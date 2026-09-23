Vážné dopravní nehodě nemusí předcházet jen alkohol, agresivní jízda nebo extrémní hazard. Na jejím začátku může být také několik vteřin nepozornosti, malý odstup, pokračování v jízdě navzdory únavě nebo rychlost, která řidiči v konkrétní situaci nenechá dostatek času na reakci.
Právě na podobné situace v silničním provozu upozorňuje nová preventivní kampaň Normální řízení zabíjí České asociace pojišťoven. Slovo „normální“ v názvu kampaně neznamená správné ani bezpečné řízení. Označuje chování, se kterým se řidiči běžně setkávají a které si dokážou omluvit konkrétními okolnostmi.
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„Zvykli jsme si normalizovat chování za volantem, o kterém přitom víme, že je nebezpečné. Řidiči většinou dobře poznají riziko u ostatních, ale když stejné chování dělají sami, snadno si ho ospravedlní – spěchem, situací na silnici nebo pocitem, že to mají pod kontrolou. U ostatních vidíme přestupek, u sebe okolnost. A právě tenhle rozdíl v tom, jak posuzujeme sebe a ostatní, pomáhá z rizikového chování dělat něco, co považujeme za normální. Chybí nám sebereflexe, a to chceme změnit,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.
U ostatních vidíme přestupek. U sebe okolnost
Před spuštěním kampaně vznikl reprezentativní výzkum postojů českých řidičů. Kvantitativní části se zúčastnilo 1 017 řidičů ve věku od 17 let. Výzkum doplnily kvalitativní skupinové diskuse. Výsledky ukazují, že řidiči pravidla obecně považují za důležitá. V konkrétních situacích si ale jejich porušení dokážou vysvětlit spěchem, okolním provozem nebo přesvědčením, že mají situaci pod kontrolou.
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V jedné z modelových situací připustilo 46 procent respondentů, že by si během jízdy přečetli příchozí zprávu na telefonu. Dalších 39 procent uvedlo, že by jeli nad povolený limit, pokud by stejně rychle jel také okolní provoz. Výzkum zároveň ukázal rozdíl mezi hodnocením vlastního chování a chování ostatních. Rizikové návyky, jako je používání telefonu, nedodržování bezpečného odstupu, nepoužívání směrových světel nebo překračování rychlosti, připisují řidiči častěji ostatním než sobě.
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika frekventovaných místech na neobvyklé instalace. Tvoří je vraky automobilů připomínající následky vážných dopravních nehod. Havarovaná vozidla jsou umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad, v prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky.
Kampaň pracuje s číslem 346 obětí
V roce 2025 zemřelo při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel 375 lidí. Z toho 29 obětí připadá na nehody, které Policie ČR řadí k agresivitě za volantem. Kampaň proto pracuje s číslem 346. Tolik lidí v roce 2025 zabilo chování za volantem, které jsme si zvykli považovat za „normální“.
Policejní statistiky za rok 2025 zároveň ukazují, že běžně podceňované chyby mají v nehodovosti významný podíl. Při nehodách, kdy se řidič plně nevěnoval řízení, zemřelo 62 lidí. Nepřiměřená nebo nepřizpůsobená rychlost byla spojena se 124 usmrcenými, nedání přednosti s 58 a přejetí do protisměru se 49 usmrcenými.
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„Nehoda často nezačíná výjimečným excesem, ale ztrátou času a prostoru pro reakci. V roce 2025 policie evidovala 17 473 nehod, při nichž se řidič plně nevěnoval řízení, a 11 422 nehod souvisejících s nepřiměřenou nebo situaci nepřizpůsobenou rychlostí. Rychlost, nepozornost i malý odstup řidiči ubírají šanci dopravní situaci zvládnout. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme,“ říká plk. Michal Hodboď, ředitel služby dopravní policie.
Vraky nejprve položily otázku
Kampaň začala instalací modelů havarovaných automobilů na několika frekventovaných místech v Praze. Vraky se objevily na náměstí Jiřího z Poděbrad, mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky.
V první fázi instalace neobsahovaly úplné vysvětlení. Měly vzbudit pozornost a přimět kolemjdoucí, aby si položili otázku, co se mohlo odehrát několik vteřin před nárazem. Vraky nejsou rekonstrukcí jedné konkrétní nehody ani odkazem na konkrétního viníka. Představují možné následky situací, které řidiči někdy považují za normální a zvládnutelné.
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Jediná vteřina
Součástí preventivního projektu je také celovečerní dokumentární film Jediná vteřina režiséra Víta Klusáka a společnosti Hypermarket Film. Dokument zachycuje skutečné lidi, jejichž životy zásadně ovlivnila dopravní nehoda. Zaměřuje se nejen na rozhodnutí před nehodou, ale také na následky, které pokračují dlouho po samotném střetu.
„Dokumentární film dokáže skutečnost zachytit jako příběh. A příběh někoho konkrétního, kdo za volantem udělal bohužel běžně tolerovanou chybu s tragickými následky, je vám mnohem blíž, než když si listujete v černé kronice. Dojde vám, že jste za tím volantem mohli sedět vy. Náš film už viděli zkušební diváci, a když se rozsvítilo v sále, jejich první reakce byla, že se začali vášnivě bavit o tom, jak řídí oni samotní. Proto jsme ten film udělali,“ říká Vít Klusák, režisér filmového dokumentu Jediná vteřina.
Film představuje samostatnou dokumentární výpověď, která popisuje konkrétní lidské příběhy. Na skutečných nehodových místech protagonisti popisují při rekonstrukcích vteřinu předtím, než došlo k tragické události a vysvětlují ze svého pohledu, co k nehodě vedlo. Mediálním partnerem filmu je televize Nova, která jej zpřístupní první listopadový týden na své platformě OnePlay.
Kampaň Normální řízení zabíjí je financována z Fondu zábrany škod, jehož prostředky jsou určeny mimo jiné na projekty zaměřené na prevenci škod a zvyšování bezpečnosti.