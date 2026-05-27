Známé obchodní centrum v Praze má nezvyklou historii. V bývalých kasárnách vznikla česká hymna

Iveta Benáková
  14:30
V současnosti toto místo v Praze míjí tisíce lidí denně, ale málokdo ví, co vše se tu odehrálo. Obchodní centrum Palladium v srdci hlavního města překvapí svou minulostí, ve které se ukrývá jeden z nejdůležitějších symbolů České republiky. Tam, kde je nyní centrum konzumu, napsal mladý furýr proslulou Fidlovačku.
Obchodní centrum Palladium je dominantou náměstí Republiky, vyrostlo ale na pozemku bývalých kasáren. Místo bylo zastavěno několik století předtím. Původně tu byl špitál, později kapucínský klášter. Jako kasárna byl využívám od 80. let 18. století, nejprve jako Josefská kasárna, po roce 1918 došlo pouze k odstranění symbolů rakouské monarchie a byla přejmenována na kasárna Jiřího z Poděbrad.

Jakkoliv to při pohledu na současné centrum konzumu zní možná neuvěřitelně, toto místo mělo a má velký vliv i na současnost České republiky.

Kráčela tu historie

V roce 1834 tu vojenskou službu vykonávající Josef Kajetán Tyl. Jako furýr, tedy vojenský ubytovatel u pěšího pluku, zde napsal hru Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Právě z ní pochází píseň Kde domov můj, kterou Tyl vytvořil společně s Františkem Škroupem a která se později stala českou hymnou.

Dá se tedy s nadsázkou říct, že česká státní hymna se zrodila na místě dnešního Palladia. Tuto událost dodnes připomíná pamětní deska s reliéfem J. K. Tyla umístěná na historické fasádě budovy.

Zajímavostí také je, že v roce 1945 na sklonku války byly v kasárnách rozmístěny české protektorátní četnické a policejní útvary.

Jak se rodilo obchodní centrum?

Přestavba na obchodní centrum se neobešla bez problémů. Oficiálně tu kasárna byla až do roku 1993, nicméně ve 2. polovině 20. století byl objekt téměř nevyužíván a chátral. Teprve na začátku devadesátých let rozhodlo Ministerstvo obrany o jeho vhodnějším využití. Byla tedy vyhlášena soutěž na prodej nemovitosti, jeho rekonstrukci a dostavbu. Vítězem se stala developerská společnost European Property Development.

Stavbě rozlehlého obchodního domu Palladium na pražském náměstí Republiky předcházel rozsáhlý archeologický průzkum. Dodnes v útrobách některých obchodů najdete středověký pozdrav – třeba zbytky románského paláce přímo v knihkupectví.

V roce 1993-1996 probíhal archeologický výzkum, na přelomu tisíciletí pak byly nalezeny pozůstatky tří kamenných románských domů, které byly zakomponovány do stavby obchodního domu. Skrz skleněné orámování je mohou dodnes vidět všichni návštěvníci centra. V květnu 2005 byla zahájena stavba a 25. října 2007 bylo Palladium slavnostně otevřeno pro veřejnost.

Víte, co je fidlovačka?

  • Šlo o oblíbenou jarní slavnost pražských ševců, která se každoročně konala ve středu po Velikonocích v Nuselském údolí u Botiče v Praze Nuslích.
  • Její název byl odvozen od ševcovského nástroje zvaného fidlovačka, který ševci používali k hlazení (neboli fidlování) kůže při výrobě obuvi.
  • Symbol této slavnosti představovala břízka ozdobená věncem z jarních květů, stuhami a malovanými kraslicemi. Na vrcholku břízy byla připevněna ševcovská fidlovačka.
    Zdroj: WIKIPEDIA
Sledovat Metro na Googlu

