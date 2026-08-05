V pražských ulicích děsil lidi zmrzlinář. Proč jsou po jeho pochoutce děti jako smyslů zbavené?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  14:08
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Z plakátu filmu Zmrzlinář

Z plakátu filmu Zmrzlinář | foto: Bioscop

Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...
Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...
Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...
Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...
5 fotografií
Co kdyby se jedna z největších dětských radostí proměnila v jejich největší hrozbu? Horor Zmrzlinář režiséra Eliho Rotha doprovází stylizované video z českých ulic plné masek, černého humoru a mrazivé atmosféry. Film vstoupí do kin 6. srpna.

Zmrzlinářský vůz, známá melodie a sladkost, které lze během horkého dne jen těžko odolat. Nový horor Zmrzlinář (Ice Cream Man) však jeden z nejkrásnějších symbolů léta mění v krvavou noční můru. Snímek režiséra Eliho Rotha vstoupí do českých kin ve čtvrtek 6. srpna 2026.

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Jeho premiéru doprovází stylizované video (viz box níže), ve kterém tajemný Zmrzlinář symbolicky opouští filmové plátno a vydává se přímo do českých ulic. Krátký spot s nadsázkou ukazuje, jak by mohlo vypadat, kdyby se hororová postava skutečně objevila mezi lidmi.

Nechybějí děsivé masky, černý humor ani atmosféra inspirovaná filmem. Video zároveň připomíná, že za nevinným cinkáním zmrzlinářského vozu se tentokrát může skrývat něco mnohem nebezpečnějšího než jen několik kalorií navíc.

bioscop_filmy

Kolik dětí ve videu potká ZMRZLINÁŘE?

Spočítejte je! A pak si položte jedinou otázku...

Kdo bude další?

Horor ZMRZLINÁŘ od režiséra Eliho Rotha pouze v kinech od 6. srpna!

INFO

Idea & Produkce: VM
Camera & Edit: @lukascitnar
Do Zmrzlináře se převtělil: @sofrfrantisek
Herce a herečky změnila k nepoznání: @eveline_bodyart
Po ulicích mj. strašily: @samkoroblox987 @spiderprague1
Famózního "Pana Kornoutka" vyrobil a poctivě připravil: @jirkapetka
Lahodnou zmrzlinu a foodtruck zapůjčil: @u_stanku

Zázemí ochotně propůjčili dobří lidé z: @tribo_tattoo @nightmare_horror_bar @fear_house_ @kinoatlaspraha.cz

Velké díky všem!

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3. srpna 2026 v 19:50, příspěvek archivován: 5. srpna 2026 v 11:28
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Zmrzlina promění děti v zabijáky

Příběh filmu se odehrává ve fiktivním městečku Bayleen Bay, kam během horkého letního dne přijíždí osamělý prodavač zmrzliny. Dětem nabízí sladké pochoutky a na první pohled působí mile, přátelsky a důvěryhodně. Jeho zmrzlina má však děsivé účinky.

Děti po její konzumaci zešílí a obrátí se proti dospělým. Poklidné městečko se tak během chvíle promění v dějiště krvavého chaosu. Režisér Eli Roth film přirovnává ke své vlastní verzi příběhu o Krysaři. Místo kouzelné píšťaly ale jeho padouch používá zmrzlinářský vůz, chytlavou melodii a sladkou nabídku, které děti nedokážou odolat. „Už dlouho jsem chtěl natočit film ve stylu hororu Ptáci – skutečnou apokalypsu. Jen místo ptáků v ní hrají hlavní roli děti,“ popsal režisér Roth.

Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...

Zmrzlinář spojuje brutální horor s černým humorem a výraznou nadsázkou. Podle představitele titulní role Ariho Millena snímek připomíná kombinaci rodinné komedie Sám doma a postapokalyptického hororu 28 dní poté.

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Myšlenka na Zmrzlináře se zrodila krátce po Rothově režijním debutu Cabin Fever, který byl uveden v roce 2002. První verzi scénáře připravoval společně se svým dlouholetým přítelem Noahem Belsonem. Projekt byl ale na tehdejší možnosti začínajícího režiséra příliš rozsáhlý.

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Filmová studia navíc odrazovala představa dětí, které pod vlivem zmrzliny brutálně útočí na dospělé. Roth se proto ke scénáři v průběhu let opakovaně vracel a společně s Belsonem příběh postupně dopracovával.

Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...

Realizovat se ho rozhodl až pod hlavičkou vlastního nezávislého studia The Horror Section. Zmrzlinář je Rothovým desátým celovečerním filmem a podle samotného režiséra také jeho dosud nejšílenějším počinem.

Natáčení probíhalo v srpnu 2025 v Kanadě a trvalo pouhých devatenáct dní. Jednu z nejnáročnějších scén vytvořilo přibližně osmdesát dětských herců pokrytých falešnou krví a zmrzlinou. Ve filmu si děti mimo jiné hrají s useknutými končetinami nebo používají lidské vnitřnosti jako švihadlo.

Padouch, který nepotřebuje mluvit

Titulního Zmrzlináře ztvárnil kanadský herec Ari Millen, známý například ze seriálu Orphan Black. Jeho postava během filmu nepromluví ani slovo. Veškerou hrozbu vyjadřuje pouze pohledem, úsměvem, gesty a pohybem těla.

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Právě zdánlivá obyčejnost má být na postavě nejděsivější. Roth nechtěl vytvořit znetvořeného nebo na první pohled nebezpečného vraha. Zmrzlinář měl naopak působit jako milý muž, kterému by děti i jejich rodiče bez váhání důvěřovali.

Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco zdánlivě nevinného – zmrzlinářský vůz přijíždějící během horkého letního dne do poklidného městečka – v krvavou spirálu násilí, která obrátí děti proti jejich vlastním rodičům. Výsledkem je originální, intenzivní a černohumorná podívaná, jakou jste dosud neviděli.

„Zlý zmrzlinář je vlastně zvrácením něčeho, čemu bezvýhradně věříme,“ vysvětlil režisér. Podle něj jsou nejděsivější lidé, kteří páchají hrozné činy a zároveň zůstávají přesvědčeni, že jednají správně.

Zmrzlinář míří do českých kin

Eli Roth už v minulosti dokázal proměnit běžné situace a známá místa ve zdroj strachu. Po filmech Hostel (natáčený mimo jiné i v Česku), Cabin Fever nebo Den díkůvzdání se tentokrát zaměřil na jeden z nejvýraznějších symbolů bezstarostného dětství. „Zničil jsem lidem hostely, pobyty na chatách v lese, holení nohou i Den díkůvzdání. Tak proč nepřidat ještě zmrzlinářské auto?“ uvedl režisér s nadsázkou.

Zmrzlinář (Ice Cream Man), Rothův desátý celovečerní film, proměňuje něco...

Součástí propagace filmu je kromě českého pouličního spotu také titulní skladba, kterou nahrál americký rapper Snoop Dogg.

O filmu

  • Horor Zmrzlinář vstoupí do českých kin 6. srpna 2026 v původním znění s českými titulky.
  • Film trvá 86 minut, je nepřístupný divákům mladším 18 let a v Česku ho distribuuje společnost Bioscop.
  • Ve snímku vedle Ariho Millena hrají také Benjamin Byron Davis, Karen Cliche, Sarah Abbott, Dylan Hawco a Eli Roth.
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