Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Autor: Metro.cz
  15:08
Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit udržitelný a přívětivý veřejný prostor, který propojí město s přírodou Modřanské rokle a stane se centrem místního života.
Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci Sofijského náměstí v Praze 12. | foto: Studio Perspektiv

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...
Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...
Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12
Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12
5 fotografií

„Nechtěli jsme jen pěkný park, ale místo, kde se budou lidé opravdu potkávat. Prostor, kde se město setkává s přírodou,“ vysvětluje Ján Antal, Managing Partner studia Perspektiv.

Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12

Návrh počítá s několika zónami – od vstupní části u zastávky MHD přes parkovou oázu až po plochu pro kulturní a komunitní akce. Přibude vodní prvek, pergola se stínem a posezením, přírodní hřiště i místo pro cyklisty. Nové povrchy zpřehlední pohyb pěších a zvýší bezpečnost.

Příroda v přírodě

Architekti využijí přírodní materiály jako dřevo a kámen a vysadí domácí druhy stromů, keřů a trvalek, které podporují biodiverzitu a jsou nenáročné na údržbu. Důraz kladou i na modrozelenou infrastrukturu – tedy hospodaření s dešťovou vodou, vsakování a přirozené ochlazování prostoru.

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

„Zeleň a voda jsou pro návrh klíčové. Chceme, aby Sofijské náměstí fungovalo dlouhodobě a přirozeně, bez složitých technologií,“ doplňuje Kristýna Stará, vedoucí plánování ve studiu Perspektiv.

Revitalizace má zachovat stávající vzrostlé stromy, doplnit nový městský mobiliář a nabídnout prostor pro všechny generace – od dětí po seniory, od cyklistů po návštěvníky místních trhů.

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Nic se nezměnilo, hájí ODS problémového radního. Výzva k jeho rezignaci opět neprošla

Hned několik kauz během krátké chvíle postihlo jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS). Stranické kolegyni pomohl k výnosnému byznysu s bývalou...

3. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Kasino u Plzně nevyroste, vyvrací developerská firma podezření politiků

Developerská firma, která bude stavět haly pro sklady a lehkou výrobu na hranici katastru Chotíkova a Plzně, dnes v oficiálním prohlášení odmítla podezření plzeňského primátora Romana Zarzyckého a...

3. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Patricia Urquiola: Design má srdce i odpovědnost. Každý návrh je pro mě proces objevování

Patří mezi ty vzácné osobnosti, které dokážou spojit poezii s technologií, vědu s intuicí a empatii s architekturou. „Moje citlivost a energie patří právě sem, do světa tvorby. Tady se cítím nejvíc...

3. listopadu 2025  17:38

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

3. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  17:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Za napadení Babiše holí dostal muž podmínku, žalobce chce i peněžitý trest

Okresní soud ve Frýdku-Místku potrestal podmínkou třiašedesátiletého Vladislava N., který na začátku září na předvolebním mítinku v Dobré napadl předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Soud rozhodl...

3. listopadu 2025  17:22

Smíchovská restaurace je v rekonstrukci, brzy prý otevře v novém kabátě.

vydáno 3. listopadu 2025  17:20

Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí je hotová, stála okolo 27 mil. Kč

Částečná oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem je hotová. Chrám má novou fasádu a očištěné pískovcové prvky. Ve vnitřní části kostela je nové...

3. listopadu 2025  15:38,  aktualizováno  15:38

Znojmo chystá opatření ke zklidnění dopravy v historickém centru

Znojmo chystá opatření, jejichž cílem je zklidnit automobilovou dopravu v historickém centru, které je městskou památkovou rezervací. Nechalo si proto...

3. listopadu 2025  15:35,  aktualizováno  15:35

Plzeň začala zazimovávat kašny, fontány a pítka, kašnu Chrtice musí opravit

Plzeň začala zazimovávat kašny, fontány, pítka a pumpy ve veřejném prostoru. V listopadu je vypustí, vyčistí, opraví a připraví na zimu. Znovu začnou fungovat...

3. listopadu 2025  15:17,  aktualizováno  15:17

Obyvatelé Zlína mohou hlasovat o 19 projektech v participativním rozpočtu

Obyvatelé Zlína mohou ode dneška hlasovat o projektech navržených v participativním rozpočtu Tvoříme Zlín. Vybírat mohou z 19 návrhů, uvedla dnes radnice ve...

3. listopadu 2025  15:16,  aktualizováno  15:16

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli...

3. listopadu 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Filmový festival BOO nabídne nejlepší krátké filmy, největší průšvihy a program pro publikum od 5 do 99 let

3. listopadu 2025  16:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.