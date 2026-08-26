Airbus A350-1000 je sám o sobě nepřehlédnutelný. Na délku měří téměř 74 metrů, tentokrát ale zaujme také svým neobvyklým vzhledem. STARLUX Airlines ho nechala v rámci projektu AIRSORAYAMA opatřit zlatým nátěrem, který má připomínat tekutý kov.
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Tchajwanská společnost na projektu spolupracovala s japonským umělcem Hajime Sorayamou, jehož tvorba je charakteristická futuristickými obrazy a kresbami robotů s výraznými kovovými povrchy. Právě stříbrné a zlaté odstíny patří k jeho typickým motivům. Tentokrát dostal k dispozici plochu podstatně větší než klasické plátno – celý trup dálkového Airbusu.
Příprava projektu trvala přibližně tři roky. Kovového vzhledu přitom nebylo možné dosáhnout jednoduše nanesením běžné barvy.
- Vývojáři museli najít řešení, které bude odpovídat uměleckému návrhu a zároveň splní požadavky na bezpečnost, hmotnost a vlastnosti povrchu moderního letadla z uhlíkových kompozitů.
- Výsledkem je několik vrstev speciálního nátěru, které mají v různých světelných podmínkách vytvářet efekt tekutého kovu.
Zlatý a stříbrný Airbus budou létat také do Prahy
V rámci projektu AIRSORAYAMA vznikly dva speciální letouny. První nese označení Silver a jeho vzhledu dominuje stříbrná barva doplněná zlatými detaily. Druhý dostal označení Gold a využívá opačnou kombinaci.
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Právě zlatý Airbus se má v Praze poprvé objevit 1. září. Jeho přílet ale nebude pouze jednorázovou atrakcí pro fotografy a fanoušky letectví.
- Od 1. října mají oba speciálně upravené letouny pravidelně létat na vybraných linkách STARLUX Airlines.
- Vedle Tokia a amerického Phoenixu bude mezi jejich destinacemi také Praha. Česká metropole se tak dostane mezi pouhé tři pravidelné destinace těchto unikátních strojů.
Na pražskou linku míří větší Airbus
STARLUX Airlines zahájila linku mezi Prahou a Tchaj-pejí už 1. srpna a česká metropole se stala vůbec první evropskou destinací této tchajwanské společnosti. V prvních týdnech linku obsluhuje Airbus A350-900. Od září ho má vystřídat větší A350-1000, který patří k vlajkovým dálkovým letounům aerolinky.
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- Letoun má v konfiguraci STARLUX celkem 350 míst.
- Čtyři cestující mohou využít First Class, dalších 40 míst je v Business Class, 36 v Premium Economy a 270 v ekonomické třídě.
Právě první třída je na přímé lince mezi Prahou a Tchaj-pejí poměrně výjimečná. STARLUX je v současnosti jedinou aerolinkou, která na tomto spojení First Class nabízí. Dopravce se od svého vzniku profiluje jako prémiová společnost a vedle komfortu v kabině klade důraz také na design, servis a celkový zážitek z cesty.
Z Prahy zatím třikrát týdně
Spojení mezi pražským letištěm Václava Havla a Tchaj-pejí v současnosti funguje třikrát týdně, konkrétně v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Od října má přibýt také pondělní let a frekvence se tak zvýší na čtyři spoje týdně.
Tchaj-pej přitom nemusí být pro české cestující konečnou destinací. Přes tamní letecký uzel mohou pokračovat do dalších částí východní a jihovýchodní Asie i na některé linky do Spojených států.
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Cestující na palubě speciálního AIRSORAYAMA navíc od října dostanou zážitek inspirovaný tvorbou Hajime Sorayamy i uvnitř letadla. Projekt se má promítnout do palubních materiálů a dalších detailů, například speciálních zavazadlových štítků, prostírání nebo kosmetických sad.
Na zlatý Airbus nebude nutné čekat náhodou
Nasazení konkrétního letadla se samozřejmě může změnit podle aktuální provozní situace aerolinky. V případě údržby nebo změny letového plánu může STARLUX stroj nahradit jiným letounem.
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