Zmizení labutí z Vltavy řešila celá Praha. Teď se znovu objevily ve velkém

Marek Hýř, Marek Peška
  7:38
Ranní procházka po náplavce překvapila jednoho z našich čtenářů. Mezi Palackého mostem a železničním mostem napočítal přes čtyřicet labutí, které se podle něj do Prahy „vrátily“ po měsících, kdy na řece prakticky nebyly vidět. „To vypadá na velký návrat labutí!“ napsal k zaslaným fotografiím. Podle odborníků to ale může být jinak.
Fotogalerie4

Čtenář v úterý ráno (9. prosince 2025) pozoroval v centru Prahy přes 40 labutí. | foto: Jáchym Horáček

Na začátku léta v pražském veřejném prostoru rezonovalo téma zmizení labutí na Vltavě. Údajně jich bylo z ničeho nic v Praze hned o 150 méně. Záhadu řešili ornitologové, zvířecí záchranná stanice a dokonce i policie. Navíc vznikla i fáma, že desítky labutí odlovili uprchlíci z Východu.

Ornitologové tehdy údajnou senzaci komentovali smířlivěji, zároveň ale připouštěli, že zmizení velkého počtu ptáků není úplně obvyklé. „Labutě se na Vltavě v centru Prahy vyskytují celoročně, v zimě až několik stovek, v létě několik desítek. Letos je tedy první rok, kdy zcela zmizely, zhruba na přelomu dubna a května. Příčina je nejasná – létající se mohly přesunout na nějaké pelichaniště na rybnících, ale kam zmizely letu neschopné, kterých bylo deset až patnáct, je záhada,“ uvedl vedoucí Kroužkovací stanice Národního muzea Jaroslav Cepák.

Čtenář v úterý ráno (9. prosince 2025) pozoroval v centru Prahy přes 40 labutí.

Velký návrat?

Cepák zároveň v létě naznačil, že by se labutě mohly s chladnými dny do Prahy vrátit. To nyní potvrzují i fotografie, které doputovaly do redakce Metra. Čtenář Jáchym Horáček k nim napsal komentář, že mezi Palackého mostem a železničním mostem jich 9. prosince ráno viděl přes čtyřicet.

Kam zmizely labutě z Vltavy? Odborníci vyvrací „facebookové“ fámy o odlovech

Podle odborníků však nejspíš o žádný překvapivý comeback nejde. Mluvčí pražských Lesů Petra Fišerová deníku Metro potvrdila, že labutě do města v zimě míří každoročně. „Vltava je rozsáhlá vodní plocha, která nezamrzá, díky čemuž tu ptáci najdou dostatek potravy. Navíc je lidé často přikrmují,“ uvedla Fišerová.

Čtenář v úterý ráno (9. prosince 2025) pozoroval v centru Prahy přes 40 labutí.

S příchodem chladnějších dní se proto v Praze každoročně objevují desítky, někdy i stovky kusů. Hejna se zdržují u náplavek, kde mají klid a snadný přístup k vodě. Deník Metro proto oslovil i Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy hlavního města Prahy s dotazem, zda se nyní do Prahy vrátily i labutě, které se před létem ztratily. Na informace zatím čekáme.

Pozor na krmení pečivem

S návratem labutí se každou zimu vrací i výzvy odborníků: nekrmit pečivem. To ptákům chutná, ale škodí jejich zdraví a může způsobit vážné deformace křídel, zejména u mláďat. Více box níže.

Pečivo škodí

  • Pečivo ptákům může způsobit zažívací problémy a kvůli chybějícím živinám a vitaminům způsobit tělesné vady u mládať. „Krmte je pro ně přirozenější potravou, jako je hrách, kukuřice nebo krájený hlávkový salát,“ radí experti na ptactvo z České společnosti ornitologické.
  • „Staré pečivo neobsahuje vitaminy a minerální látky, které ptáci potřebují. Obsahuje především sacharidy, takže labuť nebo kachna má pocit, že je najedená, a přitom strádá,“ vysvětluje Věra Sychrová z České společnosti ornitologické. Upozorňuje také, že běžné pečivo obsahuje krystalky soli nebo je kořeněné, což pro ptáky není přirozené a může jim způsobit zažívací problémy. Nadměrná konzumace pečiva může velmi ohrozit také mláďata v jejich růstu, někdy totiž zapříčiní deformaci peří a křídel.
  • Více o krmení vodních ptáků najdete na www.birdlife.cz.
