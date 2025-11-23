„Všechno jede podle plánu, před příští letní sezonou by se měla otevřít,“ říká muž v přilbě u lanovky, která prochází rekonstrukcí. Podle něj stavbaři nezaznamenali jakýkoli problém s posouvajícím se svahem. Město také schválilo revitalizaci petřínské rozhledny a jejího okolí. Rekonstrukce za 95 milionů korun odstartuje v příštím roce a skončit by měla v roce 2027. Město také pokračuje s rekonstrukcí vyhořelého kostela Michaela Archanděla (více v boxu dole).
Vyrostl na Petříně nový apres ski?
Každý rok v zimě se o známém kopci mluví také v souvislosti s lyžováním. S nadsázkou lze nyní při pohledu na rekonstruovanou lanovku říct, že tam byl postaven párty stan (francouzsky apres ski). Nikoli! Jedná se o stan pro snadnější zrání betonu, tomu stačí pět stupňů nad nulou.
Připomeňme, že lyžaři a snowboardisty využívaná část Petřína, z Nebozízku jezdí po pravé straně zpět k dolní stanici lanovky, je v ochranném pásmu. Petřín je totiž přírodní památka.
Na téma zimních radovánek na Petříně se proslavila kauza bobování v únoru 2021, tedy v době covidových restrikcí. Tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček mluvil o tom, že lyžovat na Petříně je proti covidovým omezením a situaci by měla řešit městská policie. Lyžaře další den vystřídali strážníci, kteří z dolní části Petřína vykázali bobující děti. Strhla se velká diskuse. Přitom se zjistilo, že na rozdíl od ilegální sjezdovky je svah, kde děti sáňkovaly, z ochrany vyjmut. Za nedopatření se tenkrát strážníci omluvili.
Skrytý ateliér dostal schody
Vedle dětského hřiště na Petříně se skrývá chátrající ateliér první dámy českého sochařství Hany Wichterlové. Sestry Otty, slavného lékaře a vynálezce dnešních kontaktních čoček.
Záchrana ateliéru začala před sedmi lety a dosud pokračuje. Nově tam od hřiště přibyly schody. Obyvatelé domu, k němuž přiléhá zahrada, kde ateliér stojí, totiž odmítli, aby vstup k němu byl přes jejich průchod. „Skrytý“ ateliér byl v září 2018 prohlášen kulturní památkou.
Pomalu vstává z popela