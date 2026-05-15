Pražské vnitrobloky bývají zpravidla uzavřené veřejnosti. Komunitní akce Živé vnitrobloky otevře tato skrytá místa během soboty 16. a neděle 17. května 2026 i široké veřejnosti. Atmosféra jedinečných prostor mezi domy se ponese v duchu bleších trhů i doprovodného programu.
Co jsou Živé vnitrobloky
Živé vnitrobloky jsou v anonymitě města místy s potenciálem pro sousedský život i posílení klimatu zastavěného území. „Snažíme se ukázat vnitrobloky jako skryté poklady, kterých je Praha plná. Člověk často zná jen své nejbližší okolí, a přitom za rohem může být přístupná tajemná zahrada,“ říká Michal Křivohlávek z pořádajícího spolku Bieno. Akce, které se celkem účastní na dvě stovky prodejců, chce přilákat milovníky třídění, nakupování i objevování pokladů.
„Osobní setkávání je nejsilnějším zážitkem pro každého. Zároveň podporuje místní sousedství a spolupráci, jelikož pozvánka se šíří po domech a podnicích v blízkém okolí,“ dodává Křivohlávek. Místní prodejci nabídnou věci z druhé ruky: oblečení, doplňky, knihy, hry, hračky i další „veteš“, která si zaslouží nový domov.
Mapa pražských vnitrobloků
Program sousedské akce bude probíhat na osmi místech hlavního města.
- Akci spolufinancuje Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. Akci dále podporují městské části Praha 3, Praha 6, Praha 10 a Praha 14.
- Všechny dostupné lokality jsou přehledně vyznačené na mapě. Stačí si jen naplánovat trasu a vyrazit objevovat skrytá zákoutí metropole.
Program akce a vstupné
Součástí akce bude i doprovodný program pro malé i velké zaměřený na udržitelnost, zdravé městské klima a ozelenění vnitrobloků. O občerstvení se postarají místní podniky a kavárny. Vstup pro návštěvníky je na všech osmi místech konání zdarma. „Chceme, aby akce inspirovala lidi k tomu trávit víc času tam, kde bydlí, potkávat svoje sousedy a přemýšlet o věcech, které vlastníme a kupujeme. Bleší trhy pro nás neznamenají jen prodávání a nakupování, ale jde nám také o udržitelnější přístup k městu,“ vysvětluje Barbora Týcová z Biena.
|Datum
|Lokalita
|Místo
|Čas
|16. května
|Tolstého 22, Praha 10
|F. A. Libry
|10–14 hodin
|16. května
|Na Bělidle 34, Praha 5
|Elpida
|10–14 hodin
|16. května
|Chlumova 8, Praha 3
|art re use
|13–17 hodin
|16. května
|Na Výtoni 2, Praha 2
|KIT
|13–17 hodin
|17. května
|Pod Vyšehradem, Praha 4
|—
|10–14 hodin
|17. května
|Kpt. Stránského 29, Praha 14
|Vybíralka
|10–14 hodin
|17. května
|Soběslavská 37, Praha 3
|—
|13–17 hodin
|17. května
|Generála Píky 2, Praha 6
|—
|13–17 hodin