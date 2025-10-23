Na Halloweenu v Žlutých lázních nebude chybět bojovka, halloweenské tvoření, soutěže o ceny i oblíbené dlabání dýní. Tradičně dojde i na soutěž o nejlepší halloweenskou masku, do které je potřeba se zaregistrovat na místě předem.
Akce začne ve 12 hodin a potrvá do 18 hodin. Vstup do areálu je přes prostor Dvorce. Návštěvníci, kteří budou mít zároveň zakoupenou vstupenku na světelnou výstavu Srdce Evropy mají na Halloween vstup zdarma.
Cesta za světýlky
Návštěvníky Žlutých lázní čeká Cesta za světýlky kolem světa – bojovka, kde děti budou na jednotlivých stanovištích plnit úkoly a dozví se, jak se Halloween slaví v různých částech zeměkoule. „Máme připravené kreativní dílny pro děti, různé tematické tvoření i pouťové atrakce. Halloweenská stezka především pobaví, ale možná i hezky postraší. Partneři nám navíc přinesli řadu zajímavých odměn pro nejmenší soutěžící, takže se všichni mají na co těšit,“ upřesňuje Simona Čermáková, programová manažerka areálu Žluté lázně.
Labužníky čeká široká nabídka gastro specialit, které zahřejí i nejstrašidelnějšího ducha.