Když na začátku roku deník Metro zveřejnil informaci o možném strhnutí betonových přístřešků u tramvajové točny v Braníku, ohlas veřejnosti byl obrovský. Havarijní stav zjištěný při pravidelné prohlídce mnohé překvapil. Dopravní podnik následně vyhlásil poptávkové řízení na provedení podrobného diagnostického průzkumu.
„V těchto dnech se finalizuje podpis smlouvy. Samotná diagnostika proběhne během prvního čtvrtletí roku 2026 a výsledky by měly být k dispozici ve druhém čtvrtletí 2026,“ upřesnil vedoucí odboru komunikace DPP Daniel Šabík.
Střecha pro výletníky
Právě diagnostika má rozhodnout o dalším osudu „zubatých“ přístřešků z 60. let. Ty dlouhé roky sloužily jako úkryt před nepřízní počasí a svým atypickým vzhledem si získaly spoustu fanoušků.
Přístřešky, pod nimiž se podle pamětníků kdysi ukrývaly generace trampů či výletníků mířících na Posázavský pacifik, tak dál chátrají za plotem. A cestující i místní si budou muset na rozhodnutí o jejich budoucnosti počkat minimálně do jara.
Důležitý dopravní uzel
- Betonové přístřešky u nádraží v Braníku vznikly v roce 1960, kdy se tehdejší tramvajová trasa prodlužovala z konečné Ledárny právě sem. Spolu s nimi tu vyrostl i přestupní terminál, který propojoval tramvajové a autobusové linky.
- Celý uzel zažil doby, kdy tu bylo mnohem živěji než dnes. Na sousední nádraží zajížděly vlaky legendárního Posázavského pacifiku nebo spoje na Dobříš, které o víkendech vozily tisíce trampů, chalupářů i výletníků. A než byla tramvajová trať dotažena až do Modřan, sloužilo Nádraží Braník také jako klíčový přestupní bod pro obyvatele okolních sídlišť.
- V roce 2022 se začalo mluvit o tom, že by v Braníku u nádraží mohl vzniknout nový dopravní uzel. Lokalita byla vytipovaná jako vhodné místo pro novou vozovnu, kterou Praha nutně potřebuje kvůli rozšiřování tramvajových tratí.
- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy tehdy dokonce zmiňoval, že by v místě mohla vzniknout i celá nová městská čtvrť. Projekt je ale momentálně u ledu a v poslední době k němu nebyly zveřejněny žádné novinky.