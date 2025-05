Ohlasy ze sociálních sítí O rozhodnutí Prahy 9 přejmenovat stanici Českomoravská informovali Piráti na facebooku. Ti ve svém příspěvku informovali o původním záměru, tedy o změně názvu na Arena – Praha. Jak na zprávu reagovali čtenáři na našem facebooku, zjistíte níže. Petr Bendl: Každý přece ví podle symbolu arény u názvu stanice, že se tam ta hala nachází. A ve všech průvodcích a informačních tabulích atd. se jasně píše, že aréna je na stanici Českomoravská. Tak nechápu smysl této změny.

Každý přece ví podle symbolu arény u názvu stanice, že se tam ta hala nachází. A ve všech průvodcích a informačních tabulích atd. se jasně píše, že aréna je na stanici Českomoravská. Tak nechápu smysl této změny. Petr Modeller: Tak změníme i Muzeum ne? Dáme Václavské náměstí, Můstek – Staroměstské náměstí, Staroměstská – Filozofická fakulta... Na palici fakt už ti na radnicích, když se nebourají sochy, tak změníme názvy stanic🤦

Tak změníme i Muzeum ne? Dáme Václavské náměstí, Můstek – Staroměstské náměstí, Staroměstská – Filozofická fakulta... Na palici fakt už ti na radnicích, když se nebourají sochy, tak změníme názvy stanic🤦 Ladislav Hráský: Jsem pro!

Jsem pro! Monika Hrabáková: To zas budou vyhozené peníze oknem. Změnit všechny cedule (a těch jsou v soupravách stovky, další na stanicích), nápisy, změnit jméno stanice v reproduktoru... Jsem si jistá, že by se našlo lepší využití pro tyto peníze.

To zas budou vyhozené peníze oknem. Změnit všechny cedule (a těch jsou v soupravách stovky, další na stanicích), nápisy, změnit jméno stanice v reproduktoru... Jsem si jistá, že by se našlo lepší využití pro tyto peníze. Tomáš Mach: Když už by mělo dojít k přejmenování, tak ať je to tedy Arena Libeň, aby bylo jasné, kde přesně se nachází, případně ještě Arena Libeň – Praha.

Když už by mělo dojít k přejmenování, tak ať je to tedy Arena Libeň, aby bylo jasné, kde přesně se nachází, případně ještě Arena Libeň – Praha. Petr Píďa Vršinský: Zní to logicky.