Aukci otevřely tři ručně kované svícny s názvem Světlo domova. Vytvořil je Dominik z Dětského domova Klubíčko v Náměšti nad Oslavou, který se učí uměleckým kovářem. Jeho práce připomněla, jak důležité je dát mladým lidem příležitost rozvíjet vlastní schopnosti a najít obor, ve kterém mohou uspět.
Mezi nejúspěšnější položky patřil zážitek „Michelinská hvězda ve vaší kuchyni“, kdy šéfkuchař Oldřich Sahajdák se svým týmem připraví pětichodové menu přímo u dražitelů doma. Tento jedinečný zážitek získaly díky Oldovi rovnou dvě dražitelky. Velký ohlas měl obraz „Jen pro ten dnešní den…“, který umělec Malej Dejv dotvořil přímo v průběhu aukčního večera, návštěva Obecního domu v doprovodu jeho ředitele Vlastimila Ježka, nebo vstupenky do Dejvického divadla s prohlídkou zákulisí. Dražily se také šperky, další umělecká díla i zážitky spojené se sportem, kulturou nebo cestováním. Hosté mohli přispět také prostřednictvím tiché aukce.
Velký zájem vyvolaly mramorová socha „V proudu života“ od Terezy Štětinové či obraz „ŠANCE I“ Ivany Štenclové, do něhož autorka zakomponovala motivy ze skutečných kreseb dětí z dětských domovů.
Výtěžek aukce podpoří vzdělávání dětí a mladých lidí z dětských domovů, rozvoj jejich schopností i první kroky do samostatného života. Nadace se zajímá o jejich potřeby a plány a pomáhá jim při studiu, přípravě na budoucí povolání i v začátcích po odchodu z domova. Děti tak vědí, že se o ně někdo dlouhodobě zajímá, věří v jejich schopnosti a je tu pro ně i ve chvílích, kdy potřebují poradit, povzbudit nebo pomoci.
Odchod z dětského domova přináší řadu rozhodnutí a povinností v krátkém čase. Mladí lidé řeší najednou první práci, bydlení i vlastní rozpočet. Bez spolehlivého rodinného zázemí je zvládnutí těchto změn o to náročnější. Právě proto podpora nadace pokračuje i po odchodu z domova.
Spolupořadatelkou a dlouholetou partnerkou aukce byla opět členka dozorčí rady Nadace Karla Ašerová a její společnosti Elite Medical a Elite Voyage. Mezi hlavní partnery aukce patří tradičně Obecní dům, restaurace Ambiente Brasileiro a Úřad MČ Praha 1. K hladkému průběhu večera přispěli také další partneři, kteří zajistili občerstvení, fotodokumentaci a další služby, a to většinou zcela bez nároku na honorář.
Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI děkuje všem dárcům aukčních položek, dražitelům, partnerům i lidem, kteří věnovali svůj čas přípravě večera a pomohli úspěšně zakončit desátý ročník aukce.
DEJME DĚTEM ŠANCI pomáhá od roku 2011 konkrétním dětem a mladým lidem z dětských domovů po celé České republice. Nadace spolupracuje s 60 dětskými domovy a v jejích projektech je průběžně zapojeno přes 300 dětí. Za patnáct let činnosti podpořila více než 5000 dětí a mladých lidí částkou přesahující 104 milionů korun. Pomáhá jim během dospívání, s přípravou na samostatný život i po odchodu z dětského domova. Od roku 2014 je držitelem značky spolehlivosti Prověřená veřejně prospěšná organizace.
Zdroj: Dejme dětem šanci
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60284.