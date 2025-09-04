Zkoušky hotové, teď už naplno. Tramvaj 52T se v nejbližší době dostane do pražského provozu

Pražská tramvajová síť má za sebou významný milník v testování nové generace vozidel. Tramvaj Škoda 52T s evidenčním číslem 9503 úspěšně dokončila předepsaný zkušební provoz s cestujícími, během něhož najela celkem 20 398 kilometrů. Požadovanou hranici 20 tisíc kilometrů stanovenou Drážním úřadem ČR dosáhla v úterý 2. září večer, a to za pouhých 75 dní provozu na lince číslo 12.

V další fázi procesu homologace výrobce vyhodnotí zkušební provoz s cestujícími, vypracuje potřebné protokoly a doklady ke schválení nového typu tramvaje Drážním úřadem ČR a provede na vozidle dílčí softwarové úpravy. | foto: DPP

Splněním podmínek se testování tramvaje 52T posouvá do další etapy. Výrobce nyní vyhodnotí zkušební provoz, připraví potřebné protokoly a dokumentaci pro Drážní úřad a zároveň provede dílčí softwarové úpravy vozidla. V tomto období se vůz 9503 nebude denně nasazovat do běžného provozu s cestujícími.

Cestující i nadále uvidí tramvaje 52T v pražských ulicích, zejména vůz s evidenčním číslem 9505, na kterém Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) spolu s výrobcem od konce srpna organizuje pravidelný zácvik řidičů.

Představení veřejnosti

Nové tramvaje mají svou domovskou vozovnu v Hloubětíně. Právě tam bude mít veřejnost možnost jeden z vozů zblízka prohlédnout během dne otevřených dveří v sobotu 20. září. O den později, v neděli 21. září, se tramvaj 52T představí v rámci slavnostního průvodu k 150. výročí městské hromadné dopravy v Praze, tentokrát i s cestujícími na palubě.

Tramvaje Škoda 52T zamíří také do zahraničí. Ve dnech 23. až 26. září se představí návštěvníkům mezinárodního veletrhu TRAKO v polském Gdaňsku.

Pravidelný provoz už za dva měsíce

Dokončení všech předepsaných schvalovacích procesů a následné zahájení pravidelného provozu tramvají 52T očekává DPP přibližně do dvou měsíců. První dodávka zahrnuje 20 vozů, jejichž dodání do Prahy by mělo být ukončeno v prosinci letošního roku.

