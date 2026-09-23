Zprávu za volantem by si přečetl téměř každý druhý řidič. Kampaň varuje před „normálním“ řízením

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:33
Sledovat Metro na Googlu
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika frekventovaných místech na neobvyklé instalace. Tvoří je vraky automobilů připomínající následky vážných dopravních nehod. Havarovaná vozidla jsou umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad, v prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky. | foto: Still

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
6 fotografií
Téměř každý druhý řidič by si v modelové situaci za jízdy přečetl zprávu a čtyři z deseti by překročili povolenou rychlost společně s okolním provozem. Nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven „Normální řízení zabíjí“ upozorňuje na chování, které se na silnicích stalo běžným, přestože může mít vážné následky. 

Vážné dopravní nehodě nemusí předcházet jen alkohol, agresivní jízda nebo extrémní hazard. Na jejím začátku může být také několik vteřin nepozornosti, malý odstup, pokračování v jízdě navzdory únavě nebo rychlost, která řidiči v konkrétní situaci nenechá dostatek času na reakci. 

Právě na podobné situace v silničním provozu upozorňuje nová preventivní kampaň Normální řízení zabíjí České asociace pojišťoven. Slovo „normální“ v názvu kampaně neznamená správné ani bezpečné řízení. Označuje chování, se kterým se řidiči běžně setkávají a které si dokážou omluvit konkrétními okolnostmi. 

PID Lítačka 2.0 je na cestě. Praha do nové aplikace investuje 25 milionů korun

„Zvykli jsme si normalizovat chování za volantem, o kterém přitom víme, že je nebezpečné. Řidiči většinou dobře poznají riziko u ostatních, ale když stejné chování dělají sami, snadno si ho ospravedlní – spěchem, situací na silnici nebo pocitem, že to mají pod kontrolou. U ostatních vidíme přestupek, u sebe okolnost. A právě tenhle rozdíl v tom, jak posuzujeme sebe a ostatní, pomáhá z rizikového chování dělat něco, co považujeme za normální. Chybí nám sebereflexe, a to chceme změnit,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. 

U ostatních vidíme přestupek. U sebe okolnost 

Před spuštěním kampaně vznikl reprezentativní výzkum postojů českých řidičů. Kvantitativní části se zúčastnilo 1 017 řidičů ve věku od 17 let. Výzkum doplnily kvalitativní skupinové diskuse. Výsledky ukazují, že řidiči pravidla obecně považují za důležitá. V konkrétních situacích si ale jejich porušení dokážou vysvětlit spěchem, okolním provozem nebo přesvědčením, že mají situaci pod kontrolou. 

Zoo Praha slaví 95 let. Na den se promění v zahradu jako z 30. let, účes vám tu udělají zdarma

V jedné z modelových situací připustilo 46 procent respondentů, že by si během jízdy přečetli příchozí zprávu na telefonu. Dalších 39 procent uvedlo, že by jeli nad povolený limit, pokud by stejně rychle jel také okolní provoz. Výzkum zároveň ukázal rozdíl mezi hodnocením vlastního chování a chování ostatních. Rizikové návyky, jako je používání telefonu, nedodržování bezpečného odstupu, nepoužívání směrových světel nebo překračování rychlosti, připisují řidiči častěji ostatním než sobě. 

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika frekventovaných místech na neobvyklé instalace. Tvoří je vraky automobilů připomínající následky vážných dopravních nehod. Havarovaná vozidla jsou umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad, v prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky.

Kampaň pracuje s číslem 346 obětí

V roce 2025 zemřelo při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel 375 lidí. Z toho 29 obětí připadá na nehody, které Policie ČR řadí k agresivitě za volantem. Kampaň proto pracuje s číslem 346. Tolik lidí v roce 2025 zabilo chování za volantem, které jsme si zvykli považovat za „normální“.

Policejní statistiky za rok 2025 zároveň ukazují, že běžně podceňované chyby mají v nehodovosti významný podíl. Při nehodách, kdy se řidič plně nevěnoval řízení, zemřelo 62 lidí. Nepřiměřená nebo nepřizpůsobená rychlost byla spojena se 124 usmrcenými, nedání přednosti s 58 a přejetí do protisměru se 49 usmrcenými. 

Na Smíchov si vezměte dalekohled. Malá písmenka pod značkou matou řidiče na Radlické

„Nehoda často nezačíná výjimečným excesem, ale ztrátou času a prostoru pro reakci. V roce 2025 policie evidovala 17 473 nehod, při nichž se řidič plně nevěnoval řízení, a 11 422 nehod souvisejících s nepřiměřenou nebo situaci nepřizpůsobenou rychlostí. Rychlost, nepozornost i malý odstup řidiči ubírají šanci dopravní situaci zvládnout. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme,“ říká plk. Michal Hodboď, ředitel služby dopravní policie. 

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

Vraky nejprve položily otázku 

Kampaň začala instalací modelů havarovaných automobilů na několika frekventovaných místech v Praze. Vraky se objevily na náměstí Jiřího z Poděbrad, mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky. 

V první fázi instalace neobsahovaly úplné vysvětlení. Měly vzbudit pozornost a přimět kolemjdoucí, aby si položili otázku, co se mohlo odehrát několik vteřin před nárazem. Vraky nejsou rekonstrukcí jedné konkrétní nehody ani odkazem na konkrétního viníka. Představují možné následky situací, které řidiči někdy považují za normální a zvládnutelné. 

156 schodů k tajemstvím parku Santoška. Od Mrázovky by se bál vstoupit možná i Rambo

Jediná vteřina  

Součástí preventivního projektu je také celovečerní dokumentární film Jediná vteřina režiséra Víta Klusáka a společnosti Hypermarket Film. Dokument zachycuje skutečné lidi, jejichž životy zásadně ovlivnila dopravní nehoda. Zaměřuje se nejen na rozhodnutí před nehodou, ale také na následky, které pokračují dlouho po samotném střetu. 

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

„Dokumentární film dokáže skutečnost zachytit jako příběh. A příběh někoho konkrétního, kdo za volantem udělal bohužel běžně tolerovanou chybu s tragickými následky, je vám mnohem blíž, než když si listujete v černé kronice. Dojde vám, že jste za tím volantem mohli sedět vy. Náš film už viděli zkušební diváci, a když se rozsvítilo v sále, jejich první reakce byla, že se začali vášnivě bavit o tom, jak řídí oni samotní. Proto jsme ten film udělali,“ říká Vít Klusák, režisér filmového dokumentu Jediná vteřina. 

Film představuje samostatnou dokumentární výpověď, která popisuje konkrétní lidské příběhy. Na skutečných nehodových místech protagonisti popisují při rekonstrukcích vteřinu předtím, než došlo k tragické události a vysvětlují ze svého pohledu, co k nehodě vedlo. Mediálním partnerem filmu je televize Nova, která jej zpřístupní první listopadový týden na své platformě OnePlay. 

Kampaň Normální řízení zabíjí je financována z Fondu zábrany škod, jehož prostředky jsou určeny mimo jiné na projekty zaměřené na prevenci škod a zvyšování bezpečnosti. 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný díl sledovalo 1,402 milionu diváků starších 15 let a kriminální minisérie se znovu stala...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Rekonstrukce Průmyslového paláce (2022)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do českého hlavního města se tak nemusí změnit v nejnákladnější exkurzi roku kvůli špatnému lístku nebo ve...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Nahota je zdarma, přesto za ni lidé platí. Co si na OnlyFans skutečně kupují

Na OnlyFans se neprodává jen nahota. Byznys stojí na pocitu blízkosti.

Erotického obsahu je na internetu dostatek zdarma. Přesto jsou lidé ochotni platit za fotografie, videa i soukromé zprávy na OnlyFans. Často si totiž nekupují jen nahotu, ale také pozornost a pocit,...

24. září 2026

OBRAZEM: Průmyslový palác postavili za deset měsíců, v roce 2008 vyhořel

V historické budově Průmyslového paláce na pražském Výstavišti vypukl večer 16...

Praha po dlouholeté rekonstrukci otevřela Průmyslový palác na Výstavišti. První návštěvníci ho budou moci obdivovat od pátku v rámci komentovaných prohlídek. Po rozsáhlém požáru levého křídla v roce...

24. září 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Nechtějí nám nic říct, stěžuje si na úřady starosta obce sužované chovem koz

Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem,...

Ani po jednání u kulatého stolu s úředníky se podle starosty Unkovic na Brněnsku Petra Pospíšila (Společně za Unkovice) nepřiblížilo vyřešení problému velkého stáda koz, jejichž chov řadu let...

24. září 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Nemocnice zavádí testy, které mají odhalit Alzheimerovu chorobu už ve středním věku

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Ostrava připravuje zavádění nových krevních testů, které by měly dokázat odhalit Alzheimerovu chorobu již ve středním věku a dříve, než u pacientů naplno propukne. Nová...

24. září 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zájemců o bankovku 5000 korun s přetiskem 1926 - 2026 je stále hodně, třetí den čekají frontu před ČNB, samozřejmě dnes patří mezi ty nejmenší. Podle dostupných informací byla nejmenší v Ostravě.

vydáno 24. září 2026  13:56

Hospodaření nemocnic v kraji je zdravé. Ze ztráty se dostávají i v Kroměříži

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Loňské hospodaření tří krajských nemocnic skončilo se ziskem, jedna je ve ztrátě. Záporný výsledek ve výši 37 milionů korun má Kroměřížská nemocnice, zbývající tři jsou v zisku dohromady ve výši 203...

24. září 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Motorkáře v cyklopruzích vyřešila policie pokutou. Kontrolovala i chodce, ti byli vzorní

V Praze proběhla dvoudenní dopravní akce zaměřená na chodce, cyklisty a řidiče...

Patnáct motorkářů, kteří porušili předpisy, chytila dopoledne policie při dopravně-bezpečnostní akci v Praze. Kontrola se zaměřila i na řidiče elektrokoloběžek, cyklisty a chodce. Ti naopak byli...

24. září 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Plošné testy DNA v Rovensku. Policie prověří ženy, aby našla matku mrtvého dítěte

V Rovensku pod Troskami se v popelnici našlo mrtvé novorozeně. (14. září 2026)

Policisté budou v Rovensku pod Troskami odebírat ženám vzorek DNA, aby vyřešili případ mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru na papír. Bezvládné tělíčko našla před dvěma týdny obyvatelka města....

24. září 2026  13:42

Volby 2026: Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod, jak volit

Jak probíhají volby do pražského zastupitelstva a kdo chce být primátorem?

Pražané v komunálních volbách v pátek 9. a sobotu 10. října zvolí nové složení Zastupitelstva hlavního města. Vybírat budou v jediném celoměstském obvodu z více než tisícovky kandidátů. O obsazení...

24. září 2026  13:39

Noc vědců otevře laboratoře. V Brně se bude luštit vesmír i vyrábět robot

Noc vědy přibližuje svět vědy návštěvníkům všech věkových kategorií. Program...

Co všechno může prozradit černá skříňka auta, jak spolu komunikují rostliny a dokáže člověk rozluštit zprávu z vesmíru? Brněnské univerzity, hvězdárna, nemocnice i pracoviště Akademie věd v pátek...

24. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Barrandov

Barrandov

Na stanici autobusů Poliklinika Barrandov probíhá oprava vozovky v místě, kde autobusy zastavují.

vydáno 24. září 2026  13:29

Praha 1

Praha 1

Stavebně historický průzkum v místech rekonstrukce Masarykova nádraží.

vydáno 24. září 2026  13:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde