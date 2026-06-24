Zmrzlina, koupání nebo hranolky za vysvědčení zdarma. Kde v Praze v pátek odmění školáky?

Veronika Reicheltová
Zuzana Stiboříková
Veronika Reicheltová, Zuzana Stiboříková
  20:00
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Radost prvňáků a druháků z posledního školního dne na jedné z pražských...

Radost prvňáků a druháků z posledního školního dne na jedné z pražských základních škol. (29. června 2018) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
Nejkrásnější atrakcí je svítící duhový motýlí kolotoč.
Vystavení mosasauři, kteří dostali přezdívku Max a Sam, žili před zhruba 80...
Pokud muzeum navštívíte, rozhodně si vyzkoušejte i virtuální realitu. Vstupné...
7 fotografií
V pátek většině školáků v Česku začínají letní prázdniny. Za celoroční úsilí na ně na mnoha místech čekají lákavé odměny za vysvědčení. Kam vyrazit na zmrzlinu, ledovou tříšť, cukrovou vatu nebo hranolky úplně zdarma? A které aquaparky či bazény nabídnou dětem vstup za symbolickou korunu? Přinášíme velký přehled, kam vyrazit v Praze.

Vysvědčení je pro školáky i rodiče velká věc. Někteří budou oslavovat dobré známky, jiní úspěšné postoupení dál. Ať už závěr školního roku dopadne jakkoli, úsilí je potřeba oslavit. Přinášíme proto přehled, kam v Praze vyrazit nejen se samými jedničkami. Odměnu totiž mohou dostat i ti, jejichž vysvědčení pamatuje minulé století.

Obsah

Zmrzlina a hranolky zdarma

V Ovocném Světozoru napříč republikou si můžete pochutnat na točené nebo kopečkové zmrzlině za jakékoli vysvědčení. Rodičům, prarodičům a dalším doprovodům školáků se proto vyplatí ze šuplíku vytáhnout to svoje a nad sladkým osvěžením se pochlubit, jak si během školních let vedli sami. Zmrzlinu zdarma nabízejí i další místa v Praze.

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Kdo má raději slané, může v pátek zamířit do Faency Fries, kde za aktuální vysvědčení získá malé hranolky zdarma.

Vybraná místa, kde nabízejí občerstvení za vysvědčení zdarma:
Prahapřed ZŠ Vodičkovapátek 26. 6.
8:45 – 11:30		zmrzlina zdarma za vysvědčení
PrahaOvocný Světozor (všechny pobočky)pátek 26. 6.zmrzlina zdarma za jakékoliv vysvědčení (včetně starých). Buď jedna točená zmrzlina, nebo dva kopečky
PrahaFaency Friespátek 26. 6.malé hranolky zdarma za aktuální vysvědčení
PrahaButky park (u kiosku Tiny Cafe)pátek 26. 6.
do 18:00		zmrzlina zdarma za letošní vysvědčení
PrahaPizza a Caffe U Veverkyneurčenokopeček zmrzliny zdarma za samé jedničky (rodič dostane jako útěchu ClanBull)

Koupání za korunu

Aktuální vlna veder láká k vodě. V Praze si v pátek užijí školáci koupání za korunu v Aquacentru Šutka, zdarma lze nejen po vysvědčení vyrazit do Motola.

Kde se v Praze vykoupat zdarma? Nechte se ve vedru rozpustit s výhledem na Pražský hrad
  • Aquacentrum Šutka v Praze 8: V pátek 26. června 2026 od 11 do 16 hodin budou mít děti vstup na 80 minut za jednu korunu. Akce se týká dětí do patnácti let, které prokáží svůj věk (do dvanácti let v doprovodu dospělé osoby). Kromě programu, her a soutěží je také připravený dárek s tematikou Šmoulové ve filmu.
  • Koupaliště v Motole: Mezi stromy schovaný rybník je letos otevřen zdarma, protože na jeho od pláže vzdálenějším břehu stále pokračuje stavba nového zázemí koupaliště.
Nejkrásnější atrakcí je svítící duhový motýlí kolotoč.

Zvířata, Mája a dinosauři

Zoologické zahrady, zábavní parky a muzea chystají jako odměnu za snahu pro školáky speciální akce a zvýhodněné vstupné.

  • Zoo Praha chystá na pátek 26. června speciální komentovaná krmení a aktivity, během kterých budou moci děti sbírat drobné odměny. Až do 28. června pak v Amfiteátru Rezervace Bororo běží vždy od 19:30 divadelní představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní podle Geralda Durrella v podání Vršovického divadla MANA.
  • Majaland Praha, krytý zábavní park inspirovaný včelkou Májou, bude možné v pátek 26. června od 10 do 20 hodin navštívit za polovic.
  • Dinosauria Museum Prague: Vstupné za polovinu nabízí v pátek 26. června také dinosauří muzeum.

Pohádky, knihy nebo divadlo

Malým i velkým čtenářům věnuje Knihkupectví Luxor za aktuální závěrečné vysvědčení 20procentní slevu na nákup, a to už od 25. do 28. června 2026. Na jedničkáře čeká od 19. do 30. června dárek v Princess Jewellery na Chodově. Pro všechny bude v pátek v Globusu na Černém Mostě probíhat zábavný program plný pohádek, soutěží a dalších aktivit.

Vybrané akce a oslavy konce školního roku v ČR
PrahaFun Arena, Praha 4pátek 26. 6.
10:00–16:00		Vstup s vysvědčením zdarma, bez vysvědčení 100 Kč, dospělý doprovod vstup zdarma. 3 speciální mise, kreativní dílničky a malování na obličej, fotokoutek, arkády a 20procentní sleva na vstupné do Cyber Arcade
PrahaGlobus, Černý Mostpátek 26. 6.
10:00–14:00		Program: Pohádkové dílničky, fotokoutek s tiskem fotek na místě, animační programy, čerstvý popcorn, soutěže pro děti, malování na obličej, tetování airbrush
PrahaWestfield, Černý most19 –30. 6.Princess Jewellery: Odměna za samé jedničky
PrahaZastávka u Srubu, Praha 19pátek 26. 6.Pohádka za vysvědčení: Od 10:00 divadlo pro děti v amfiteátru a od 16:00 odpolední zábavný program před srubem
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