Už v předchozích letech se nejrůznější sochy a ozdoby rozzářily v několika světelných parcích napříč hlavním městem. Ani letos tomu nebude jinak.
Garden of Lights
(od 31. října do 15. února)
Kdo by nechtěl vyrazit do barevné a slunné Asie? Díky Zoo Praha si tam může udělat výlet každý. Výstava Garden of Lights – Divoká Asie začíná už pozítří. Loni zde mohli návštěvníci obdivovat více než sto světelných lampionů ve tvaru afrických zvířat a rostlin, včetně luskounů a goril, tisíce světel osvětlujících stromy a fotopointy, sedmdesát metrů dlouhý světelný tunel i interaktivní projekce.
|
Praha a ornitologové spojili síly. Výstava Pasti na ptáky varuje před smrtícími skly
I letos se můžete těšit na hodinovou procházku mezi stovkami iluminací, interaktivních instalací a multimediálních projekcí. Mezi novinkami bude padesát pět metrů dlouhý tunel Sakura plný rozkvetlých zářících květů třešní nebo světelná kaskáda, jejíž padající proudy vytvářejí dojem skutečné vody. Zaujmout má i instalace třpytící se všemi barvami motýlů symbolizujících křehkou krásu divoké přírody Asie nebo osvětlené pole květin synchronizované s hudbou. Vstupenky lze zakoupit on-line v předprodeji na webu gardenoflights.com.
|
REPORTÁŽ Z TOVÁRNY LEGO: Víme, kde se „lepila“ svatováclavská koruna
Winter Wonderland
(od 26. září do 11. ledna)
I světelný zábavní park Wonderland se vrací do pražských Letňan, kde se otevřel již před několika týdny. Všechny venkovní atrakce a světelné instalace jsou v ceně základního vstupného. V rozlehlém venkovním areálu návštěvníky čekají desítky světelných instalací – mezi nimi obří světelné pandy, pravěká vesnice s mamuty a dinosaury nebo magický světelný tunel s medúzami, který vás přenese do podmořského světa. Wonderland se prezentuje jako největší světelný lunapark v Evropě. Více na wonderlandpraha.cz.
Podívejte se na více fotografií v naší galerii
|
Už potřetí se pražské Letňany rozzáří díky světelnému parku Wonderland. Letos se rozsvítí dříve
Lumina Park
(od 31. října do 1. února)
Na magickou cestu plnou fantazie, světel a příběhů se můžete vydat i v srdci Prahy 6 u Džbánu. Lumina Park – Dobrodružství světel vás zve na interaktivní výpravu do světa fantazie. Čeká vás Transylvánie s Draculou a gotickými zámky, pohádková Popelka se ztraceným střevíčkem, zasněžená Narnie s lampou a lvem Aslanem i legendární král Artuš se svým mečem Excaliburem. V sherwoodském lese potkáte Robina Hooda, ve světelné Space Odysseji poletíte mezi planetami a raketami a s kapitánem Nemem se ponoříte do mořských hlubin plných tajemných světel. Nebude chybět ani zážitek ve scéně z filmu Rychle a zběsile. Více na webu lumina-park.cz.
|
Pohádky po babičce. Nový loutkový film podle Arnošta Goldflama zamíří do kin příští čtvrtek
Srdce Evropy
(od 31. října do 31. ledna)
Že je o světelné parky zájem, si v předchozích letech ověřili i ve Žlutých lázních. Letošní zdejší výstava Srdce Evropy návštěvníky provede napříč kontinentem – od antického Řecka přes renesanční Itálii až po moderní Londýn. Expozice představí monumenty, které jsou všechny vytvořené českými výtvarníky. Více na zlutelazne.cz.