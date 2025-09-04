Zkoušky hotové, teď už naplno. Tramvaj 52T se v nejbližší době dostane do pražského provozu

Splněním podmínek se testování tramvaje 52T posouvá do další etapy. Výrobce nyní vyhodnotí zkušební provoz, připraví potřebné protokoly a dokumentaci pro Drážní úřad a zároveň provede dílčí softwarové úpravy vozidla. V tomto období se vůz 9503 nebude denně nasazovat do běžného provozu s cestujícími.
Cestující i nadále uvidí tramvaje 52T v pražských ulicích, zejména vůz s evidenčním číslem 9505, na kterém Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) spolu s výrobcem od konce srpna organizuje pravidelný zácvik řidičů.
Představení veřejnosti
Nové tramvaje mají svou domovskou vozovnu v Hloubětíně. Právě tam bude mít veřejnost možnost jeden z vozů zblízka prohlédnout během dne otevřených dveří v sobotu 20. září. O den později, v neděli 21. září, se tramvaj 52T představí v rámci slavnostního průvodu k 150. výročí městské hromadné dopravy v Praze, tentokrát i s cestujícími na palubě.
Tramvaje Škoda 52T zamíří také do zahraničí. Ve dnech 23. až 26. září se představí návštěvníkům mezinárodního veletrhu TRAKO v polském Gdaňsku.
Pravidelný provoz už za dva měsíce
Dokončení všech předepsaných schvalovacích procesů a následné zahájení pravidelného provozu tramvají 52T očekává DPP přibližně do dvou měsíců. První dodávka zahrnuje 20 vozů, jejichž dodání do Prahy by mělo být ukončeno v prosinci letošního roku.