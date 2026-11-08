Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:00
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Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali penzisté, bývalí estébáci. Viděli odtud hlavně na ambasády USA a SRN. Ale i na Malostranské náměstí a Hrad. Estébáci fandili fotbalu. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Pohled na chrám svatého Mikuláše. Ze štíhlé zvonice měli estébáci skvělý výhled...
Zvonice a kopule chrámu
Porovnání s věžemi a zvonicemi jiných zemí. Svatomikulášská je třetí zleva.
Kupole chrámu z ochozu
51 fotografií
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky dohlíželi. I když estébácké pozorovatelny byly zřízené hlavně kvůli sledování cizinců či disidentů.

Václav Havel si užil pozornosti nejen v Praze. Na louce naproti jeho chalupě na Hrádečku stávala nejdřív pozorovací maringotka, posléze regulérní „chata“. V Praze ho špiclovali (a sledovali všechny jeho návštěvy) buď z maringotky naproti domu, nebo z vodárenské věže u Mánesa.

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Viděli Američanům a Němcům do kuchyně

Důležitým bodem pro sledování byla i zvonice kostela svatého Mikuláše na Malé Straně. Majestátní církevní stavba se tyčí nad Malostranským náměstím i okolními ulicemi a ministerstvo vnitra si uvědomilo, že z vrcholu štíhlejší věže je báječný výhled na dvě důležité nepřátelské ambasády. Na velvyslanectví USA a tehdejšího Západního Německa. A tak si tady, pár metrů od nejvyššího bodu věže, vybudovali v podkroví malé „orlí hnízdo“ s krycím názvem Kajka. Tehdy dostupnými technickými prostředky monitorovali, kdo na úřady obou zemí chodí či jezdí, kdo odtud vychází a kam asi míří.

Nenápadný vstup do zvonice. Policisté se kryli návštěvami na pracovišti jako hasičská služba.

Svatomikulášská zvonice má však i další historické zajímavosti, které s ponurým posláním tajné policejní složky československé bezpečnosti nijak nesouvisejí.

Jezuité se o zvonici soudili s městem

Stávající chrám i se zvonicí byly vybudovány na místě zbořeného gotického kostela. V původní věži mívalo město pronajatou místnost pro pozorovatele, který dohlížel, zda někde nehoří. Když se jezuité rozhodli vystavět nový chrám, donutila je Praha, aby zbudovali i zvonici, která měla sloužit také jako požární hláska. Věž tak nepatřila řádu, ale městu. Což se jezuitům nelíbilo a činili si na zvonici nárok.

To vše zavdalo příčinu k osmdesátiletému soudnímu sporu, který nakonec město vyhrálo. Jedním ze šprajců, který řád městu provedl, bylo zrušení tehdejšího vedení záchodového odpadu z patra u ochozu. Požární hlídač proto musel na záchod běhat až do svého bytu o desítky schodů níž.

Ve zvonici

Musel jim stačit pisoár

Což později trápilo i estébáky. Ti to ale vyřešili patově i matově. Klasická toaleta tam nahoře v pozorovatelně nebyla, ale policisté sem dostali pisoár. Byl napojený na okapní rouru a přebytečné tekutiny putovaly až k patě věže do kanalizace. To ale kolemjdoucí Pražané a turisté netušili…

Špička štíhlejší věže dosahuje výšky 79 metrů, stejně jako sousední bachratější kopule chrámu. Původně byla takto vysoká věž i prostory nahoře zřízeny primárně kvůli požárnímu dohledu. Součástí věže byl i byt věžníka s veškerým tehdejším vybavením, nechyběla ani černá kuchyně.

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali penzisté, bývalí estébáci. Viděli odtud hlavně na ambasády USA a SRN. Ale i na Malostranské náměstí a Hrad.

Bydlení ve věži lákalo. V roce 1959 ho zrušili

Povinností věžníka-hlásiče požárů bylo ohlásit oheň. Dělal to vyvěšením vlajky ve směru zpozorovaného ohně, v noci nahrazovala vlajku lucerna. Když v roce 1791 zavedli v Praze požární telegraf, ztratil výhled z věže své opodstatnění. Věžník se tak staral už jen o chod hodinového stroje. Po jeho nahrazení elektrickým pohonem v roce 1926 byla funkce hodináře a věžníka zrušena a z bytu se stal běžný obecní byt.

Kdyby v roce 1959 nepřišla StB na nápad udělat si ze zvonice pozorovatelnu, možná by jedinečné bydlení s unikátním výhledem fungovalo dodnes. Zájem o dekret na byt, kam se šlapalo po svých, byl údajně velký.

Byt věžníka

Syn tu objevil otce. Na fotografii

Vraťme se zpět do posledního patra zvonice, do pozorovatelny. Ta zůstala v nezměněné podobě. Najdete tady i výzdobu, kterou si pozorovatelé polepili stěny. Jak lze vytušit ze stránek a fotografií časopisů, hodně se zajímali o fotbal.

Na jedné fotografii, snad z týdeníku Stadion, je zachycen i stoper pražské Slavie František Cipro, pozdější trenér, který vedle Českých Budějovic, Plzně nebo několika zahraničních klubů koučoval i Slavii v jejím nejslavnějším období v polovině devadesátých let, kdy se probojovávala také do jarních bojů evropských fotbalových pohárů.

Výzdoba estébácké pozorovatelny

To, že je stoper Cipro na jednom ze snímků, objevil náhodou jeho syn František, který shodou okolností šéfuje organizaci Prague City Tourism. Ta je provozovatelem současné, po letech zmodernizované expozice ve věži i v dalších pražských věžích a památkách. Byly zrekonstruovány některé prvky, zachovaly se například noviny, kterými si obyvatelé bytu vylepili strop, aby místnost lépe izolovali před zimním chladem.

Pozorovatelna trvale fungovala od roku 1964. Jak uvádějí její provozovatelé, o službu nebyl nijak valný zájem. Takže si tady rádi přivydělávali estébáci-penzisté. Postupně měli kromě dalekohledů k dispozici i kamery a monitory. V létě si tu ale v horku museli vystačit s obyčejným větrákem.

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Turisté se v současnosti mohou vyšplhat nejen do bytu, který je asi v polovině zvonice, ale také obdivovat starou Prahu z „pracovního“ ochozu. Ten se nachází pod pozorovatelnou, přesto ve slušné výšce 65 metrů. Odtud hlídal Prahu před ohněm strážce. Jinak od chodníku až na pozorovatelnu vede 303 schodů.

Kde, jak a kdy i za kolik

  • Zvonice je přístupná denně od 10 hodin, v létě, od června do září, už od 9 hodin.
  • Podle ročního období se uzavírá pro návštěvníky nejdříve v 18 hodin, na jaře a na podzim v 19 hodin, v létě ve 20.30 a v prosinci v 19.30.
  • Základní vstupné je 200 korun, rodinné 400 korun (2 dospělí a až 4 junioři), snížené 130 korun. Držitelé Lítačky mají vstup za 150 korun, a pokud dorazíte během první hodiny po otevření, získáte slevu 50 procent.
  • Děti do 15 let smějí na věž pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
  • Snížená cena pro mládež ve věku 16 až 26 let je 160 korun.
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