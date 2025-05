S pádem starého režimu se začala psát i nová kapitola v názvech stanic metra. Z Leninovy se tak třeba stala Dejvická, z Moskevské Anděl. Ale to byl jen začátek velkého kolotoče změn, který s sebou přinesl i zmatek.

Porevoluční změna názvů stanic metra Sokolovská – Florenc

Gottwaldova – Vyšehrad

Kosmonautů – Háje

Mládežnická – Pankrác

Budovatelů – Chodov

Družby – Opatov

Fučíkova – Nádraží Holešovice

Primátora Vacka – Roztyly

Leninova – Dejvická

Dukelská – Nové Butovice

Moskevská – Anděl

Švermova – Jinonice

Hakenova (plán) – Invalidovna

Zápotockého (plán) –

Českomoravská

Obránců míru (plán) – Hradčanská

„Vzpomínám si, že jsem se po revoluci omlouval jednomu moskevskému kolegovi z vědeckých kruhů, že u nás se stanice Moskevská přejmenovala na Anděl, ale že zůstal název I. P. Pavlova,“ napsal k tématu předrevolučních názvů stanic čtenář deníku Metro Miroslav Miler.

Proces přejmenování nebyl žádná rychlá akce. Praha se marně snažila vyhnout zmatkům a dezorientaci, a tak se názvy měnily postupně. Ze socialistických velikánů a ideologických hesel se stala pojmenování, která lépe reflektovala místopis a realitu.

Ačkoli se zdá, že bouře kolem přejmenování už za těch 35 let utichla, opak je pravdou. Pražané jsou na své metro citliví a jakékoli náznaky změn vyvolávají bouřlivé diskuze.

Přejmenovávání stanic metra v nedávné době

V roce 2018 pražští radní vzali na vědomí dopravní koncepci, která otevírá diskuzi o dalších přejmenováních stanic metra. Například Muzeum na Národní muzeum a Českomoravská by byla Aréna Libeň.

Mluvčí ROPIDU tehdy sice uklidňoval, že jde spíše o podněty k diskuzi a ne vše se ujme, ale na sociálních sítích se hned rozjely vášnivé projevy. Někteří by změny uvítali, jiní si z nich dělali legraci. Pro ty, kteří chtějí mít v názvech jasno, se ozval i spolek Veleslavín-Vokovice k životu, který prosazuje, aby každá stanice nesla název podle katastrálního území, ve kterém se nachází: „Nedocházelo by k absurdním situacím, kdy se musela přejmenovat zastávka Bořislavka na Na Pískách, aby se stanice metra pojmenovala Bořislavka, ačkoli na Bořislavce nestojí. Měla se jmenovat Vokovická, stejně jako Nádraží Veleslavín Veleslavínská.“

Odborníci se tehdy nechali slyšet, že je velmi nepravděpodobné, že by k přejmenování stanic v blízké době skutečně došlo. Náměstek ředitele Ropidu Martin Šubrt v rozhovoru pro deník Metro prohlásil, že pokud k přejmenování dojde, bude to až po dokončení trasy metra D. Jinak by se podle něj nevyplatilo měnit cedule.

Aréna Libeň

Debata kolem možnosti přejmenování stanice Českomoravská na Aréna Libeň se nyní opět rozvířila. Nový název má zdůraznit blízkost k O2 areně a O2 universum. Zatímco Praha 9 tento návrh podpořila, lid se vzbouřil. Okamžitě vznikla petice za zachování stávajícího názvu, který lépe respektuje historické a místopisné souvislosti.

Deník Metro oslovil místostarostu Prahy 9 Adama Vážanského, který se návrhem změny názvu zabývá. Vážanský, který je zároveň také v magistrátní místopisné komisi, zmínil, že ROPID v dohledné době navrhne také další přejmenování stanic metra. Organizátor dopravy se podle něj zabývá návrhy na změnu názvů jak u budoucích stanic metra D, tak i u některých současných stanic.

Ivan Olbracht na černé listině

Nejen stávající stanice budí vášně. Kontroverze se dotýká i zmíněné budoucí linky D. Radnice Prahy 4 se totiž vyslovila proti tomu, aby se nová stanice jmenovala Olbrachtova.

„Nevíme, kdo pracovní názvy navrhl, nicméně například (Ivan) Olbracht jako semilský rodák byl sice významným spisovatelem, ale rovněž kontroverzním a velmi aktivním politikem, který byl po roce 1945 členem ÚV KSČ a výkonným funkcionářem ministerstva informací v temných 50. letech,“ uvedl radní Jaroslav Míth.

Namísto Olbrachtovy radnice Prahy 4 navrhuje Na Strži nebo Ryšánka. Podobně požaduje, aby se Nové Dvory jmenovaly Lhotka, protože tam se stanice skutečně nachází.