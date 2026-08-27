Pozor na změny v MHD: Některé autobusy pojedou jinudy, přibydou zastávky. Třeba Popelka

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  17:04
Sledovat Metro na Googlu
Zahájení zkušebního provozu velkokapacitního tříčlánkového trolejbusu...

Zahájení zkušebního provozu velkokapacitního tříčlánkového trolejbusu Škoda–Solaris bez cestujících na trati mezi Palmovkou a Čakovicemi (30. 11. 2023) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Zastávka Vrbova čeká na vyvěšení jízdních řádů.
Zastávka Vrbova v Praze 4 bude od pátku 28. srpna 2026 blíž branickému hřbitovu.
Zastávka Vrbova čeká na vyvěšení jízdních řádů.
Zastávka Vrbova v Praze 4 bude od pátku 28. srpna 2026 blíž branickému hřbitovu.
5 fotografií
Konec prázdnin neznamená jen návrat dětí do škol a změnu jízdních řádů. Od konce srpna a začátku září čeká pražskou a středočeskou veřejnou dopravu řada trvalých změn. Některé autobusy pojedou jinudy, přibydou nové zastávky i noční linky a několik spojů naopak skončí.

Pražský prázdninový provoz končí v pátek 28. srpna. Od soboty se vrací plný provoz PID a současně se sjednotí jízdní řády metra a většiny autobusových linek pro soboty a neděle. Pro cestující to bude znamenat především posílení provozu v neděli ráno a dopoledne. Školní linky a školní spoje na příměstských a regionálních linkách vyjedou od úterý 1. září.

V Praze přibydou nové zastávky

Výraznější změny čekají například Nové Letňany.

  • Linka 158 nově pojede přes zastávky Toužimská a Nové Letňany a naopak vynechá Staré Letňany.
  • Zároveň linka 166 do Nových Letňan nově nezajíždí.

Tramvaje v září znovu propojí Muzeum a I. P. Pavlova. Vršovice čeká nepříjemná změna

V Praze od soboty vznikne hned několik nových zastávek.

  • Nově se objeví například Poříčanská, Radnice Letňany, Sourozenců Čapkových, Vrbova nebo Zličín v Řevnické ulici.
  • Zastávka U Blaženky zároveň dostane nový název Popelka.

Zastávka Vrbova čeká na vyvěšení jízdních řádů.

Změny se dotknou také dalších městských a příměstských linek.

  • Například linka 278 bude nově vedena přes Toužimskou, linka 340 posílí provoz ve všední dny dopoledne a o víkendech a vybrané spoje linky 359 budou o víkendech nově jezdit mezi Roztoky, nádražím, a Levým Hradcem.
  • Všechny změny lze nalézt na webu PID.

Velké změny čekají Kladensko a Nymbursko

Od 1. září se výrazně promění také doprava ve Středočeském kraji, hlavně na Kladensku a Nymbursku.

  • Linka 342 mezi Prahou, Brandýskem a Želenicemi se zrychlí a většina spojů už nebude zajíždět do Kněževsi a Středokluk.
  • Nově přes Středokluky pojede linka 429 z Prahy do Unhoště.
  • Linky 323 a 414 se zároveň sloučí pod číslo 414, což má spojení mezi Prahou a Středokluky posílit.
  • Nová linka 414 pojede z Nádraží Veleslavín přes Terminál 1, Tuchoměřice, Kněževes, Středokluky, Koleč a Želenice až do Slaného. Úsek mezi Želenicemi a Slaným ale bude fungovat pouze o víkendech.

53 metrů pod zemí a skoro 3 kilometry mezi stanicemi. Rekordy pražského metra

Na Nymbursku se zase posílí doprava na hlavních trasách, přibude večerní a víkendový provoz a také garantované návaznosti na vlaky.

  • Změní se například trasa linky 433, která nově pojede mezi Hořátví a Pečkami přes Kostelní Lhotu. Na její dosavadní úsek přes Sadskou a Milčice naváže nová linka 833.

Přibudou i noční spoje

Změny nejsou jen o denním provozu. Ve Středočeském kraji vzniknou také nové noční linky.

  • Linka 918 spojí Hlubočepy, Barrandov, Slivenec a Pod Lochkovem, jezdit bude každý den v intervalu 60 minut.
  • Druhá nová noční linka 962 propojí Slivenec, Ořech, Zbuzany a Jinočany. Také ta bude jezdit celotýdenně v hodinovém intervalu.
  • Na některých dalších linkách se naopak provoz posílí večer nebo o víkendech. Linka 418 například zkrátí intervaly ve všední dny z 30 na 20 minut a nově bude jezdit večer až přibližně do 23 hodin.

Na pražských zastávkách se objevily digitální panely. Ukazují odjezdy i případný průšvih v Blance

Mění se i názvy zastávek

Kromě nových zastávek čekají cestující také změny názvů.

  • V Nymburce se jich od září upraví hned několik. Například zastávka Nymburk, kino nově ponese název Nymburk, Eliščina třída a z Nymburku, diskont potraviny bude Nymburk, OC Kolínská.
  • Nové zastávky vzniknou také ve Středočeském kraji. Patří mezi ně například Jičíněves, Keteň, Korkyně, Pánkov nebo Mezouň, Letník.

Konkrétní změny tras, zastávek a jízdních řádů se proto vyplatí před první cestou v září zkontrolovat. Tentokrát totiž opravdu nejde jen o návrat k běžnému provozu po prázdninách – řada změn je trvalá a některé autobusy budou od září jezdit úplně jinak než dosud.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním číslem 6312, která prošla rozsáhlou renovací. Vůz z roku 1964 přitom nemíří do muzea. Po renovaci je...

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Místo k odpočinku plné zeleně. Křivolaká ulička se stane chloubou Bruntálu

Farní ulička v Bruntále se brzy promění v oázu klidu. Návrh její rekonstrukce...

Zanedbaná Farní ulička v Bruntále se brzy promění v atraktivní odpočinkové místo pro místní i turisty. Město spouští její kompletní rekonstrukci, která propojí historické centrum s depozitářem,...

28. srpna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

SUV zabírají víc místa, aut přibývá a parkovacích míst je málo. Co dál s Prahou?

Vůz vlevo zabere ve městě polovinu plochy auta stojícího vpravo. Ve velkých...

Parkovací zóny se rozšiřují, auta ale nezmizela. Naopak. V českých domácnostech přibývají další vozy a stále oblíbenější jsou velká SUV. Praha proto řeší, jak rozdělit vzácný veřejný prostor mezi...

28. srpna 2026

Elišce se zmenšuje mozek, pomocí jsou speciální terapie. Lidé pro ni poběží závod

Výtěžek z charitativního závodu pomůže rodině devítileté Elišky financovat...

Bydlí v rodinném domku se zahradou v Šumperku a vždycky věděli, že chtějí velkou rodinu. Když ke dvěma starším dětem Dorňákovi adoptovali osmiměsíční Elišku, tušili, že holčička bude kvůli poporodním...

28. srpna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Festival nepopulární hudby MikuLOVE nabídne Letní kapelu či Dunaj

ilustrační snímek

Festival MikuLOVE, který tradičně zpestřuje poslední prázdninový víkend v Mikulově na Břeclavsku, letos láká na nastupující hvězdy české alternativní scény....

28. srpna 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stržená trolej na čas zastavila koridor z Prahy na Kolín, vlaky jezdily odklonem

ilustrační snímek

Vlakem stržená trolej ve čtvrtek večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky - Poříčany. Dálkové vlaky jezdily odklonem přes Nymburk, mezi Kolínem a Poříčany...

27. srpna 2026  21:12,  aktualizováno  21:52

Odešla z nemocnice a je dezorientovaná. Policie pátrá po devětaosmdesátileté seniorce

ilustrační snímek

Policie hledá devětaosmdesátiletou ženu, která ve čtvrtek odešla z pražské nemocnice na Vinohradech, kam ji převezla záchranná služba. Pohřešovaná seniorka trpí problémy s pamětí, je silně...

27. srpna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Spálená ulice v Brně se dnes vrátila k historickému názvu U Synagogy

SpĂˇlenĂˇ ulice v BrnÄ› se dnes vrĂˇtila k historickĂ©mu nĂˇzvu U Synagogy

Spálená ulice v Brně se dnes vrátila k historickému názvu U Synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala brněnská Velká synagoga. Po okupaci...

27. srpna 2026  19:43,  aktualizováno  19:43

Zemřel bývalý ředitel ostravské zoologické zahrady Josef Stehlík

ilustrační snímek

Ve věku 83 let zemřel v neděli 23. srpna bývalý ředitel ostravské zoologické zahrady Josef Stehlík, který ji vedl v náročném období v letech 1993-2004. Zoo to...

27. srpna 2026  19:27,  aktualizováno  19:27

V Teplicích nad Metují začal 43. horolezecký filmový festival, uvede 35 snímků

ilustrační snímek

V Teplicích nad Metují na Náchodsku dnes začal 43. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Do neděle 30. srpna nabídne 35 snímků od autorů z 11...

27. srpna 2026  19:05,  aktualizováno  19:05

V Jablonci nad Nisou se střetl vlak s autem, dvě ženy utrpěly těžké zranění

V Jablonci nad Nisou se stĹ™etl vlak s autem, dvÄ› Ĺľeny utrpÄ›ly tÄ›ĹľkĂ© zranÄ›nĂ­

V Jablonci nad Nisou se dnes odpoledne střetl osobní vlak s osobním autem. Těžké zranění při něm utrpěly dvě ženy, které cestovaly ve vozidle. Krajský mluvčí...

27. srpna 2026,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Drony, 3D tisk i zákopové svíčky. Černošice ovládne česko-ukrajinský festival

Festival se koná v černošickém areálu Sportpark Berounka.

V Černošicích se v sobotu uskuteční druhý ročník festivalu Nejste v tom sami. Nabídne hudbu, ukrajinské speciality, workshopy i setkání s veterány. Výtěžek poputuje na podporu ukrajinských obránců.

27. srpna 2026  19:30

Kamion s plastem se u Zelenče převrátil, řidič vyvázl bez zranění

Nehoda nákladního vozidla u obce Zeleneč v okres Praha-východ. (27. srpna 2026)

Dopravní nehoda uzavřela ve čtvrtek po 15. hodině silnici mezi Prahou a Čelákovicemi u Zelenče na Praze-východ. Řidič vozidla převážejícího granulovaný plast najel na krajnici a následně se...

27. srpna 2026  19:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.