Zrušila bych politické trafiky, říká kandidátka na starostku. Chce změnit fungování Prahy 6

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  17:00
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Kandidátka na starostku šesté městské části Eva Smutná (TOP 09) | foto: Archiv

Zrušit politické trafiky, posílit odborníky na rozvoj města a udělat z Prahy 6 místo, kde si bydlení udrží i běžná rodina. Kandidátka na starostku šesté městské části Eva Smutná (TOP 09) v rozhovoru popisuje, co podle ní na Šestce nefunguje, jak chce řešit dopravu a parkování a proč by radnici otevřela mnohem víc občanům.

Praha 6 bývá vnímána jako jedna z nejprestižnějších a nejdražších částí metropole. Její obraz ale tvoří nejen vily na Hanspaulce, ambasády a rezidenční čtvrti, ale také Petřiny, Břevnov, Dědina nebo Červený Vrch – tedy místa, kde žijí tisíce rodin, seniorů a mladých lidí.

Právě o podobu této Prahy 6 chce v nadcházejících komunálních volbách dle svých slov znovu usilovat Eva Smutná (TOP 09). Do politiky přitom nevstupovala jako profesionální politička. K veřejnému dění ji přivedl sousedský spor o plánovanou výstavbu Hornbachu před oborou Hvězda, který se občanům podařilo zastavit. Později působila jako radní Prahy 6 a nyní chce znovu výrazněji ovlivnit její směřování.

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Praha 6 je pro mnoho Pražanů synonymem diplomatů a vysokých cen. Je to ještě čtvrť pro normální lidi?
Šestá městská část rozhodně není jen vilovou a diplomatickou čtvrtí. Je tu velké množství bytových domů z meziválečného období, z doby pětiletek i socrealismu a k tomu novější výstavba. Břevnov, Staré Dejvice, Petřiny, Červený Vrch nebo Dědina jsou úplně běžné čtvrti, kde žijí rodiny, senioři i mladí lidé. Právě tahle rozmanitost, společně s velkými plochami zeleně, dělá šestku atraktivní. Stereotyp o drahé Praze 6 trochu klame.

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Na čem je to třeba vidět?
Když jdete nakupovat do Alberta na Hanspaulce, možná se budete divit, že jsou tam potraviny mnohdy levnější než v Kauflandu v Podbabě. Mým cílem je, aby šestka zůstala čtvrtí, kde si udrží bydlení i rodina s běžným příjmem. To je pro mě test toho, jestli městská část funguje.

Kdybyste měla zítra ráno dostat do ruky klíče od radnice, co je první věc, kterou byste šla změnit?
Jako první bych zrušila všechny politické trafiky, které radnici stojí desítky milionů korun a slouží hlavně k udržení politického vlivu. Ty peníze mají jít na školy, veřejný prostor a údržbu čtvrti. Zároveň bych znovu sestavila silný tým odborníků na územní a strategický rozvoj a obnovila odbor, který současné vedení zrušilo. Dohled nad územím si přisvojil sám starosta. Chci o budoucnosti Prahy 6 rozhodovat odborně, předvídatelně a s jasnou odpovědností, ne v jedné kanceláři.

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Praha 6 má letiště, Dejvice, Hradčany i Šárku. Co je podle vás její největší problém, o kterém se málo mluví?
Doprava. Mluví se o ní dlouho, ale koná se málo. Přitom zasahuje do všech oblastí života – do životního prostředí, bezpečnosti, veřejného prostoru i možností rozvoje. Nejvíc mi je líto dětí, které kvůli husté dopravě ztrácejí bezpečnou, přirozenou volnost pohybu po městě.

Ještě něco?
Druhý problém je způsob, jakým radnice pracuje s participací. U řady důležitých projektů debata s občany úplně chybí nebo přichází až ve chvíli, kdy je v zásadě rozhodnuto. Své o tom vědí lidé na Hanspaulce, v Břevnově nebo v okolí Hradčanského rozhraní v Bubenči. Podobně nedostatečná byla komunikace při připomínkování Metropolitního plánu. Řada občanů zůstala s nezodpovězenými otázkami a odpovědnost za to nese vedení radnice.

Co s tím?
Chci změnit jednací řád zastupitelstva tak, aby občané i představitelé spolků měli delší a opakovaný prostor vystoupit. A změnila bych i způsob setkávání vedení radnice s obyvateli jednotlivých lokalit. Musí se konat pravidelně během volebního období, ne jednou za čtyři roky. Sama jsem do zastupitelstva přišla z prostředí občanské společnosti a otevřený dialog se spolky považuji za samozřejmost.

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Parkování je v Praze 6 věčné téma. Má mít přednost rezident, nebo plynulost dopravy?
Rezident musí mít rozumnou možnost zaparkovat v místě, kde bydlí, a zároveň se po Praze 6 musí dát normálně pohybovat. Dnes se stále točíme v kruhu. Chybí dokončená nadřazená dopravní infrastruktura a dostatečná kapacita P+R, takže tranzitní doprava končí v ulicích městské části. Výsledkem jsou problémy s parkováním, horší bezpečnost i pomalejší MHD.

Kde je vaše osobní hranice?
Moje hranice je jednoduchá. Dopravní opatření musí lidem skutečně zlepšit každodenní život, nejen přesouvat problém z jedné ulice do druhé. Sama už autem jezdím minimálně, o to víc vidím, jak důležitá je kvalitní MHD a bezpečný veřejný prostor.

Auta versus kola versus MHD. Proč se v Praze pořád tváříme, že tahle debata musí být válka?
Protože Praha si problémy často vytváří sama. Máme 57 městských částí, jejichž rozhodnutí ovlivňují život lidí i za jejich hranicemi. Dobře je to vidět na Patočkově, která dodnes funguje jako Městský okruh, přestože by měla být běžnou městskou třídou pro rezidenty, MHD, chodce i cyklisty. Dokud se neposunou klíčové dopravní stavby, budeme zbytečně stavět auta, kola a MHD proti sobě, místo aby měl každý způsob dopravy své místo.

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Co byste řekla člověku, který vám řekne „Politici před volbami slíbí všechno, a po volbách zapomenou“?
Že tomu rozumím a že se to dá ověřit. Už jako radní jsem byla otevřená každé diskusi, a co jsme s kolegy slíbili, udělali jsme maximum pro to, abychom to dotáhli. Chci proto zavést jednoduchou věc: veřejný seznam závazků s termíny a odpovědnou osobou, který se každý rok vyhodnotí. Ne všechno může městská část vyřešit sama, u řady věcí rozhoduje hlavní město nebo stát. I tehdy je ale povinností politika lidem otevřeně říct, co ovlivnit může, co ne a co pro řešení skutečně udělal. Je to každodenní práce a služba občanům.

Je něco, za co byste současné vedení Prahy 6 naopak pochválila?
Určitě. Mám radost, že se podařilo získat Veleslavínský zámeček. Je to krásné místo s velkým potenciálem. Rovnou i řeknu, jak bych ho využila – jako kulturní a komunitní centrum pro Veleslavín a okolí. Místo otevřené veřejnosti, s celoročním provozem a prostorem pro místní spolky. Získat budovu je první krok, dát jí smysl je ten druhý a těžší.

Kde podle vás obyvatelé šestky ještě cítí, že pro ně město nefunguje?
Rázné řešení regulace tranzitní dopravy. Už před lety jsem hlavní město žádala o zavedení světelných závor na kraji městské části a jejich koordinaci s provozem Městského okruhu, dodala jsem i zpracovanou a na komisi projednanou dokumentaci. Co nejdříve zrealizovat obchvat kulaťáku, dostavět tramvajové tratě na Strahov a Suchdola a konečně začít pracovat i na prodloužení tratě z Dědiny dále k letišti. Výstavba parkoviště P+R Dlouhá Míle zbytečně stojí, projekt je hotový už řadu let. Další věcí je také dostupnost bydlení, aby zde mladé rodiny mohly začít svůj život, ale to je otázka pro samostatné téma.

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Které rozhodnutí byste jako politička neudělala, i kdyby to mohlo přinést popularitu?
Nikdy bych neskládala vedení radnice jen proto, abych za každou cenu získala funkci starostky. Když kvůli tomu vznikne řada radních, pověřenců a pracovních skupin a odpovědnost se rozmělní mezi příliš mnoho lidí, výsledkem je chaos. Moje pravidlo je jasné: malá rada, jasně rozdělené kompetence, konkrétní odpovědnost. Funkce sama o sobě pro mě není důvodem dělat kompromisy, které městské části škodí.

Kdybyste měla návštěvě z jiné části Prahy ukázat místo, které dokonale vystihuje Prahu 6, kam ji vezmete?
Ke kostelu svatého Matěje a do jeho okolí. Není mnoho míst, kde by byl genius loci šestky cítit tak silně. Právě tady mají kořeny matějské poutě a místní hřbitov se označuje jako Dejvický Slavín.V bezprostředním okolí najdete starou faru, která bývala farní školou, historické hostince U Matěje a Na Staré faře, usedlost Špitálku na Špitálském poli a k tomu vyhlídku na téměř celou historickou Prahu.

A odtud kam dál?
Odtud bychom pokračovali do Osady Baba. Tahle kolonie 33 funkcionalistických vil ze třicátých let je jednou ze šesti evropských werkbundovských osad, od roku 1993 je městskou památkovou zónou a v roce 2020 získala Označení Evropské dědictví. Patří k tomu nejcennějšímu, co na šestce máme, a jsme na to patřičně hrdí.

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Kam byste onu návštěvu naopak rozhodně nevzala?
Tam, kde dostal zájem investora přednost před charakterem lokality. Nejhorším příkladem je nová zástavba v těsné blízkosti památkově chráněného Proboštského dvora. Výškou, objemem i architekturou vůbec nerespektuje měřítko okolí a poškodila místo, které si zasloužilo mnohem citlivější přístup. Právě tomuto chci předcházet.

Jak poznáte, že jste jako politička odvedla dobrou práci? Podle číslovek, nebo podle toho, co řeknou lidé na ulici?
Rozhodně podle toho, co říkají lidé. Do politiky jsem sama přišla ze skupiny sousedů, kteří se spojili, aby chránili své okolí před necitlivým zásahem. Tehdy šlo o plánovanou stavbu Hornbachu před Oborou Hvězda a podařilo se nám ji zastavit. Od té doby je pro mě nejdůležitější, jestli lidé cítí, že jim radnice naslouchá, jejich problémy řeší a dokáže se jejich prostředí zastat. Čísla jsou důležitá, ale sama o sobě dobrou správu městské části nevystihnou.

Co byste chtěla, aby o vás za čtyři roky říkali i lidé, kteří vás volit nebudou?
Že jsem je svou prací přesvědčila. A také, že udělali chybu, když do čela Prahy 6 konečně nezvolili ženu.

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Témata: Praha 6

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