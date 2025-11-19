Zimní návyky i za tisíce. Nečekané pokuty za škrábání skel s nastartovaným motorem a za neočištěné auto

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:30
Už jsme se zase dočkali. Zamrzlá čelní skla zaparkovaných aut nebo námraza padající z kamionových návěsů na vozy jedoucí za nimi. Sníh a led jsou po roce opět s námi.
Pokud řidič nechá puštěný motor při ranní zimní očitě auta, může dostat pokutu....

Pokud řidič nechá puštěný motor při ranní zimní očitě auta, může dostat pokutu. Navíc takový provoz ani nesvědčí motoru. | foto: MAFRA

Trocha sněhu na karoserii nevadí. Z vozu ale musí být výhled do všech stran.
Naprázdno spuštěné motory turistických autobusů jsou v Praze problémem i v...
Tohle by se dopravním policistům určitě nelíbilo.
Romantická idyla, ale pak to ráno čistit...
5 fotografií

Zimní rána v Česku mají svůj stereotyp – rychle nastartovat motor, zapnout topení, vzít škrabku do ruky a doufat, že než led povolí, stihnete dopít kávu. Právě tato běžná praxe ale může řidiče stát pokutu.

Stejně tak riskují ti, kdo vyjíždějí se zbytky sněhu a ledu na střeše nebo kapotě. Ačkoli tyto situace mnoho lidí nepovažuje za nebezpečné, zákon je vidí jinak – jako zbytečné obtěžování nebo dokonce ohrožení ostatních.

Nastartovaný motor při čištění skel, proč je to problém?

„Zákon o silničním provozu říká, že řidič nesmí zbytečně ponechat motor stojícího vozidla v chodu a obtěžovat tak okolí hlukem, emisemi nebo ohrožením bezpečnosti. Typickým příkladem je právě zahřívání auta na volnoběh při škrabání oken. Pokud motor běží bez nutnosti – například nepohání vyhřívání čelního skla nebo jinou technickou funkci – policista může udělit pokutu až do výše 2 500 korun blokově,“ upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.

Nepříjemné to může být zejména v obcích nebo na sídlištích, kde běžící motor ruší okolí. Navíc hrozí i riziko krádeže – běžící vůz s nevěnovanou pozorností je pro zloděje snadným cílem. Legální a bezpečnější je motor nastartovat až poté, co má řidič čelní a boční okna očištěná do té míry, aby nebyla omezena viditelnost.

Led a sníh na karoserii. Skrytá hrozba, vysoká pokuta

Zákon stanoví, že vozidlo musí být před jízdou uvedeno do technicky způsobilého stavu. To zahrnuje nejen čistá okna, ale i odstranění sněhu a ledu ze střechy, kapoty, světel či zpětných zrcátek. Vrstva sněhu na střeše se při brzdění nebo vyšší rychlosti snadno uvolní a může zasypat auto jedoucí za vámi – v krajním případě způsobit nehodu.

Tohle by se dopravním policistům určitě nelíbilo.

Stejně tak led, který odpadne a trefí například chodce nebo cyklistu. Za jízdu s neočištěným autem hrozí pokuty do 2 000 korun na místě, ve správním řízení až 2 500 korun. Pokud tím řidič někoho ohrozí či způsobí škodu, může být sankce ještě vyšší a doplněná o body.

Kolik sněhu je už moc? A co když jen spěchám do práce?

Zákon neudává přesné centimetry sněhu nebo počet minut chodu motoru. Posuzuje se, zda řidič konal s „náležitou opatrností“. Pokud po střeše auta zůstane jen lehký poprašek, policie s největší pravděpodobností přestupek řešit nebude.

Pokud ale ze střechy sjíždí kusy ledu nebo řidič sotva vidí přes čelní sklo, je postih oprávněný. Ranní spěch tedy není omluva. V zimním období je dobré počítat s několika minutami navíc na očištění vozu, ať už jde o okna, střechu nebo světla.

Jak se vyhnout problémům – prakticky a rychle

Základem je změna rutiny. Ráno se vyplatí nejdříve důkladně očistit skla, a teprve poté nastartovat motor. K odstranění ledu poslouží kvalitní plastová škrabka, případně rozmrazovač skel či sprej, který šetří čas i lak. Novinkou jsou pak akumulátorové škrabky.

Romantická idyla, ale pak to ráno čistit...

Nezapomeňte ani na střechu, kapotu a kufr – i malá vrstva sněhu se při rozjezdu snadno uvolní a může skončit na čelním skle řidiče za vámi. Praktické je mít po ruce smetáček, teplé rukavice a odmrazovač zámků.

Kontrolujte také funkčnost a čistotu světel – v zimě se špiní a zapadají sněhem mnohem rychleji, než si většina řidičů uvědomuje. Několik minut navíc každé ráno může ušetřit tisíce korun za pokuty, ale především předejít nehodám.

Zimní přestupky nejsou o šikaně řidičů, nýbrž o prevenci. Nejde jen o pokutu, ale o to, že špatná viditelnost, led nebo sníh z auta mohou ohrozit ostatní. A často stačí jen trochu trpělivosti – a čisté svědomí na cestě.

