„Dnes brzy ráno, po dlouhém a vyčerpávajícím hledání, jsem konečně našel svého milovaného kocourka Micoše. Je v pořádku a doma — a to hlavně díky vám všem,“ napsal na sociální sítě majitel kocoura. Deníku Metro následně upřesnil, že byl Micoš zaseklý v šachtě ve sklepě jen pár ulic od místa, kde se ztratil.
Majitel kocoura zároveň na Facebooku vyjádřil vděčnost všem, kdo se zapojili: „Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem lidem na Facebooku, kteří sdíleli můj příspěvek, psali mi zprávy, dávali rady, tipy a podporu. Bez vás by to bylo mnohem těžší. Velké poděkování patří také Městské policii Praha 3 za ochotu a pomoc. Děkuji deníku Metro za zveřejnění informace. A obrovské díky patří i Psímu detektivovi za pomoc a podporu.“
Co dělat, když se kočka ztratí
Web Ochranazvirat.cz má tyto tipy:
Je dobré hledat kočku spíše večer, kdy je klid a může slyšet naše volání. Mějte na paměti také, že někdo může omylem kočku zavřít do kůlny nebo garáže, když se tam schová. Proto dejte opravdu všem sousedům vědět.