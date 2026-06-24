Vysvědčení je pro školáky i rodiče velká věc. Někteří budou oslavovat dobré známky, jiní úspěšné postoupení dál. Ať už závěr školního roku dopadne jakkoli, úsilí je potřeba oslavit. Přinášíme proto přehled, kam v Praze vyrazit nejen se samými jedničkami. Odměnu totiž mohou dostat i ti, jejichž vysvědčení pamatuje minulé století.
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Zmrzlina a hranolky zdarma
V Ovocném Světozoru napříč republikou si můžete pochutnat na točené nebo kopečkové zmrzlině za jakékoli vysvědčení. Rodičům, prarodičům a dalším doprovodům školáků se proto vyplatí ze šuplíku vytáhnout to svoje a nad sladkým osvěžením se pochlubit, jak si během školních let vedli sami. Zmrzlinu zdarma nabízejí i další místa v Praze.
Kdo má raději slané, může v pátek zamířit do Faency Fries, kde za aktuální vysvědčení získá malé hranolky zdarma.
|Praha
|před ZŠ Vodičkova
|pátek 26. 6.
8:45 – 11:30
|zmrzlina zdarma za vysvědčení
|Praha
|Ovocný Světozor (všechny pobočky)
|pátek 26. 6.
|zmrzlina zdarma za jakékoliv vysvědčení (včetně starých). Buď jedna točená zmrzlina, nebo dva kopečky
|Praha
|Faency Fries
|pátek 26. 6.
|malé hranolky zdarma za aktuální vysvědčení
|Praha
|Butky park (u kiosku Tiny Cafe)
|pátek 26. 6.
do 18:00
|zmrzlina zdarma za letošní vysvědčení
|Praha
|Pizza a Caffe U Veverky
|neurčeno
|kopeček zmrzliny zdarma za samé jedničky (rodič dostane jako útěchu ClanBull)
Koupání za korunu
Aktuální vlna veder láká k vodě. V Praze si v pátek užijí školáci koupání za korunu v Aquacentru Šutka, zdarma lze nejen po vysvědčení vyrazit do Motola.
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Kde se v Praze vykoupat zdarma? Nechte se ve vedru rozpustit s výhledem na Pražský hrad
- Aquacentrum Šutka v Praze 8: V pátek 26. června 2026 od 11 do 16 hodin budou mít děti vstup na 80 minut za jednu korunu. Akce se týká dětí do patnácti let, které prokáží svůj věk (do dvanácti let v doprovodu dospělé osoby). Kromě programu, her a soutěží je také připravený dárek s tematikou Šmoulové ve filmu.
- Koupaliště v Motole: Mezi stromy schovaný rybník je letos otevřen zdarma, protože na jeho od pláže vzdálenějším břehu stále pokračuje stavba nového zázemí koupaliště.
Zvířata, Mája a dinosauři
Zoologické zahrady, zábavní parky a muzea chystají jako odměnu za snahu pro školáky speciální akce a zvýhodněné vstupné.
- Zoo Praha chystá na pátek 26. června speciální komentovaná krmení a aktivity, během kterých budou moci děti sbírat drobné odměny. Až do 28. června pak v Amfiteátru Rezervace Bororo běží vždy od 19:30 divadelní představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní podle Geralda Durrella v podání Vršovického divadla MANA.
- Majaland Praha, krytý zábavní park inspirovaný včelkou Májou, bude možné v pátek 26. června od 10 do 20 hodin navštívit za polovic.
- Dinosauria Museum Prague: Vstupné za polovinu nabízí v pátek 26. června také dinosauří muzeum.
Pohádky, knihy nebo divadlo
Malým i velkým čtenářům věnuje Knihkupectví Luxor za aktuální závěrečné vysvědčení 20procentní slevu na nákup, a to už od 25. do 28. června 2026. Na jedničkáře čeká od 19. do 30. června dárek v Princess Jewellery na Chodově. Pro všechny bude v pátek v Globusu na Černém Mostě probíhat zábavný program plný pohádek, soutěží a dalších aktivit.
|Praha
|Fun Arena, Praha 4
|pátek 26. 6.
10:00–16:00
|Vstup s vysvědčením zdarma, bez vysvědčení 100 Kč, dospělý doprovod vstup zdarma. 3 speciální mise, kreativní dílničky a malování na obličej, fotokoutek, arkády a 20procentní sleva na vstupné do Cyber Arcade
|Praha
|Globus, Černý Most
|pátek 26. 6.
10:00–14:00
|Program: Pohádkové dílničky, fotokoutek s tiskem fotek na místě, animační programy, čerstvý popcorn, soutěže pro děti, malování na obličej, tetování airbrush
|Praha
|Westfield, Černý most
|19 –30. 6.
|Princess Jewellery: Odměna za samé jedničky
|Praha
|Zastávka u Srubu, Praha 19
|pátek 26. 6.
|Pohádka za vysvědčení: Od 10:00 divadlo pro děti v amfiteátru a od 16:00 odpolední zábavný program před srubem