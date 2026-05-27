Obchodní centrum Palladium je dominantou náměstí Republiky, vyrostlo ale na pozemku bývalých kasáren. Místo bylo zastavěno několik století předtím. Původně tu byl špitál, později kapucínský klášter. Jako kasárna byl využívám od 80. let 18. století, nejprve jako Josefská kasárna, po roce 1918 došlo pouze k odstranění symbolů rakouské monarchie a byla přejmenována na kasárna Jiřího z Poděbrad.
Jakkoliv to při pohledu na současné centrum konzumu zní možná neuvěřitelně, toto místo mělo a má velký vliv i na současnost České republiky.
Kráčela tu historie
V roce 1834 tu vojenskou službu vykonávající Josef Kajetán Tyl. Jako furýr, tedy vojenský ubytovatel u pěšího pluku, zde napsal hru Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Právě z ní pochází píseň Kde domov můj, kterou Tyl vytvořil společně s Františkem Škroupem a která se později stala českou hymnou.
Dá se tedy s nadsázkou říct, že česká státní hymna se zrodila na místě dnešního Palladia. Tuto událost dodnes připomíná pamětní deska s reliéfem J. K. Tyla umístěná na historické fasádě budovy.
Zajímavostí také je, že v roce 1945 na sklonku války byly v kasárnách rozmístěny české protektorátní četnické a policejní útvary.
Jak se rodilo obchodní centrum?
Přestavba na obchodní centrum se neobešla bez problémů. Oficiálně tu kasárna byla až do roku 1993, nicméně ve 2. polovině 20. století byl objekt téměř nevyužíván a chátral. Teprve na začátku devadesátých let rozhodlo Ministerstvo obrany o jeho vhodnějším využití. Byla tedy vyhlášena soutěž na prodej nemovitosti, jeho rekonstrukci a dostavbu. Vítězem se stala developerská společnost European Property Development.
V roce 1993-1996 probíhal archeologický výzkum, na přelomu tisíciletí pak byly nalezeny pozůstatky tří kamenných románských domů, které byly zakomponovány do stavby obchodního domu. Skrz skleněné orámování je mohou dodnes vidět všichni návštěvníci centra. V květnu 2005 byla zahájena stavba a 25. října 2007 bylo Palladium slavnostně otevřeno pro veřejnost.
