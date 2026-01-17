Největší přírodní katastrofa v moderní historii Česka už téměř před čtvrt stoletím zaplavila Prahu i velkou část metra. Srpnová povodeň roku 2002 postupně zaplavila 18 stanic a téměř dvacet kilometrů tunelů.
Voda se tehdy zavřela i nad dvěma soupravami, které zůstaly odstavené ve stanici Florenc na lince B.
Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou
S tím, že ochranný systém pražské podzemky nápor vody nevydrží, nikdo nepočítal – na podobné katastrofy měla být dobře připravená, systém se ale vlastně nikdy předtím nezkoušel.
Povodně 2002 v metru
Voda poškodila všechny tři linky. První zasáhla linku C – do tunelů se dostala v Holešovicích, kde vznikal nový úsek na Ládví. Na „béčko“ voda vnikla na Invalidovně a poté i v dalších stanicích. Postupně se rozlila po většině trasy až k uzávěru u stanice Náměstí Republiky. Ten tlak nevydržel a voda se dostala dál a přestupními tunely na Můstku se přelila i na trasu A. Takovou katastrofu žádné metro nezažilo, vzpomíná na rok 2002 exnáměstek DPP.
Do běžného provozu se metro vrátilo až koncem března 2003. O necelé dva roky později se po opravě vrátily i obě utopené soupravy.
Soupravy pohltila povodeň
Přes varování o stoupající hladině Vltavy vyčkával pražský dopravní podnik s uzavřením metra do poslední chvíle. I proto po ukončení pravidelného provozu v noci ze 13. srpna zůstaly ve stanici Florenc na lince B dvě soupravy.
Strojvedoucí je tu, jak bylo obvyklé, odstavili pár minut po půlnoci 14. srpna. Připravené tu byly k rannímu výjezdu – už tehdy byla linka B nejdelší a spoje proto při zahajování provozu vyjížděly nejen z konečných, ale i dalších stanic a také právě z Florence.
Odvezené soupravy
Včas se podařilo odvézt odstavené soupravy ze stanic Českomoravská a Smíchovské nádraží, do kterých se voda později také dostala.
Jen o desítky minut později však zatopeným vestibulem stanice Invalidovna začala do tunelů vtékat voda, která začala pronikat i do tunelů a okolních stanic. Skrze netěsnící tlakový uzávěr mezi stanicemi Křižíkova a Florenc, který se kvůli vodě už nepodařilo uzavřít, i do stanice Florenc.
Obě odstavené soupravy už zaměstnanci před rychle stoupající vodou nestihli odvézt. Voda je začala zaplavovat po páté hodině ráno, zcela pod vodou zmizely kolem osmé. Zatopení celé stanice velké vodě zabralo jen zhruba tři hodiny.
Utopence značí vlnka
Pod hladinou zůstaly obě soupravy několik týdnů. Z Florence na trase B se, jakožto z nejníže položené stanice v celém metru, podařilo vodu vyčerpat až v polovině září. Obě soupravy pak pracovníci podle podnikového časopisu DP Kontakt odtáhli až koncem října.
Památka na povodně
Metro se dočkalo rekonstrukce a velkou vodu roku 2002 dnes připomínají už jen cedulky ve vestibulech a eskalátorových tunelech. Značí, kam až vystoupala hladina vody.
Ačkoli byly zcela zničené, škoda na soupravách paradoxně nebyla velká. Ještě původní sovětské vlaky typu 81-71 tehdy pražský dopravní podnik postupně nechával modernizovat na typ 81-71M, který dnes jezdí na linkách A a B. Po odtažení z tunelů, vyčištění a odstrojení tak zamířily přímo do plzeňské Škody.
Obě se také postupně vrátily do provozu, první z nich v listopadu 2004, druhá v lednu následujícího roku. Cestující na lince A vozí dodnes, jejich minulost připomíná dvojitá modrá vlnka nad dveřmi kabiny strojvedoucího.
Při další cestě „áčkem“ proto po symbolu koukejte, třeba se zrovna svezete jednou z utopených souprav.
