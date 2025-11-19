Zimní návyky i za tisíce. Nečekané pokuty za škrábání skel s nastartovaným motorem a za neočištěné auto

Zimní rána v Česku mají svůj stereotyp – rychle nastartovat motor, zapnout topení, vzít škrabku do ruky a doufat, že než led povolí, stihnete dopít kávu. Právě tato běžná praxe ale může řidiče stát pokutu.
Stejně tak riskují ti, kdo vyjíždějí se zbytky sněhu a ledu na střeše nebo kapotě. Ačkoli tyto situace mnoho lidí nepovažuje za nebezpečné, zákon je vidí jinak – jako zbytečné obtěžování nebo dokonce ohrožení ostatních.
Nastartovaný motor při čištění skel, proč je to problém?
„Zákon o silničním provozu říká, že řidič nesmí zbytečně ponechat motor stojícího vozidla v chodu a obtěžovat tak okolí hlukem, emisemi nebo ohrožením bezpečnosti. Typickým příkladem je právě zahřívání auta na volnoběh při škrabání oken. Pokud motor běží bez nutnosti – například nepohání vyhřívání čelního skla nebo jinou technickou funkci – policista může udělit pokutu až do výše 2 500 korun blokově,“ upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.
Nepříjemné to může být zejména v obcích nebo na sídlištích, kde běžící motor ruší okolí. Navíc hrozí i riziko krádeže – běžící vůz s nevěnovanou pozorností je pro zloděje snadným cílem. Legální a bezpečnější je motor nastartovat až poté, co má řidič čelní a boční okna očištěná do té míry, aby nebyla omezena viditelnost.
Led a sníh na karoserii. Skrytá hrozba, vysoká pokuta
Zákon stanoví, že vozidlo musí být před jízdou uvedeno do technicky způsobilého stavu. To zahrnuje nejen čistá okna, ale i odstranění sněhu a ledu ze střechy, kapoty, světel či zpětných zrcátek. Vrstva sněhu na střeše se při brzdění nebo vyšší rychlosti snadno uvolní a může zasypat auto jedoucí za vámi – v krajním případě způsobit nehodu.
Stejně tak led, který odpadne a trefí například chodce nebo cyklistu. Za jízdu s neočištěným autem hrozí pokuty do 2 000 korun na místě, ve správním řízení až 2 500 korun. Pokud tím řidič někoho ohrozí či způsobí škodu, může být sankce ještě vyšší a doplněná o body.
Kolik sněhu je už moc? A co když jen spěchám do práce?
Zákon neudává přesné centimetry sněhu nebo počet minut chodu motoru. Posuzuje se, zda řidič konal s „náležitou opatrností“. Pokud po střeše auta zůstane jen lehký poprašek, policie s největší pravděpodobností přestupek řešit nebude.
Pokud ale ze střechy sjíždí kusy ledu nebo řidič sotva vidí přes čelní sklo, je postih oprávněný. Ranní spěch tedy není omluva. V zimním období je dobré počítat s několika minutami navíc na očištění vozu, ať už jde o okna, střechu nebo světla.
Jak se vyhnout problémům – prakticky a rychle
Základem je změna rutiny. Ráno se vyplatí nejdříve důkladně očistit skla, a teprve poté nastartovat motor. K odstranění ledu poslouží kvalitní plastová škrabka, případně rozmrazovač skel či sprej, který šetří čas i lak. Novinkou jsou pak akumulátorové škrabky.
Nezapomeňte ani na střechu, kapotu a kufr – i malá vrstva sněhu se při rozjezdu snadno uvolní a může skončit na čelním skle řidiče za vámi. Praktické je mít po ruce smetáček, teplé rukavice a odmrazovač zámků.
Kontrolujte také funkčnost a čistotu světel – v zimě se špiní a zapadají sněhem mnohem rychleji, než si většina řidičů uvědomuje. Několik minut navíc každé ráno může ušetřit tisíce korun za pokuty, ale především předejít nehodám.
Zimní přestupky nejsou o šikaně řidičů, nýbrž o prevenci. Nejde jen o pokutu, ale o to, že špatná viditelnost, led nebo sníh z auta mohou ohrozit ostatní. A často stačí jen trochu trpělivosti – a čisté svědomí na cestě.