, nové elektrické rozvody, měniče napětí nebo tepelné čerpadlo. Škola uvažuje také o virtuální a smíšené realitě. Z kabiny řidiče by se tak jednou mohl stát interaktivní výukový prvek, na kterém si studenti vyzkoušejí třeba jednoduchou simulaci.

„Nejvíc se těším, až žáci začnou svoje znalosti přenášet přímo do tramvaje a uvidí, že to, co se ve škole naučili, najednou dostává skutečný smysl,“ dodává zástupce ředitele pro úsek výuky elektrooborů Tomáš Jelínek.

Proč v pražském metru blikají informační tabule? Jednoduchý signál budí otázky

Podle něj je právě možnost něco vlastnoručně navrhnout, zapojit a vyzkoušet velkou motivací. Jednotlivé nápady se budou posuzovat postupně podle technických možností i potřeb školy. Ne všechno tak musí vzniknout hned a některé části projektu se mohou rozvíjet až po přesunu do Motola, kde sídlí také jedna z budov školy, takzvaná motolská dopravka.

Ve hře jsou solární panely i virtuální realita

V Motole by mohla tramvaj sloužit jako menší učebna, prostor pro projektovou práci nebo místo pro setkávání studentů. Škola počítá také s možností doplnit vůz o moderní technologie. Mezi zvažovanými prvky jsou fotovoltaické panely, nové elektrické rozvody, měniče napětí nebo tepelné čerpadlo. Uvažuje se rovněž o využití virtuální a také smíšené reality.

Kabina řidiče by se v budoucnu mohla proměnit v interaktivní výukový prvek nebo jednoduchý simulátor.

DP Kontakt vychází 30 let

  • Měsíční časopis Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) přináší informace o dění v podniku, jeho zaměstnancích i pražské městské hromadné dopravě. Vychází od ledna 1996 a za dobu své existence se z původně 4stránkového podnikového periodika rozrostl v rozsáhlejší časopis, který má zpravidla 36 stran.
  • Zaměstnanci DPP jej dostávají zdarma v tištěné podobě, dostupný je také on-line na webu dpp.cz/dp-kontakt.
  • Časopis navazuje na tradici starších podnikových periodik, mezi něž patřil například Elektrikář a Pražský dopravák. Jeho název navrhl Pavel Fojtík, šéfredaktorem je od listopadu 2011 Petr Ludvíček.
  • DP Kontakt se pro deník Metro v minulosti několikrát stal jedním ze zdrojů zajímavostí ze zákulisí pražské MHD. Redakce na jeho materiály navázala například při srovnání historické a současné podoby stanic linky B v červnu 2024 nebo při zpracování zákulisí nahrávání hlášení pro MHD v únoru 2023.
  • U příběhu o „studentské tramvaji“ deník Metro mimo jiné čerpal ze článku Agáty Frankové v říjnovém DP Kontaktu.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Smíchovské nádraží otevírá nová nástupiště. Vlaštovky čeká demolice, pravěk zůstane

Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň...

Jedno z největších nádraží v Praze a také Česku má za sebou první část velké rekonstrukce. Dnes ráno se otevřelo 3. a 4. nástupiště smíchovského nádraží. První a druhé s „vlaštovkami“ se uzavřelo a...

Na podporu veřejnoprávních médií se v Pardubicích a Hradci sešly stovky studentů

ilustrační snímek

Na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií se dnes odpoledne v Hradci Králové a Pardubicích sešly stovky lidí, převážně studentů. Na hlavách měli mnozí...

27. října 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Pomník v podobě protitankového rozsocháče v Polné připomíná jeho autora Kašíka

PomnĂ­k v podobÄ› protitankovĂ©ho rozsochĂˇÄŤe v PolnĂ© pĹ™ipomĂ­nĂˇ jeho autora KaĹˇĂ­ka

Památník v podobě protitankové překážky rozsocháč v Polné na Jihlavsku připomíná jeho vynálezce a tamního rodáka Františka Kašíka (1888 až 1969). Ocelový...

27. října 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

Zábřeh povede dosavadní koalice, starostou by měl zůstat František John

ilustrační snímek

Zábřeh na Šumpersku povede po komunálních volbách stejná koalice jako dosud. Koaliční smlouvu podepsali zástupci vítězného uskupení Společně pro Zábřeh...

27. října 2026  17:31,  aktualizováno  17:31

Kopáč Cruise, mamka Chastain i Minotaur. Říjnová kina skrývají nejedno překvapení

Tom Cruise trávil kvůli roli v Diggerovi hodiny v maskérně. Postupně se ale...

Přinášíme přehled říjnových filmových novinek, které mohou oslovit diváky hledající něco jiného než další pokračování známých sérií. Čekají nás osobité romantické příběhy, dramata o složitých...

27. října 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud v Č. Budějovicích nařídil kvůli návrhu na neplatnost voleb dvě jednání

ilustrační snímek

Krajský soud v Českých Budějovicích zatím nařídil kvůli návrhům na neplatnost voleb jednání ve dvou případech. Jde o Protivín na Písecku a Dražíč na...

27. října 2026  17:07,  aktualizováno  17:07

Na železničním koridoru u Zábřeha srazil vlak člověka, doprava je zastavena

ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi Zábřehem na Šumpersku a Mohelnicí zemřel po střetu s nákladním vlakem muž, provoz na páteřní trati je zastaven. ČTK to sdělili...

27. října 2026  16:59,  aktualizováno  17:42

Modernizace železnice v České Třebové. Největší omezení přijdou za dva roky

V České Třebové se uskutečnila prohlídka probíhající modernizace železničního...

Přestavba železničního uzlu v České Třebové za téměř 20 miliard korun, která má po více než třech desetiletích završit modernizaci prvního železničního koridoru mezi Prahou a Brnem, i přes komplikace...

27. října 2026  18:12

Rozvoj bydlení i doprava. Nové vedení Šumperku představilo své priority

Dohodu o nové koalici v Šumperku stvrdili (zleva) lídr Nezávislé volby a...

Nové vedení Šumperku představilo priority pro následující čtyři roky. Stalo se tak po podvečerním popisu koaliční smlouvy. Koalice Nezávislé volby, Starostů a nezávislých a uskupení Srdcem pro...

27. října 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů

ilustrační snímek

Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů. Půjde o regionální příběh, světovou klasiku i současnou hru, sdělila dnes ČTK...

27. října 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Trojkoalice v Rychnově nad Kněžnou má dohodu na městské radě

ilustrační snímek

V jedenáctitisícovém Rychnově nad Kněžnou budoucí radniční trojkoalice dohodla obsazení míst v radě města. Bude sedmičlenná. Rychnov PLUS a Nezávislí za...

27. října 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Média nedáme, znělo dnes kampusem Technické univerzity v Liberci

ilustrační snímek

Média nedáme, znělo dnes kampusem Technické univerzity v Liberci. Na demonstraci na podporu veřejnoprávních médií se dnes odpoledne na Studentském náměstí...

27. října 2026  15:45,  aktualizováno  15:45

Plzeňská výstava připomene německou průmyslovou školu i slavné architekty

ilustrační snímek

Příběh plzeňské německé průmyslové školy, která vychovala řadu významných architektů českých dějin, přiblíží výstava Západočeské galerie v Plzni. Expozice...

27. října 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.