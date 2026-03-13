V ulici Štítného na Žižkově se před pár dny objevil venkovní pelíšek, miska s vodou a granulemi, připravené speciálně pro ztraceného mazlíčka. Majitelé i sousedé doufají, že kocourek ucítí známou vůni a vrátí se domů.
Příběh zaujal také na sociálních sítích, kde má tisíce reakcí a přes 500 sdílení. Ačkoliv se kocour ztratil už 7. března, lidé věří, že se brzy vrátí domů. „Nám se ztratil roční kocour a najednou se objevil po měsíci, vyhublej, nechutně olezlej, servanej, no, lezl po kočkách, a nakonec jsme ho měli dalších patnáct let,“ sdílela příběh se šťastným koncem jedna z diskutujících.
Co dělat, když se kočka ztratí
Web Ochranazvirat.cz má tyto tipy:
Je dobré hledat kočku spíše večer, kdy je klid a může slyšet naše volání. Mějte na paměti také, že někdo může omylem kočku zavřít do kůlny nebo garáže, když se tam schová. Proto dejte opravdu všem sousedům vědět.