Podle oficiálních údajů a mnoha unavených povzdechů cestujících se nejdelší mezistaniční úsek metra nachází na lince C, a to mezi zastávkami Nádraží Holešovice a Kobylisy. Cestující se zde projedou neuvěřitelných 2748 metrů, tedy přijdou o celé tři minuty svého času!

Než byla tato poslední část pražského metra v roce 2003 dostavěna, vévodil žebříčku nejdelších mezistaničních úseků ten mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Radlická s délkou 2240 metrů.

Stanice Nádraží Holešovice byla dříve Fučíkova

Stanice metra Nádraží Holešovice se otevřela pod názvem Fučíkova už v roce 1984 a dosud je důležitým dopravním uzlem. Až do roku 2004 byla konečnou stanicí linky C, a stále se tak za ní nachází část s kolejemi, kde se může „zaparkovat“ metro. Leží jen sedm metrů pod zemí a při prodlužování metra museli inženýři koleje za touto stanicí ohnout, aby se trať vešla pod Vltavu. Původní plány z 80. let přitom počítaly s překonáním Vltavy mostem..

Stanice Rudé armády

Původní plány na stanici metra Kobylisy vznikly už před Sametovou revolucí, kdy ulice v dnešních Kobylisích, Zenklova a Klapkova, nesly společný název Třída Rudé armády. Také proto se původně počítalo s názvem stanice Rudé armády. Stanice Kobylisy byla otevřena v roce 2004 jako první ražená jednolodní stanice v pražském metru. Nástupiště je tak umístěno ve velkém tunelu, odkud vede ven do ulic Prahy sedm různých cest.