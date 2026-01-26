Zoo Praha povede Poliaková. Předvedla brilantní výkon ve výběrovém řízení, říká náměstkyně

Marek Hýř
Marek Hýř
  12:14aktualizováno  19:28
Novou ředitelkou Zoo Praha se stane Lenka Poliaková. Její jmenování doporučila výběrová komise a následně ho schválila rada hlavního města. Poliaková v pražské zoologické zahradě už v minulosti působila. V letech 2011 až 2013 se věnovala projektům na ochranu zvířat ve volné přírodě.
Fotogalerie

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha | foto: archiv Lenky Poliakové

„Jmenování přijímám s velkou radostí a pokorou. Zoo Praha patří díky práci zaměstnanců i mých předchůdců ke světové špičce a mým cílem je na toto dědictví navázat,“ uvedla Poliaková.

Do vedení instituce chce přinést zkušenosti z podnikání i státní správy a zaměřit se na ekonomickou i personální stabilitu. Mezi své hlavní priority řadí otevřenou komunikaci se zaměstnanci a nastavení společné vize. „Sjednocený a motivovaný tým je základem každé instituce,“ doplnila.

Brilantní výkon

Vedení zoo Lenka Poliaková převezme 1. března, její mandát má trvat šest let. „Dosud šlo o funkční období na dobu neurčitou,“ uvedla ještě před vyhlášením výběrového řízení náměstkyně primátora Jana Komrsková.

Ta okomentovala výběr nové ředitelky na svém facebookovém profilu. „Po brilantním výkonu ve výběrovém řízení bude mít zoo poprvé ve vedení ženu,“ zaznělo v krátkém videopříspěvku.„Lenka Poliaková přesvědčila svým výkonem i vizí rozvoje zahrady, že je nejlepší možnou volbou pro vedení naší příspěvkové organizace. Jsem přesvědčena, že zoologická zahrada bude v dobrých rukou. Úkoly do začátku jsou pro ni jasné – zajistit potřebné organizační změny vycházející z doporučení poradenské agentury, která v kolektivu zahrady provedla dotazníkové šetření,“ dodala náměstkyně v tiskové zprávě.

Kdo je Lenka Poliaková

  • Je expertka na zdravotnické systémy a veřejné zdravotní pojištění s dlouholetou praxí ve státní správě i soukromém sektoru.
  • V letech 2019–2022 působila na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním a dříve také jako poradkyně ministra zdravotnictví.
  • Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Českou zemědělskou univerzitu, část studia absolvovala v zahraničí.
  • Má také zkušenosti i z terénního výzkumu v národním parku NechSar v Etiopii nebo expertní mise v Uzbekistánu.
  • V pražské zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě.

Kdo byl ještě ve hře?

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 uchazečů. Do užšího výběru kromě Poliakové postoupili také bývalý předseda Strany zelených Martin Bursík, někdejší pražský radní Petr Štěpánek a náměstek zoo Miroslav Machek, který byl dosud pověřen jejím vedením. Kandidáti absolvovali osobní pohovory i psychologické testy.

Co se stalo s bývalým ředitelem?

Na postu střídá Miroslava Bobka, který zoo vedl od roku 2010. Na konci loňského října rezignoval poté, co někteří zaměstnanci poukázali na nevhodné chování. Bobek obvinění z bossingu a šikany odmítl.

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek představil novou expozici Gobi (21. března 2024)

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady se po svém odchodu z funkce stáhl z veřejného prostoru. Zatímco dříve byl velmi aktivní na sociálních sítích, nyní je jeho poslední příspěvek na Facebooku datován k 20. září. Právě na začátku září přinesl Deník N informaci, podle níž Bobek čelil dlouhodobé kritice ze strany bývalých i současných zaměstnanců.

Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci ze šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě organizaci opustily.

Pražská zoo je oblíbená

  • Zoo Praha je příspěvkovou organizací magistrátu. Podle výroční zprávy za rok 2024 hospodařila zhruba s 540 miliony korun, z toho příspěvek města činil asi 200 milionů korun.
  • Organizace zaměstnává přibližně 250 lidí. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.

Další weby

