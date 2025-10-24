Volkswagen Firma roku 2025 Hlavního města Praha se jmenuje Klimchi a vyrábí produkty z ručně foukaného skla. Titul MONETA Živnostník roku 2025 Hlavního města Praha získal Dominik Samec, který se věnuje pěstování mikrobylinek.
Zrekonstruoval starý byt a teď z něho má showroom
Vítězný živnostník Dominik Samec pěstuje mikrobylinky a jedlé květy. Zaměřuje se na udržitelnou produkci, inovace v pěstování a zvyšování povědomí o výživových benefitech mikrobylinek. Jeho cílem je nejen dodávat čerstvé mikrobylinky restauracím a jednotlivcům, ale také vzdělávat veřejnost pomocí workshopů a on-line obsahu.
Nedávno rozšířil aktivity o vývoj automatu na mikrobylinky a výrobu doplňků stravy z mikrobylinek. V Praze 2 zrekonstruoval starou místnost, ze které udělal workshopové a vzdělávací centrum. „Začátky byly náročné, od prvotního testování různých pěstebních metod až po budování zákaznické základny. Postupně jsem rozšířil sortiment a oslovil první restaurace. Později jsem začal jezdit na farmářské trhy a snažil se vybudovat komunitu podobně smýšlejících lidí,“ říká Dominik Samec.
Mezi zákazníky patří restaurace, kavárny, jednotlivci a firmy. Zákazníky oslovuje prostřednictvím sociálních sítí, webu, osobních doporučení a spoluprací s restauracemi a kavárnami. Klíčovou hodnotou je kvalita, ruční výroba, čerstvost a vzdělávání zákazníků o benefitech mikrobylinek.
„S ohledem na to, jak krátce na trhu působí, tak se jedná o formu podnikání, které může mít velmi rychle rostoucí tendenci, a to až s mezinárodním přesahem,“ uvedl za porotu Vladimír Vomáčka z MONETA Bank.
Stříbro vybojovala spisovatelka, lektorka a autorka vzdělávacích projektů Klára Samková. Na třetím místě se umístila Martina Machalíčková se svojí prodejní galerií současného umění a kavárnou s vlastní výrobou zákusků.
Začínal jako podnikající student
Vítězná firma Klimchi se zaměřuje na ručně foukané sklo. Portfolio sestává z několika kolekcí, specializuje se hlavně na stolní sklo, vázy a interiérové doplňky. Zákazníky jsou milovníci kvalitního designu, kteří podporují ruční výrobu a lokální značky. Většinu prodejů realizuje přes vlastní e-shop, ale nově i ve své první kamenné prodejně na Václavském náměstí.
„Firmu jsem založil v roce 2019, během svého studia světelného designu v Londýně. Tehdy jsem si všiml, jak málo je na západních trzích k vidění kvalitní, barevné sklo, ke kterému jsem měl díky rodinné sklárně blízko,“ říká zakladatel a jednatel Lukáš Klimčák. Když přivezl první hobnailové džbány na ukázku, reakce britských klientů ho utvrdila, že tohle je díra na trhu a příležitost.
Nabízí unikátní kolekce a dokáže tak oslovit klientelu od běžných zákazníků až po luxusní hotely a filmová studia. Exportuje do více než 70 zemí a dodává sklo nejen běžným zákazníkům, ale i do hotelů nebo pro film.
„Je to silný brand v zahraničí, který vybudoval pan Klimčák vlastní pílí. Využívá českých dodavatelů, a i díky této spolupráci se řadí mezi nejúspěšnější české sklářské firmy,“ okomentoval vítěze za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen.
Srdcařem roku je srdcařka
Druhé místo obsadila společnost 2N TELEKOMUNIKACE věnující se vývoji a výrobě produktů pro řízení kontroly vstupu. Bronz bere Molecule 46, která se zabývá biotechnologiemi pro diagnostiku a separaci nepoškozených spermií.
Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe. V Praze získala toto ocenění Klára Smolíková, spisovatelka, lektorka a autorka vzdělávání projektů.
Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Volkswagen Firma roku 2025 a MONETA Živnostník roku 2025 se uskuteční 11. prosince na pražském Žofíně.