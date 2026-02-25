Po mimořádném úspěchu z loňského podzimu se do hlavního města vrací netradiční nákupní koncept s prvkem překvapení. Společnost King Colis otevře od 5. do 12. března svůj druhý pražský pop-up store se ztracenými zásilkami, tentokrát v obchodním centru OC Nový Smíchov. První akce, která proběhla na Černém Mostě, přilákala přes deset tisíc návštěvníků a balíčky se vyprodaly ještě před oficiálním koncem prodeje. Organizátoři tak očekávají podobný zájem i nyní, navíc v širším centru metropole.
Miliony ztracených zásilek
Koncept stojí na jednoduché myšlence, tedy dát druhý život nedoručeným online objednávkám. Každoročně se po Evropě ztratí miliony zásilek, často kvůli chybně uvedené adrese. Po vrácení peněz zákazníkům býval jejich osud zpečetěn likvidací. Od roku 2023 je však King Colis vykupuje a prodává v původním, neotevřeném stavu prostřednictvím e-shopu a dočasných prodejen napříč Evropou. Zákazníci tak nakupují bez znalosti obsahu balíčku – kromě adrenalinu jde zároveň o snahu omezit odpad a podpořit cirkulární ekonomiku.
Mobil či luxusní hodinky
V minulosti se v balíčcích objevily například mobilní telefony, značkové oblečení, kosmetika či domácí spotřebiče. V zahraničí zákazníci našli dokonce zlatou cihličku nebo luxusní hodinky. Pozitivní zkušenosti potvrzují i čeští návštěvníci – během podzimní akce v Praze si lidé odnášeli chytré hodinky, nářadí, elektroniku či cestovní vybavení. Celkově už pop-upy King Colis v Praze, Brně a Ostravě navštívilo zhruba 27 tisíc lidí a prodalo se přibližně 25 tun zásilek.
Praktické informace
Kdy: čtvrtek 5. března – čtvrtek 12. března (včetně)
Otevírací doba:
Kde: OC Nový Smíchov, hlavní náměstí v přízemí, před prodejnou Swarovski
Ceny:
Vstup: zdarma (děti do 18 let pouze v doprovodu dospělého)
Jak to funguje