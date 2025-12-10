Na začátku léta v pražském veřejném prostoru rezonovalo téma zmizení labutí na Vltavě. Údajně jich bylo z ničeho nic v Praze hned o 150 méně. Záhadu řešili ornitologové, zvířecí záchranná stanice a dokonce i policie. Navíc vznikla i fáma, že desítky labutí odlovili uprchlíci z Východu.
Ornitologové tehdy údajnou senzaci komentovali smířlivěji, zároveň ale připouštěli, že zmizení velkého počtu ptáků není úplně obvyklé. „Labutě se na Vltavě v centru Prahy vyskytují celoročně, v zimě až několik stovek, v létě několik desítek. Letos je tedy první rok, kdy zcela zmizely, zhruba na přelomu dubna a května. Příčina je nejasná – létající se mohly přesunout na nějaké pelichaniště na rybnících, ale kam zmizely letu neschopné, kterých bylo deset až patnáct, je záhada,“ uvedl vedoucí Kroužkovací stanice Národního muzea Jaroslav Cepák.
Velký návrat?
Cepák zároveň v létě naznačil, že by se labutě mohly s chladnými dny do Prahy vrátit. To nyní potvrzují i fotografie, které doputovaly do redakce Metra. Čtenář Jáchym Horáček k nim napsal komentář, že mezi Palackého mostem a železničním mostem jich 9. prosince ráno viděl přes čtyřicet.
Podle odborníků však nejspíš o žádný překvapivý comeback nejde. Mluvčí pražských Lesů Petra Fišerová deníku Metro potvrdila, že labutě do města v zimě míří každoročně. „Vltava je rozsáhlá vodní plocha, která nezamrzá, díky čemuž tu ptáci najdou dostatek potravy. Navíc je lidé často přikrmují,“ uvedla Fišerová.
S příchodem chladnějších dní se proto v Praze každoročně objevují desítky, někdy i stovky kusů. Hejna se zdržují u náplavek, kde mají klid a snadný přístup k vodě. Deník Metro proto oslovil i Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy hlavního města Prahy s dotazem, zda se nyní do Prahy vrátily i labutě, které se před létem ztratily. Na informace zatím čekáme.
Pozor na krmení pečivem
S návratem labutí se každou zimu vrací i výzvy odborníků: nekrmit pečivem. To ptákům chutná, ale škodí jejich zdraví a může způsobit vážné deformace křídel, zejména u mláďat. Více box níže.
Pečivo škodí