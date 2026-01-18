Ve velkorysých prostorách vstupní dvorany v Mikulandské ulici, kam se studenti se svými pracemi stěhují, se jako první představí zvuková výstava Více-než-lidská-agora, která podle mluvčí školy Kamily Stehlíkové prostor haly přímo tematizuje.
Multikanálová zvuková instalace
Výstava, na níž se podílejí studentky a studenti AVU a UMPRUM vychází z pedagogické a tvůrčí praxe Slávy Sobotovičové a Jonáše Richtera, kteří se na UMPRUM dlouhodobě zabývají hlasem, textem a performativitou. Autoři a autorky interpretují prostor vestibulu technologického centra jako aktualizaci předobrazu antické agory – místa kontaktu, naslouchání a vyjednávání. Jejich projekt nabídne multikanálovou zvukovou instalaci, která pracuje se zvukem, jeho směrovostí, vzdálenostmi i synchronizací kanálů,“ říká pro deník Metro Stehlíková s tím, že se zvukové pásmo na výstavě střídá v různých kontextech, hlasy širokého spektra entit, ne nutně pouze lidských.
„Používá motivy prostorovosti a časomíry architektury, naladění se na mimolidské jevy, mluvení za druhé nebo exponování se fyzickým účinkům zvuku. Dílo věnuje pozornost i mezerám v překladu a momentům neporozumění,“ dodává pro Metro Stehlíková.
Příliš mnoho hlasů
Více-než-lidská-agora reaguje na současnou zkušenost mnohonásobné krize – ekologické, společenské i politické. Podle organizátorů klade jednoduchou, ale nepohodlnou otázku: jak se domlouvat o společné realitě, když mluví příliš mnoho hlasů a ne všechny jsou slyšet stejně?
Výstava podle Stehlíkové chápe naslouchání jako aktivní gesto. Ne jako pasivní příjem informací, ale jako způsob, jak přehodnotit hierarchie a zviditelnit to, co zůstává na okraji. V Mikulandské se tak dle slov organizátorů z galerie nestává jen výstavní prostor, ale také jakási dočasná zkušebna vlastní lidské pozornosti.
Výstavu studentů bude možné navštívit až do 14. února. Vstup je zdarma. Více informací naleznete na webu školy umprum.cz.