Žižkovský tunel se chce stát novým kulturním tahákem. Ozdobí ho umění z celého světa

Autor: Metro.cz, Marek Peška
  16:35
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Známý tunel dostane nový kabát. Důležitou zkratku mezi Žižkovem a Karlínem obohatí umělecké instalace. Kachlíkové stěny dostane zápůjčkou Spolek žižkovského tunelu. „Tunel projde proměnou na atraktivní místo setkávání se s uměleckými díly předních českých a zahraničních vizuálních umělců všech generací,“ říká k iniciativě Jiří Fajt, bývalý generální ředitel Národní galerie Praha a jeden ze zakládajících členů Spolku žižkovského tunelu.
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Žižkovský tunel spojující Žižkov s Karlínem nově doplnilo značení, které cyklistům ukládá maximální rychlost 10 km/h. Opatření má zvýšit bezpečnost chodců (22. dubna 2026) | foto: David Chuchma, iDNES.cz

Žižkovským tunelem denně procházejí stovky lidí. Spěchají do práce, vedou děti do školy nebo projíždějí na kole. Spojnice mezi Karlínem a Žižkovem slouží už více než 70 let. Brzy by ale mohla nabídnout víc než jen cestu z bodu A do bodu B. Místo holých kachliček by kolemjdoucí míjeli díla světových umělců. Zadarmo a každý den.

Kultura to bude 15 let

Tunel už nebude jen zkratka mezi dvěma čtvrtěmi. Bude to zážitek, slibuje si od novinky magistrát. Jeho rada odsouhlasila uzavření smlouvy o výpůjčce části vnitřního ostění se Spolkem žižkovského tunelu. Cílem je obohatit veřejný prostor o současné umění a s tím spojené doprovodné kulturní akce. Umění by tunel měla zdobit 15 let.

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„Naším hlavním úkolem z pohledu dopravy je zajistit, aby tunel zůstal provozně bezpečný, plně průchodný a čistý. Proměna v galerii je skvělý způsob, jak z této původně strohé technické stavby udělat mnohem přívětivější a kultivovanější místo,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Jaromír Beránek.

Mozaiky, malby, video, fotky i zvuk

„Cílem naší iniciativy Tunel! je zkvalitnění veřejného prostoru Žižkovského tunelu. Projde proměnou na atraktivní místo setkávání se s uměleckými díly předních českých a zahraničních vizuálních umělců všech generací. Stane se veřejnou galerií představující atraktivní projekty rozličných výtvarných médií – od mozaiky a nástěnné malby, přes světelné a zvukové instalace, video a fotografie, k sochařským realizacím,“ říká Jiří Fajt, bývalý generální ředitel Národní galerie Praha a jeden ze zakládajících členů Spolku žižkovského tunelu.

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„Vyústění tunelu na obou stranách nabídne využití pro kulturní a společenské aktivity rezidentům z městských částí Praha 3 a Praha 8, zejména pak rodinám s dětmi a nejmladším generacím. Samozřejmostí je zachování komunikační funkce tunelu a zajištění jeho bezpečného užívání,“ dodává Fajt.

Do akce se zapojuje i David Koller

Iniciátorem a garantem projektu je tým, jehož členy spojují dlouholeté zkušenosti z oblasti umění a architektury, řízení kulturních institucí a podnikání. Jeho členy jsou kromě bývalého generálního ředitele Národní galerie Praha a historika umění Jiřího Fajta, také hudebník, producent a kulturní iniciátor David Koller, který se dlouhodobě angažuje v oblasti živé kultury a komunitních akcí. Koller má s produkcí kulturních akcí bohaté zkušenosti. S výtvarníkem Davidem Černým spoluzakládal dodnes úspěšný multižánrový prostor MeatFactory na Smíchově.

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Členem spolku je i Jiří Řezák, spoluzakladatel architektonického studia QARTA Architektura, nebo Martin Wichterle, majitel strojírenské skupiny Wikov, skláren Bomma a Rückl, předseda Asociace českého průmyslového designu i členem správní rady UMPRUM.

Zpomalený a uklouzaný

Naposledy se o Žižkovském tunelu mluvilo kvůli cyklistům, kteří tudy jezdili příliš rychle. Radnice Prahy 3 se proto rozhodla omezit konflikty mezi chodci a cyklisty a zavedla rychlostní limit 10 kilometrů k hodině.

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Radnice ve spolupráci s Technickou správou komunikací, městskou policií a státní policií omezením reagovala na nedávný incident. V tunelu totiž nedávno došlo k nehodě. Cyklista tu ve vysoké rychlosti srazil ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděninami.

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Dalším incidentem byl ten z konce dubna, kdy cyklisté v rychlosti zajížděli do tunelu, ačkoli byli cedulemi varováni, že uvnitř dochází k čištění. Tunel se pak stal jednou velkou klouzačkou. „Po čištění povrchu tunelu byl provoz pro cyklisty upraven dopravní značkou ‚cyklisto, sesedni z kola.‘ Protože cyklisté toto značení nerespektovali, požádali zástupci Technické správy komunikací městskou policii o přítomnost hlídky,“ uvedla tehdy mluvčí pražské policie Irena Seifertová.

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