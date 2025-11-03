„Nechtěli jsme jen pěkný park, ale místo, kde se budou lidé opravdu potkávat. Prostor, kde se město setkává s přírodou,“ vysvětluje Ján Antal, Managing Partner studia Perspektiv.
Návrh počítá s několika zónami – od vstupní části u zastávky MHD přes parkovou oázu až po plochu pro kulturní a komunitní akce. Přibude vodní prvek, pergola se stínem a posezením, přírodní hřiště i místo pro cyklisty. Nové povrchy zpřehlední pohyb pěších a zvýší bezpečnost.
Příroda v přírodě
Architekti využijí přírodní materiály jako dřevo a kámen a vysadí domácí druhy stromů, keřů a trvalek, které podporují biodiverzitu a jsou nenáročné na údržbu. Důraz kladou i na modrozelenou infrastrukturu – tedy hospodaření s dešťovou vodou, vsakování a přirozené ochlazování prostoru.
„Zeleň a voda jsou pro návrh klíčové. Chceme, aby Sofijské náměstí fungovalo dlouhodobě a přirozeně, bez složitých technologií,“ doplňuje Kristýna Stará, vedoucí plánování ve studiu Perspektiv.
Revitalizace má zachovat stávající vzrostlé stromy, doplnit nový městský mobiliář a nabídnout prostor pro všechny generace – od dětí po seniory, od cyklistů po návštěvníky místních trhů.