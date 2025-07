10 let štědrosti. Giving Tuesday slaví výročí knihou příběhů i výzvou k darování

Jak vypadá štědrost v 21. století?

Odpověď nabízí nejen nová kniha Štědré úterý: Jak Giving Tuesday proměnilo Česko, ale také celá výroční kampaň, kterou letos v rámci 10 let existence v Česku připravuje Asociace společenské odpovědnosti. Hnutí Giving Tuesday za tu dobu inspirovalo stovky tisíc lidí, firem i organizací k nezištným skutkům a letošní jubilejní ročník chce ukázat, že štědrost má pořád obrovský smysl.

„Za deset let se v Česku v rámci Giving Tuesday vybralo přes půl miliardy korun a vykonalo se nespočet dobrých skutků. Tahle kniha je poctou všem, kteří pomáhají, ať už anonymně, jednorázově, pravidelně nebo ve velkém. Je srdcem letošní kampaně. Také připravujeme ocenění výjimečných lidí a projektů, kteří tuto vlnu štědrosti pomáhali budovat. A poprvé spouštíme i celonárodní výzvu k darování krve,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která hnutí Giving Tuesday v Česku zastřešuje.

Vydejte s námi knihu, která inspiruje k dobru

Kniha Štědré úterý, která právě sbírá podporu na crowdfundingové platformě Pointa.cz, přináší mnoho skutečných příběhů, od školních sbírek přes dobrovolnické výzvy až po firemní kampaně s celospolečenským dopadem. Nechybí ani osobnosti, jako je ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček, spisovatelka Bára Nesvadbová, podnikatel a filantrop Sanjiv Suri, filantropka a impact investorka Silke Horáková, ředitelka globálního Giving Tuesday Asha Curran a mnozí další.

Kniha není formální rekapitulací, ale laskavou, lidskou mozaikou toho, jak může být štědrost součástí každodenního života. A jak z malého gesta vzniká vlna, která mění celé komunity.

To potvrzuje i spolumajitelka nakladatelství Albatros Media, ve kterém kniha vychází, Silke Horáková: „Přemýšleli jsme, jak nejlépe oslavit 10. výročí Giving Tuesday, který podporujeme od samotného začátku. Když vznikl nápad vytvořit knihu, jež by představila příklady dobré praxe a inspirovala ostatní k vlastnímu zapojení, neváhali jsme a rozhodli jsme se projekt podpořit a pomoci mu na svět. Kniha je sbírkou příběhů filantropie, které potřebujeme jako společnost sdílet, abychom se navzájem inspirovali. Giving Tuesday je dnem, který symbolicky oslavuje filantropii, štědrost a solidaritu. Filantropie je v České republice na výrazném vzestupu – objem darů uplatněných v daňových přiznáních se za posledních deset let zhruba ztrojnásobil. Ať už podporujeme lidi v nouzi, nemocné, pomáháme při živelných katastrofách, nebo se věnujeme kultuře a vzdělávání – filantropie podporuje občanskou angažovanost, rozvoj komunit a posiluje naši společnost. Věříme, že jednotlivci i firmy chtějí pomáhat a konat dobré skutky – a hledají k tomu inspiraci. Tato kniha jim ji bohatě nabízí. Přináší celou škálu příkladů a zkušeností, které Giving Tuesday za deset let nasbíral: od drobných, pravidelných aktivit, s nimiž může začít kdokoliv, až po systémové změny, které podporují firmy.”

Podpořit její vydání může kdokoliv až do konce srpna, ať už koupí výtisku, designové odměny, nebo jen symbolickým příspěvkem. Více informací a možnost podpořit projekt najdete na webu Pointy.

Novinka: Giving Tuesday Awards a výzva k darování krve

Součástí výroční kampaně jsou Giving Tuesday Awards, ocenění osobností a počinů, které zásadně přispěly k šíření štědrosti a společenské odpovědnosti v Česku. Ocenění bude uděleno v několika kategoriích a předáno na slavnostním setkání koncem listopadu, kde bude kniha slavnostně pokřtěna.

Další klíčovou novinkou je kampaň Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví k darování krve, zaměřená především na firmy a jejich zaměstnance. Cílem je motivovat organizace po celé republice, aby v rámci Giving Tuesday zorganizovaly hromadné odběry a podpořily dárcovství krve jako formu konkrétní pomoci s obrovským dopadem. „Darovat krev je jeden z nejčistších projevů lidské solidarity. Věříme, že letos se v rámci Giving Tuesday podaří zapojit stovky jednotlivců i firem a využít sílu hnutí k záchraně životů,“ dodává Lucie Mádlová.

