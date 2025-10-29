Zoo, Žluté lázně, Letňany i Džbán. Na těchto místech v Praze si i letos užijete světelnou show

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  20:00
Praha se opět rozzáří stovkami tisíc světel. Od konce října až do února oživí metropoli oblíbené světelné parky, jako jsou Garden of Lights v Zoo Praha, Winter Wonderland v Letňanech, Lumina Park u Džbánu a Srdce Evropy ve Žlutých lázních. Každý z nich nabídne originální podívanou plnou barev, interaktivních instalací a pohádkové atmosféry.
Londýnský double decker

Londýnský double decker | foto: DecoledMetro.cz

Moulin Rouge
Gladiátorský zápas v Koloseu
Plachetnice proplouvá londýnským mostem Tower Bridge.
Aténská Akropole, v pozadí Koloseum
31 fotografií

Už v předchozích letech se nejrůznější sochy a ozdoby rozzářily v několika světelných parcích napříč hlavním městem. Ani letos tomu nebude jinak.

Garden of Lights

(od 31. října do 15. února)

Kdo by nechtěl vyrazit do barevné a slunné Asie? Díky Zoo Praha si tam může udělat výlet každý. Výstava Garden of Lights – Divoká Asie začíná už pozítří. Loni zde mohli návštěvníci obdivovat více než sto světelných lampionů ve tvaru afrických zvířat a rostlin, včetně luskounů a goril, tisíce světel osvětlujících stromy a fotopointy, sedmdesát metrů dlouhý světelný tunel i interaktivní projekce.

Praha a ornitologové spojili síly. Výstava Pasti na ptáky varuje před smrtícími skly

I letos se můžete těšit na hodinovou procházku mezi stovkami iluminací, interaktivních instalací a multimediálních projekcí. Mezi novinkami bude padesát pět metrů dlouhý tunel Sakura plný rozkvetlých zářících květů třešní nebo světelná kaskáda, jejíž padající proudy vytvářejí dojem skutečné vody. Zaujmout má i instalace třpytící se všemi barvami motýlů symbolizujících křehkou krásu divoké přírody Asie nebo osvětlené pole květin synchronizované s hudbou. Vstupenky lze zakoupit on-line v předprodeji na webu gardenoflights.com.

Pražská zoo má jako první světelnou zahradu. (25. října 2024)

Pražská zoo má jako první světelnou zahradu. (25. října 2024)

REPORTÁŽ Z TOVÁRNY LEGO: Víme, kde se „lepila“ svatováclavská koruna

Winter Wonderland

(od 26. září do 11. ledna)

I světelný zábavní park Wonderland se vrací do pražských Letňan, kde se otevřel již před několika týdny. Všechny venkovní atrakce a světelné instalace jsou v ceně základního vstupného. V rozlehlém venkovním areálu návštěvníky čekají desítky světelných instalací – mezi nimi obří světelné pandy, pravěká vesnice s mamuty a dinosaury nebo magický světelný tunel s medúzami, který vás přenese do podmořského světa. Wonderland se prezentuje jako největší světelný lunapark v Evropě. Více na wonderlandpraha.cz.

Zábavní park Winter Wonderland 2024

Zábavní park Winter Wonderland 2024

Podívejte se na více fotografií v naší galerii

Londýnský double decker
Moulin Rouge
Gladiátorský zápas v Koloseu
Plachetnice proplouvá londýnským mostem Tower Bridge.
31 fotografií

Už potřetí se pražské Letňany rozzáří díky světelnému parku Wonderland. Letos se rozsvítí dříve

Lumina Park

(od 31. října do 1. února)

Na magickou cestu plnou fantazie, světel a příběhů se můžete vydat i v srdci Prahy 6 u Džbánu. Lumina Park – Dobrodružství světel vás zve na interaktivní výpravu do světa fantazie. Čeká vás Transylvánie s Draculou a gotickými zámky, pohádková Popelka se ztraceným střevíčkem, zasněžená Narnie s lampou a lvem Aslanem i legendární král Artuš se svým mečem Excaliburem. V sherwoodském lese potkáte Robina Hooda, ve světelné Space Odysseji poletíte mezi planetami a raketami a s kapitánem Nemem se ponoříte do mořských hlubin plných tajemných světel. Nebude chybět ani zážitek ve scéně z filmu Rychle a zběsile. Více na webu lumina-park.cz.

Lumina Park na Praze 6 u Džbánu
Lumina Park na Praze 6 u Džbánu
Lumina Park na Praze 6 u Džbánu

Pohádky po babičce. Nový loutkový film podle Arnošta Goldflama zamíří do kin příští čtvrtek

Srdce Evropy

(od 31. října do 31. ledna)

Že je o světelné parky zájem, si v předchozích letech ověřili i ve Žlutých lázních. Letošní zdejší výstava Srdce Evropy návštěvníky provede napříč kontinentem – od antického Řecka přes renesanční Itálii až po moderní Londýn. Expozice představí monumenty, které jsou všechny vytvořené českými výtvarníky. Více na zlutelazne.cz.

Moulin Rouge

Londýnský double decker

Tower Bridge

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Tma, prach a přízračné ticho. Padesát let od nejhorší letecké nehody ČSSR v Suchdole

Zkušená posádka, téměř nový stroj a rutinní let z dovolené. Přesto 30. října 1975 skončil charterový let jugoslávských aerolinek katastrofou v pražské zahrádkářské kolonii. Nehoda si vyžádala 79...

29. října 2025

Hudba studentů i pedagogů dnes na JAMU rozezněla chodby, schodiště i toalety

Hudba v nejrůznějších podobách dnes rozezněla chodby, schodiště i toalety Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU). Při akci nazvané...

29. října 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Zoo, Žluté lázně, Letňany i Džbán. Na těchto místech v Praze si i letos užijete světelnou show

Praha se opět rozzáří stovkami tisíc světel. Od konce října až do února oživí metropoli oblíbené světelné parky, jako jsou Garden of Lights v Zoo Praha, Winter Wonderland v Letňanech, Lumina Park u...

29. října 2025

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

29. října 2025  19:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko je stále bez záloh na PET lahve a plechovky. Okolní státy už systém úspěšně zavedly

Zatímco naši sousedé už léta úspěšně zálohují plastové lahve i plechovky, v Česku systém stále chybí. Přitom od roku 2029 nám ho nařídí evropské předpisy – a čím později ho spustíme, tím dražší bude.

29. října 2025  18:30

V Novém Jičíně skončila druhá etapa úprav panelového sídliště Nerudova

V Novém Jičíně skončila druhá etapa obnovy panelového sídliště Nerudova za sedm milionů korun. Město nechalo opravit chodníky nebo dětské hřiště. U panelových...

29. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:32

Rakovník začne v listopadu opravovat vnitřní prostory historické radnice

Rakovník chce v listopadu zahájit obnovu vnitřních prostor historické radnice na Husově náměstí, kde je městský úřad. Za víc než sedm milionů korun opraví...

29. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Po nehodě dvou osobních aut na Ústecku zemřel člověk, další dva jsou zranění

Po nehodě dvou osobních aut u obce Povrly na Ústecku dnes zemřel člověk. Resuscitace byla neúspěšná, šlo o velmi vážná zranění. Další dva lidé utrpěli středně...

29. října 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

J. Hradec připravuje rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun

Jindřichův Hradec připravuje na příští rok rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun. Vysoké saldo způsobil fakt, že řada projektů z letošního roku...

29. října 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...

29. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm po roční rekonstrukci zahájí provoz

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku po více než roční pauze zahájí ve středu 5. listopadu provoz. Má za sebou rekonstrukci za 1,27 milionu...

29. října 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.