„Měli jsme tu na recepci paní, která, když přišel nějaký uchazeč o práci, nám podala veškeré informace, jak při příchodu pozdravil, jak se choval, zkrátka postřehy, abychom věděli o uchazeči i něco víc,“ říká Martin Jelínek, kurátor pražského Židovského muzea.
Pustil se totiž do pátrání po jménech lidí, jejichž fotografie jsou ve sbírkách této instituce, ale scházely informace, kdo byl kdo, co dělal v rámci Židovské obce za války. Vzal si za úkol zmapovat a pojmenovat nejen známé osobnosti muzea, ale i ty nenápadné, řadové zaměstnance muzea, kteří ale také vytvářejí dějiny. Podobné postavičky a vlastně neznámé lidi, jak to ilustroval zmínkou o paní recepční.
Terezín nebo Osvětim
Muzeum mívalo před válkou kolem třiceti pracovníků, ale ti postupně zmizeli v Terezíně nebo v Osvětimi a byli v muzeu nahrazováni lidmi ze smíšených manželství. Takže konečné číslo všech, kteří muzeem během protektorátu prošli a ke kterému zatím došel, je 161.
Zaměstnanci museli pro okupanty inventarizovat všechny exponáty, vytvořili tak základ současných sbírek, které patří k nejpozoruhodnějším na světě. Jedna z nikdy nedoložených legend, proč Němci muzeum nerozkradli, tak jako jiný židovský majetek, odkazuje na to, že nacisté chtěli vytvořit po vítězné válce a likvidaci všech Židů jakési muzeum zaniklé rasy.
Jindřich Prossnitz a jeho příběh
Překvapivé bylo zjištění, že válku nepřežila třetina z uvedeného seznamu, obecně se tradovalo, že zemřela většina. Jména 161 zavražděných a přeživších nově najdete na bronzových pamětních deskách v nově zpřístupněné části starého židovského hřbitova v Josefově.
V dlouhém seznamu na jedné z desek najdete i jméno Jindřicha Prossnitze, mladíka, který byl také krátkou dobu zaměstnancem muzea ve válečných dobách. „Zasloužil se o zasílání balíků, které vážily stovky, možná tisíce kilogramů, do Terezína jako pomoc těm, kteří tam byli vysídleni,“ připomíná jeden z mnoha „malých“ osudů. Bohužel, Prossnitz byl jedním z těch, jejichž životní pouť skončila v osvětimském vyhlazovacím táboře.
Odhalení desek
Jelínek pokládá za důležité vyjádřit jmenným seznamem na deskách poděkování těm, kteří dokázali za tři roky fungování muzea pod okupační správou vytvořit obrovskou sbírku. Ta před válkou tvořila několik set předmětů a díky jejich úsilí se rozrostla na více než sto tisíc kusů. Odhalení desek se jmény „neznámých“se odehrálo 28. dubna.
Židovské muzeum v Praze letos oslaví 120 let