Žižkovský Micoš je zpátky doma. Po dnech strachu se ztracený kocourek vrátil k majiteli

Autor: Metro.cz
  14:51
Po několika dnech napjatého hledání se šťastně našel ztracený kocourek Micoš. Jeho majitel dnes ráno zažili velkou radost. Kocourek je v pořádku a opět doma. Informace o ztracené mazlíčkovi zveřejnil i deník Metro.

Micoš už je doma | foto: Archiv majitele

„Dnes brzy ráno, po dlouhém a vyčerpávajícím hledání, jsem konečně našel svého milovaného kocourka Micoše. Je v pořádku a doma — a to hlavně díky vám všem,“ napsal na sociální sítě majitel kocoura. Deníku Metro následně upřesnil, že byl Micoš zaseklý v šachtě ve sklepě jen pár ulic od místa, kde se ztratil.

Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Majitel kocoura zároveň na Facebooku vyjádřil vděčnost všem, kdo se zapojili: „Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem lidem na Facebooku, kteří sdíleli můj příspěvek, psali mi zprávy, dávali rady, tipy a podporu. Bez vás by to bylo mnohem těžší. Velké poděkování patří také Městské policii Praha 3 za ochotu a pomoc. Děkuji deníku Metro za zveřejnění informace. A obrovské díky patří i Psímu detektivovi za pomoc a podporu.“

Co dělat, když se kočka ztratí

Web Ochranazvirat.cz má tyto tipy:

  1. Nepropadat panice – v klidu si sednout a promyslet všechny možnosti, jak kočku najít. Zároveň vzít v úvahu místa, kde se nejčastěji pohybovala.
  2. Dát informaci o ztrátě na úřad obce.
  3. Obvolat blízké útulky pro kočky – kontakty najdete zde.
  4. Obvolat blízké veterinární ordinace.
  5. Vyrobit letáky a vyvěsit je v celém okolí.

Je dobré hledat kočku spíše večer, kdy je klid a může slyšet naše volání. Mějte na paměti také, že někdo může omylem kočku zavřít do kůlny nebo garáže, když se tam schová. Proto dejte opravdu všem sousedům vědět.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.