Žijeme ve špatně navržených městech? K běžným cílům se do 15 minut dostane jen pětina Čechů

Autor: Viktorie Šulcová
  19:19
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Obecní dům pustí návštěvníky i do jinak nepřístupných prostor. | foto: MAFRA

Do práce, školy nebo na nákupy se většina Čechů nedostane do čtvrt hodiny. Podle nového průzkumu zvládne své běžné cesty v tomto čase pouze 22,8 procenta obyvatel. Tři čtvrtiny respondentů se ke svým každodenním cílům dostanou do 30 minut. Jak plánovat města, aby lidé nemuseli za běžnými službami cestovat tak daleko?

Se svým konceptem 15minutového města přijede zítra do Prahy francouzsko-kolubmijský vědec Carlos Moreno. Moreno je světově uznávaným odborníkem na urbanismus a vizy 15minutového města se věnuje přibližně 16 let. Princip vychází z představy, že základní potřeby, jako jsou práce, vzdělávání, zdravotní péče, obchody nebo volnočasové aktivity, by měly být dostupné do 15 minut chůze nebo jízdy na kole od našeho bydliště. Tuto teorii zpracovává Moreno ve své knize, která se na českém trhu objevila v srpnu tohoto roku. Podle průzkumu Friendly City Index 2026 spadá do této skupiny pouze 22,8 procenta lidí. Většina se ke svým každodenním cílům dostane do 30 minut.

Co znamená 15minutové město?

Koncept takzvaného 15minutového města otevírá možnost, jak plánovat urbanistickou strukturu měst, pro pohodlí lidí. Neznamená to však, že lidé musí všechno stihnout do čtvrt hodiny. Jde o způsob plánování měst, který se snaží soustředit každodenní služby do dostupné vzdálenosti. Obyvatelé by díky tomu nemuseli trávit tolik času dojížděním.

  • Moreno, koncept představuje jako alternativu k tradičnímu urbanistickému plánování, které často odděluje bydlení, práci a služby do různých částí města.
  • Jeho myšlenka ovlivnila například plánování v Paříži a dalších světových metropolích.
  • V roce 2021 za ni získal mezinárodní ocenění OBEL Award.

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Češi vnímají svá města spíše jako třicetiminutová

Aktuální průzkum Friendly City Index 2026, který proběhl i v dalších 11 zemích, ukazuje, že česká města mají k principu krátkých vzdáleností stále daleko. Do 15 minut se ke svým běžným cílům dostane pouze 22,8 procenta Čechů. Do půl hodiny cestu zvládnou tři čtvrtiny obyvatel.

Dostupnost každodenních cílů souvisí také s tím, jakým způsobem a jak rychle se lidé po městě pohybují.

  • Pěšky nebo na kole se pohybuje 10,7 procenta Čechů. Z toho 9,2 procenta chodí pěšky a 1,5 procenta jezdí na kole.
  • Nejčastěji lidé využívají veřejnou dopravu. Tu volí 46 procent respondentů.
  • Automobil používá 34,3 procenta.

Auto přitom vlastní 78 procent českých domácností. Více než polovina z nich, s ním však do centra jezdí jen výjimečně, nebo vůbec. Čtvrtina domácností jej využívá při většině návštěv centra, případně vždy.

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Městské prostředí nevyhovuje všem stejně

Průzkum se zaměřil také na to, jak obyvatelé hodnotí podmínky ve svých městech. Nejlépe Češi vnímají prostředí pro chodce, se kterým je spokojeno 58,5 procenta respondentů. Pozitivně také vnímají podmínky pro rodiny s dětmi, jako jsou hřiště, parky nebo pěší zóny.

Výsledky se však liší podle skupin obyvatel. Pozitivní hodnocení městského prostředí u seniorů je 35,5 procenta a u hendikepovaných 28,5. Negativně jej vnímá 23,2 procenta respondentů.

Dostupnost služeb, bezpečný veřejný prostor a možnost pohybovat se bez závislosti na automobilu patří mezi hlavní témata konceptu 15minutového města. Jeho zastánci upozorňují, že kvalitu života neurčuje pouze rychlost dopravy, ale také to, jak daleko mají lidé k základním potřebám.

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Koncept představuje také české vydání knihy

Moreno vystoupí 3. listopadu v Praze na veřejné přednášce u příležitosti vydání českého překladu své knihy 15minutové město: Řešení, které šetří čas i planetu.

Kniha se věnuje plánování měst s důrazem na potřeby jejich obyvatel. Zabývá se například dostupností bydlení, dopravy, veřejných služeb a občanské vybavenosti nebo tím, jak může městské prostředí ovlivňovat kvalitu života a sousedské vztahy.

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