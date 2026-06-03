Původní návrh počítal s vybudováním větracího objektu na povrchu ve střešovické zástavbě. Proti tomu však dlouhodobě vystupovali někteří obyvatelé lokality. Projektanti proto hledali alternativu a podle aktuálního řešení by měl být tunel vybaven proudovými ventilátory přímo v podzemí. Takový systém je běžný například v silničních tunelech, na české železnici by však šlo o výjimečné řešení.
Jeden z nejnáročnějších úseků celé trati
Střešovický tunel je součástí modernizace železničního spojení mezi Prahou, Kladnem a letištěm. Přibližně 3,2 kilometru dlouhá stavba povede v některých místech desítky metrů pod povrchem. Trasa byla během příprav několikrát upravována a patří k nejsložitějším částem celého projektu.
Železnice už získala potřebné posouzení vlivů na životní prostředí a aktuálně se připravuje dokumentace pro povolení stavby. Se zahájením prací se podle současného harmonogramu počítá v letech 2028 až 2032.
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Obavy z podzemní vody
Jedním z témat, které během příprav rezonovalo mezi obyvateli Střešovic, byly také obavy z možného zásahu do podzemních vod. Projektanti proto pokračují v geologických průzkumech a vytvářejí podrobný model podzemí, který má pomoci vyhodnotit všechny dopady budoucí stavby.
Trať změní dopravu na severozápadě Prahy
Modernizované spojení má výrazně zkrátit cestu na letiště a zvýšit kapacitu železnice směrem na Kladno. Součástí projektu jsou nové tunely i podzemní stanice. Po přesunu vlaků pod zem se navíc uvolní koridor současné tratě, kde má vzniknout prostor pro pěší, cyklisty a městskou zeleň.