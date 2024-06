10. výročí Beats for Love vyhlašuje novinky: nejlepší program v historii a návrat ke kořenům!

Více než 500 interpretů na jednom místě, i takto by se dal popsat oblíbený maraton taneční hudby pod širým nebem. Festival Beats for Love ovšem neláme rekordy pouze v počtu vystupujících umělců. „Jsme nejnavštěvovanějším hudebním festivalem v České republice a největším žánrovým open air festivalem ve střední Evropě a bereme to jako závazek vůči všem fanouškům. I díky tomu jsme se loni dostali do Top 10 nejvýznamnějších festivalů v Evropě,“ vysvětluje ředitel festivalu Kamil Rudolf.

„Neusínáme na vavřínech a díky zpětné vazby se neustále posouváme vpřed“

Organizátoři festivalu slibují skokový rozdíl oproti předchozím ročníkům. Reagují na přání samotných fanoušků vzešlých z rozsáhlého dotazníkového šetření z minulých let. Zvětšen tak bude například areál festivalu, což v důsledku znamená více místa, pohodlí a odpočinkových zón pro návštěvníky.

Drobných úprav se dočkal i festivalový program, tzv. line-up. “Letos jsme se nově programově zaměřili i na kořeny taneční hudby, čemuž odpovídá i název nové stage Captain Morgan The Roots. Hrát se na ní bude čistě z vinylových desek a převážně hudba z 90. let a přelomu milénia, kdy taneční hudba zažívala největší boom,” uvádí programový ředitel festivalu Jiří Ramík. Novinkou bude také posun designu a propracovanosti jednotlivých žánrových stagí. “Nechceme prozradit vše, ale překvapením bude určitě i nový design našich pódií. Například Zion stage letos určitě nenechá nikoho chladným,” doplňuje.

Novinky v areálu přináší i generální partner festivalu pivo Proud, za kterým stojí Plzeňský Prazdroj. „Proud zóna bude unikátní svým konceptem. Naprosto vychází vstříc potřebám návštěvníků. Ti kromě hudby chtějí i příjemné, útulné a designově propracované místo k tzv. chill outu, tedy odpočinku s přáteli,” přibližuje Rudolf.

„Návštěvníky čeká také propracovaný doprovodný program a konference“

Unikátní bude mimo jiné muzeum festivalu, v rámci kterého chtějí organizátoři připomenout všechny uplynulé ročníky a jejich nezapomenutelné okamžiky. Za zmínku stojí i vůbec první reálná svatba fanoušků Beats for Love, která se odehraje přímo v areálu během konání festivalu.

V programu upoutá pozornost i populární konference Talking Beats, která bude mít letos druhý ročník. Konference se zúčastní oblíbení tuzemští i zahraniční umělci, organizátoři největších českých festivalů a další zkušení aktéři nejen hudební branže. Rozebírat se budou například začátky DJingu v Česku, psychické zdraví umělců, organizace hudebních akcí nebo skloubení DJ kariéry a rodinného života. “Na své si přijdou návštěvníci z Česka i zahraničí, celou konferenci totiž budeme simultánně překládat do angličtiny. Kromě zmíněných oblastí jsme se letos rozhodli zaměřit i na aktuální témata jako je například prevence sexuálního násilí, kterou nás interaktivně provedou lektoři Moderní sebeobrany a dámy z populárního podcastu Vyhonit ďábla,” přibližuje program konference marketingový ředitel festivalu, Matyáš Ožana.

Návštěvníci se mohou těšit i na jedinečné performance, které se odehrají v různých částech areálu, před pódiem Love stage by ČSOB i v uličkách mezi jednotlivými zónami. “Zavítá k nám mnoho performerů z tuzemska i různých koutů světa. Ať už se jedná o taneční exhibice, fireshow, vystoupení pouličních umělců nebo naprosto jedinečný průvod s pojízdnou a pohyblivou sochou obřího mytického stvoření, které zatím nechceme blíže specifikovat,” vyjmenovává nové body doprovodného programu produkční manažerka Marcela Kučová.

Vylepšená bude i letošní exkluzivní kolekce merche, tedy oblečení a módních doplňků pro všechny fanoušky festivalu. “Chceme potěšit i ty nejnáročnější návštěvníky, i proto jsme vsadili na neotřelé střihy, příjemné a kvalitní materiály a na praktický design. Naším cílem bylo vytvořit kousky, které upoutají pozornost, ale zároveň po nich budete chtít sáhnout i při každodenním nošení,” popisuje novou kolekci manažerka produkce Barbora Kocubová.

Že Beats for Love nepředstavuje jen zábavu, festival dokazuje již mnoho let svou charitativní sbírkou s názvem Beats for Charity. Letošní rok nebude výjimkou. Organizátoři festivalu navíc každoročně vybranou částku zvýší svým vlastním štědrým vkladem a všechny vybrané peníze poputují tam, kde pomohou nejvíce - vybraným bojovníkům s nepřízní osudu. Letos bude sbírka zaměřena na pomoc devítileté Isabel Kavalové a šestiměsíčního Doriána Příborského. „Oběma dětem pomohou peníze se zajištěním potřebné péče, rehabilitačních pomůcek a obecně ke zlepšení kvality života. Brzy našim návštěvníkům představíme Doriánka a Isabel a jejich příběhy a odstartujeme sbírku. Jsme rádi, že náš festival může pomoci dobré věci,” představuje koncept sbírky Gabriela Rudolfová z produkčního týmu Beats for Love.

„Cashless je jeden z trendů, které rezonují mezi našimi návštěvníky”

Celý festival letos bude poprvé probíhat ve striktně bezhotovostním provozu. „Je to velká změna, pro kterou jsme se rozhodli i proto, že si o ni průběžně říkalo více než 80 % našich fanoušků. Navíc je skvělé, že naším generálním partnerem je banka ČSOB, která projektu cashless dodá punc kvality, bezpečnosti a bezpodmínečné funkčnosti,“ přiblížil Rudolf. Pro návštěvníky festivalu to znamená především více času na kulturu a zábavu a méně starostí s placením. Cashless systém si totiž klade za cíl zrychlit placení a tedy i stání ve frontách u občerstvení nebo bankomatů.

„Návštěvníci mohou nechat doma všechnu hotovost a nemusí myslet na vybírání z bankomatu nebo nošení drobných po kapsách. Na festivalu mohou platit kartou Visa či Mastercard, mobilem i hodinkami, zkrátka tak, jak jsou zvyklí. Obecně víme, že dnes už chce nadpoloviční většina lidí platit raději bezhotovostně, dvě třetiny mladých preferují platby mobilem či hodinkami. Chceme jim proto jít naproti a nechat je soustředit se jen na festivalové zážitky,“ uvádí Martin Jarolím, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail. Dále uvádí řadu výhod pro zákazníky banky: „Naše klienty chceme ocenit například speciální VIP zónou, ze které krásně uvidí přímo na pódium Love stage.” V době konání festivalu bude nápomocná i virtuální asistentka Kate, kterou mohou klienti ČSOB znát ze své mobilní aplikace.

Návštěvníci mohou k platbám využít i speciální anonymní dobíjecí karty, které si mohou pořídit na místě za 100 Kč. Tyto karty budou stejně praktické jako běžné platební karty. Bude možné je průběžně dobíjet hotovostí i platební kartou. Platit s nimi ale bude možné jen na festivalu.

Všechny potřebné informace ohledně novinek, merche, charity a cashless jsou k dispozici na festivalovém webuwww.b4l.cz a v průběhu času přibudou i odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy návštěvníků. Na zmíněném webu fanoušci najdou i všechny typy dostupných festivalových vstupenek.

ČTK Connect ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.