V pražských ulicích děsil lidi zmrzlinář. Proč jsou po jeho pochoutce děti jako smyslů zbavené?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  14:08
Sledovat Metro na Googlu
Z plakátu filmu Zmrzlinář

Z plakátu filmu Zmrzlinář | foto: Bioscop

Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...
Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...
Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...
Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...
5 fotografií
Co kdyby se jedna z největších dětských radostí proměnila v jejich největší hrozbu? Horor Zmrzlinář režiséra Eliho Rotha doprovází stylizované video z českých ulic plné masek, černého humoru a mrazivé atmosféry. Film vstoupí do kin 6. srpna.

Zmrzlinářský vůz, známá melodie a sladkost, které lze během horkého dne jen těžko odolat. Nový horor Zmrzlinář (Ice Cream Man) však jeden z nejkrásnějších symbolů léta mění v krvavou noční můru. Snímek režiséra Eliho Rotha vstoupí do českých kin ve čtvrtek 6. srpna 2026.

Srpen je v Česku měsícem Harryho Pottera. Začíná očekávaná výstava a LexiCon už oznámil dva hosty

Jeho premiéru doprovází stylizované video (viz box níže), ve kterém tajemný Zmrzlinář symbolicky opouští filmové plátno a vydává se přímo do českých ulic. Krátký spot s nadsázkou ukazuje, jak by mohlo vypadat, kdyby se hororová postava skutečně objevila mezi lidmi.

Nechybějí děsivé masky, černý humor ani atmosféra inspirovaná filmem. Video zároveň připomíná, že za nevinným cinkáním zmrzlinářského vozu se tentokrát může skrývat něco mnohem nebezpečnějšího než jen několik kalorií navíc.

bioscop_filmy

Kolik dětí ve videu potká ZMRZLINÁŘE?

Spočítejte je! A pak si položte jedinou otázku...

Kdo bude další?

Horor ZMRZLINÁŘ od režiséra Eliho Rotha pouze v kinech od 6. srpna!

INFO

Idea & Produkce: VM
Camera & Edit: @lukascitnar
Do Zmrzlináře se převtělil: @sofrfrantisek
Herce a herečky změnila k nepoznání: @eveline_bodyart
Po ulicích mj. strašily: @samkoroblox987 @spiderprague1
Famózního "Pana Kornoutka" vyrobil a poctivě připravil: @jirkapetka
Lahodnou zmrzlinu a foodtruck zapůjčil: @u_stanku

Zázemí ochotně propůjčili dobří lidé z: @tribo_tattoo @nightmare_horror_bar @fear_house_ @kinoatlaspraha.cz

Velké díky všem!

#zmrzlinar #icecreamman #eliroth #horor #kino @csfd.cz @totalfilm.cz @brutal.assault @spark_rock_magazine @goldendogbooks @tribo_tattoo @fear_house_ @fearhouse_bar @nightmare_horror_bar @horrorcon.cz @fobiazine

3. srpna 2026 v 19:50, příspěvek archivován: 5. srpna 2026 v 11:28
oblíbit odpovědět uložit

Zmrzlina promění děti v zabijáky

Příběh filmu se odehrává ve fiktivním městečku Bayleen Bay, kam během horkého letního dne přijíždí osamělý prodavač zmrzliny. Dětem nabízí sladké pochoutky a na první pohled působí mile, přátelsky a důvěryhodně. Jeho zmrzlina má však děsivé účinky.

Děti po její konzumaci zešílí a obrátí se proti dospělým. Poklidné městečko se tak během chvíle promění v dějiště krvavého chaosu. Režisér Eli Roth film přirovnává ke své vlastní verzi příběhu o Krysaři. Místo kouzelné píšťaly ale jeho padouch používá zmrzlinářský vůz, chytlavou melodii a sladkou nabídku, které děti nedokážou odolat. „Už dlouho jsem chtěl natočit film ve stylu hororu Ptáci – skutečnou apokalypsu. Jen místo ptáků v ní hrají hlavní roli děti,“ popsal režisér Roth.

Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...

Zmrzlinář spojuje brutální horor s černým humorem a výraznou nadsázkou. Podle představitele titulní role Ariho Millena snímek připomíná kombinaci rodinné komedie Sám doma a postapokalyptického hororu 28 dní poté.

Eli Roth nosil nápad v hlavě přes dvacet let

Myšlenka na Zmrzlináře se zrodila krátce po Rothově režijním debutu Cabin Fever, který byl uveden v roce 2002. První verzi scénáře připravoval společně se svým dlouholetým přítelem Noahem Belsonem. Projekt byl ale na tehdejší možnosti začínajícího režiséra příliš rozsáhlý.

„Báli jsme se chodit po ulicích.“ Patrik Banga jede Linkou M na Žižkov

Filmová studia navíc odrazovala představa dětí, které pod vlivem zmrzliny brutálně útočí na dospělé. Roth se proto ke scénáři v průběhu let opakovaně vracel a společně s Belsonem příběh postupně dopracovával.

Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...

Realizovat se ho rozhodl až pod hlavičkou vlastního nezávislého studia The Horror Section. Zmrzlinář je Rothovým desátým celovečerním filmem a podle samotného režiséra také jeho dosud nejšílenějším počinem.

Natáčení probíhalo v srpnu 2025 v Kanadě a trvalo pouhých devatenáct dní. Jednu z nejnáročnějších scén vytvořilo přibližně osmdesát dětských herců pokrytých falešnou krví a zmrzlinou. Ve filmu si děti mimo jiné hrají s useknutými končetinami nebo používají lidské vnitřnosti jako švihadlo.

Padouch, který nepotřebuje mluvit

Titulního Zmrzlináře ztvárnil kanadský herec Ari Millen, známý například ze seriálu Orphan Black. Jeho postava během filmu nepromluví ani slovo. Veškerou hrozbu vyjadřuje pouze pohledem, úsměvem, gesty a pohybem těla.

Nejlepší štrúdl, koláče i kremrole v Praze. Tři sladké adresy, které musíte znát

Právě zdánlivá obyčejnost má být na postavě nejděsivější. Roth nechtěl vytvořit znetvořeného nebo na první pohled nebezpečného vraha. Zmrzlinář měl naopak působit jako milý muž, kterému by děti i jejich rodiče bez váhání důvěřovali.

Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco zdánlivě nevinného – zmrzlinářský vůz přijíždějící během horkého letního dne do poklidného městečka – v krvavou spirálu násilí, která obrátí děti proti jejich vlastním rodičům. Výsledkem je originální, intenzivní a černohumorná podívaná, jakou jste dosud neviděli.

„Zlý zmrzlinář je vlastně zvrácením něčeho, čemu bezvýhradně věříme,“ vysvětlil režisér. Podle něj jsou nejděsivější lidé, kteří páchají hrozné činy a zároveň zůstávají přesvědčeni, že jednají správně.

Zmrzlinář míří do českých kin

Eli Roth už v minulosti dokázal proměnit běžné situace a známá místa ve zdroj strachu. Po filmech Hostel (natáčený mimo jiné i v Česku), Cabin Fever nebo Den díkůvzdání se tentokrát zaměřil na jeden z nejvýraznějších symbolů bezstarostného dětství. „Zničil jsem lidem hostely, pobyty na chatách v lese, holení nohou i Den díkůvzdání. Tak proč nepřidat ještě zmrzlinářské auto?“ uvedl režisér s nadsázkou.

Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...

Součástí propagace filmu je kromě českého pouličního spotu také titulní skladba, kterou nahrál americký rapper Snoop Dogg.

O filmu

  • Horor Zmrzlinář vstoupí do českých kin 6. srpna 2026 v původním znění s českými titulky.
  • Film trvá 86 minut, je nepřístupný divákům mladším 18 let a v Česku ho distribuuje společnost Bioscop.
  • Ve snímku vedle Ariho Millena hrají také Benjamin Byron Davis, Karen Cliche, Sarah Abbott, Dylan Hawco a Eli Roth.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...

Nemocnici v Odrách čeká oprava za 78 milionů a stěhování pacientů

Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku (18. července 2024)

Městskou nemocnici v Odrách na Novojičínsku čeká od ledna rozsáhlá rekonstrukce lůžkového oddělení za 78 milionů korun. Po dobu oprav, které budou trvat celý příští rok, se lůžková péče dočasně...

6. srpna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se zřítila střecha, uvnitř nikdo nebyl

V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se zřítila střecha, uvnitř nikdo nebyl. (6....

V areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici v Pardubicích se dopoledne zřítila střešní konstrukce. V objektu se nikdo nenacházel, na místě se provádějí demoliční práce. Strážníci nyní zajišťují oblast a...

6. srpna 2026  11:52

Na Sídlišti Solidarita v Dětské ulici došlo k havárii vodovodu.

vydáno 6. srpna 2026  11:50

Patrik Škamla bude reprezentovat Česko na světovém finále World Class 2026

6. srpna 2026  11:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rocková legenda The Sweet míří na Jižní Moravu. V srpnu ovládne Mikulov

Ve spolupráci
Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...

Přírodní amfiteátr v Mikulově zažije v srpnu jeden z hudebních vrcholů letošního léta. Do jihomoravského regionu zamíří britská ikona The Sweet, jejíž hity jako The Ballroom Blitz, Fox on the Run...

6. srpna 2026  11:35

Krnovské slavnosti nabídnou v záři kapely Divokej Bill a Dymytry

ilustrační snímek

Hlavními hvězdami festivalové části letošních Krnovských hudebních slavností v Krnově na Bruntálsku budou skupiny Divokej Bill a Dymytry, zpěvák Jiří Korn se...

6. srpna 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

ME v atletice 2026: Program, česká nominace i kde sledovat šampionát živě

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.

Evropský atletický šampionát v Birminghamu nabídne od 10. do 16. srpna souboje nejlepších atletů kontinentu. České barvy budou hájit například Jakub Vadlejch, Tomáš Staněk nebo Lurdes Gloria Manuel....

6. srpna 2026  11:28

Dramatická noc v obci na Valašsku. Jeden zraněný, podezřelého zadržela policie

ilustrační snímek

Lidé v Újezdu u Valašských Klobouk zažili dramatickou noc. Okolo slyšeli houkající auta, nad domy jim létal vrtulník. Policisté tam zadrželi muže v souvislosti s násilným trestným činem. Druhý muž je...

6. srpna 2026  10:12,  aktualizováno  11:26

V Liberci se narodilo mládě osla somálského, patří ke kriticky ohroženým druhům

Osle v Liberci podle chovatelů velmi dobře prospívá.

Že patří mezi jedny z nejúspěšnějších chovatelů oslů somálských v Evropě, potvrdila zoologická zahrada v Liberci. Po pěti letech se v krajském městě narodilo mládě kriticky ohroženého lichokopytníka.

6. srpna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Po bouřce byly stovky domácností v hradeckém kraji bez proudu, dodávky obnoveny

ilustrační snímek

Po bouřkách ve středu večer a v noci na dnešek byly stovky domácností v Královéhradeckém kraji bez proudu. Energetici do rána poruchy odstranili. Bouřky lámaly...

6. srpna 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po prameni Botiče pátral i syn celerového krále. Rokytka mate turisty dodnes

Cesta k pramenu Botiče

Kde skutečně pramení pražské potoky Botič a Rokytka? Za prvním z nich se vydával i fotbalista Jaroslav Borovička, známý jako syn celerového krále. Zatímco pramen Botiče leží na nenápadné louce, u...

6. srpna 2026  11:07

Na Praze 6 po havárii opět teče voda. Zatím není pitná, v ulicích jsou cisterny

ilustrační snímek

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) opravily závadu na potrubí v Praze 6, kvůli které bylo bez vody od úterý do středy 21 tisíc lidí a od středy do čtvrtečního dopoledne 5 500 lidí. Vodu do řadu...

6. srpna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.