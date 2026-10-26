Dopravní podnik hlavního města Prahy poskytl Střední průmyslové škole dopravní (SPŠD) vyřazený legendární vůz tramvaje T3. Jeho budoucí podoba zatím není jasná. Vůz nyní čekají opravy v Košířích, poté by se měl přesunout do vozovny Motol, kde by mohl sloužit jako netradiční prostor pro výuku, projektovou práci i setkávání. Do projektu se tak mohou zapojit žáci z různých oborů podle toho, jaké úkoly bude potřeba řešit. Cílem je, aby vše řešili smysluplně a proveditelně.
Opravy i nápady studentů
V aktuálním čísle zpravodaje dopravního podniku DP Kontakt se lze například dočíst to, že nebyl přesun zhruba šestnáctitunového kolosu vůbec jednoduchou záležitostí. Vůz bylo nutné přepravit, pomocí těžké techniky vyložit a přesně usadit na připravené místo v areálu odborných dílen. Na náročné operaci se podíleli zaměstnanci školy i dopravního podniku, včetně řidičů, jeřábníků a vazačů. Po usazení tramvaj znovu osadili pantografem. Teď přichází na řadu samotná proměna.
„Největší potenciál projektu vidím v tom, že studenti nebudou tramvaj pouze opravovat, ale sami se budou podílet na návrhu její budoucí podoby a využití,“ uvedl pro DP Kontakt ředitel SPŠD Lukáš Sobotka.
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Co přesně z tramvaje vznikne, zatím není rozhodnuto. A právě v tom je prostor pro studentské nápady. Vedle oprav karoserie, elektroinstalace a interiéru se mohou studenti zapojit také do plánování, návrhu nového vybavení nebo hledání způsobů, jak starému vozu vdechnout nový život. Na jednom projektu si tak vyzkoušejí, jak jejich znalosti fungují v praxi.
Z tramvaje učebna i technologická laboratoř
Až tramvaj projde hlavními úpravami v Košířích, měla by zamířit do vozovny Motol. Tam by mohla sloužit jako menší učebna, zázemí pro studentské projekty nebo místo pro setkávání. Klasické školní lavice a tabuli by v ní ovšem mohly doplnit i technologie, které by člověk ve staré tramvaji možná nečekal.
Ve hře jsou například fotovoltaické panely, nové elektrické rozvody, měniče napětí nebo tepelné čerpadlo. Škola uvažuje také o virtuální a smíšené realitě. Z kabiny řidiče by se tak jednou mohl stát interaktivní výukový prvek, na kterém si studenti vyzkoušejí třeba jednoduchou simulaci.
„Nejvíc se těším, až žáci začnou svoje znalosti přenášet přímo do tramvaje a uvidí, že to, co se ve škole naučili, najednou dostává skutečný smysl,“ dodává zástupce ředitele pro úsek výuky elektrooborů Tomáš Jelínek.
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Podle něj je právě možnost něco vlastnoručně navrhnout, zapojit a vyzkoušet velkou motivací. Jednotlivé nápady se budou posuzovat postupně podle technických možností i potřeb školy. Ne všechno tak musí vzniknout hned a některé části projektu se mohou rozvíjet až po přesunu do Motola, kde sídlí také jedna z budov školy, takzvaná motolská dopravka.
Ve hře jsou solární panely i virtuální realita
V Motole by mohla tramvaj sloužit jako menší učebna, prostor pro projektovou práci nebo místo pro setkávání studentů. Škola počítá také s možností doplnit vůz o moderní technologie. Mezi zvažovanými prvky jsou fotovoltaické panely, nové elektrické rozvody, měniče napětí nebo tepelné čerpadlo. Uvažuje se rovněž o využití virtuální a také smíšené reality.
Kabina řidiče by se v budoucnu mohla proměnit v interaktivní výukový prvek nebo jednoduchý simulátor.
DP Kontakt vychází 30 let