„Nejsme jen kulturní dům. Nejsme jen sociální služba. Vnímáme člověka jako celek – řešíme bydlení, vztahy, práci, ale také duševní zdraví,“ představuje Žižkostel Táňa Vozková, provozní ředitelka tohoto komunitního centra. V kostele Církve československé husitské působí několik organizací, které tvoří propojený celek. Je zde kavárna – sociální podnik zaměstnávající lidi po léčbě závislostí. Je tu ateliér živé pedagogiky a tvorby, který vzdělává pedagogy.
Bezplatně! Peníze nesmí omezit péči o duši
Funguje tu například projekt Housing First zabývající se bytovou problematikou. „S každým pracujeme individuálně. Nejde o krátkodobou pomoc, ale o systematický proces. Po dobu zhruba dvanácti měsíců klienta podporujeme v zabydlení, stabilizaci financí, řešení dluhů, hledání práce, podpoře dětí ve škole i v nastavení běžného fungování domácnosti,“ říká Vozková.
Žižkostel nabízí lidem bezplatné terapeutické podpory, protože tým centra věří, že peníze nesmějí být překážkou přístupu k péči o duševní zdraví.
Investice do dětí, dobré investice
Provozní ředitelka Vozková také upozorňuje na to, že ve veřejném prostoru se objevuje narativ, že neziskové organizace jsou zbytečné nebo že „berou peníze státu“. „To nás mrzí. Organizace, které pracují s dětmi, mládeží, rodinami nebo lidmi v obtížné situaci, ve skutečnosti státu dlouhodobě šetří prostředky. Prevence je vždy levnější než řešení následků. To neplatí jen pro sociální služby. Platí to i pro skauty, sportovní kluby nebo komunitní centra. Investice do dětí a mladých lidí je investicí do budoucnosti celé společnosti,“ uzavírá.
Zábava i pomoc
Žižkostel prošel mezi lety 2019–2023 rozsáhlou rekonstrukcí. Během stavebních prací se ukázalo, že stav budovy je výrazně horší, než se původně předpokládalo. Dokonce hrozilo, že celá stavba kostela bude muset být zbourána. Nakonec se ho podařilo zachránit.
Třista dětí získalo doučování
Žižkostel loni nabídl 300 hodin pohybových a akrobatických kurzů, 1500 hodin individuálních, párových a rodinných terapií, 300 dětí v nízkoprahovém klubu našlo své útočiště, bezpečí, doučování, dvacet rodin získalo pomoc v obtížné životní situaci. Loni se tu konaly desítky koncertů a divadelních představení. Na programu byly také setkání lidí bez domova, 30 dní se tady rozdávala potravinová pomoc, uskutečnily se tady čtyři příměstské tábory.