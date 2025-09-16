Varianta písňového popěvku, že „my ten most nedáme, radši ho zbouráme“ se nenaplní. Ti, kdo bojovali za záchranu unikátní technické památky, mohou slavit.
Stavbaři budou most opravovat na břehu
Most na pražské Výtoni nechá Správa železnic opravit, nenahradí ho nová konstrukce. Na jeho rekonstrukci, dostavbu dalšího mostu se třetí kolejí a na zastávku na výtoňské straně řeky vypíše novou mezinárodní architektonickou soutěž.
„Jde o kulturní památku. Chceme a budeme se řídit památkovým zákonem,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Most podle Svobody stavbaři snesou a budou rekonstruovat na břehu, na pilířích ho v době opravy nahradí provizorní jednokolejná konstrukce.
Povedeme dialog s občany a spolky, slíbil šéf železnic
„Jsme potěšeni, že pan ministr Kupka zvolil celosvětově osvědčený a standardní postup. Rekonstrukce s dostavbou třetí koleje nabízí rychlost a minimalizaci výluk, což je nejlepší řešení pro železniční dopravce, jejich cestující i Pražany. Děkujeme panu ministrovi i Správě železnic za dosavadní korektní dialog a těšíme se, že v něm budeme s českým státem pokračovat. Jak jsme slíbili, naši studii dáváme zcela zdarma k dispozici a také naši experti jsou připraveni v dalších krocích pomoci svými znalostmi a zkušenostmi z rekonstrukcí desítek podobných mostů po celém světě,“ říká Tomáš Bistřický, člen správní rady Nadačního fondu Vyšehradský most.
Podle iniciativy ředitel Správy železnic Svoboda zmínil také další dialog se zástupci občanské veřejnosti a angažmá mezinárodních expertů.
Nahrazení mostu v minulosti kritizoval i místní samosprávy, spolky, památkáři a proti se vyjádřil i výbor UNESCO. Vznikla i odborná studie financovaná nadačním fondem pro záchranu mostu, podle které by bylo levnější a praktičtější stávající konstrukci opravit.
Dočkáme se za sedm let
Podle FB stránky prahazdarma.cz - akce a život v metropoli, která dění kolem mostu sleduje také, by stálo za to najít pro nejfotogeničtější most v Praze oficiální název. V mapách je běžně označován podobně jako jiné nepojmenované stavby totoho typu jako „železniční most“. Často se chybně uvádí Výtoňský nebo Vyšehradský.
Facebooková stránka také přiblížila harmonogram rekonstrukce. Ta by měla probíhat tak, že most bude snesen na břeh, vyměněny budou špatné části. Oprava by měla začít v roce 2027, dostava koleje o dva roky později. Nový most by měl být otevřen v roce 2032.