1000 úprav bez ztráty záruky. Nový iCaur V27 si postavíte podle sebe.

Vojenská zelená s oranžovo-bílými pruhy inspirovaná jihoafrickou off-roadovou tradicí, vzory vycházející z malajské batiky nebo dřevěné boční panely a motivy legendární Route 66 jako pocta klasickým americkým kombíkům „Woodie“. To jsou jen některé z designových modifikací, které úpravci z různých koutů světa představili na prvním festivalu iCAUR MOD FEST. Ten se konal 19. října v čínském Wu-chu jako klíčová součást mezinárodního setkání uživatelů této progresivní značky.
Ráj pro úpravce: Tuning přímo z továrny a se zachováním záruky
U většiny tradičních automobilek začínají úpravy až ve chvíli, kdy vůz opustí brány výrobního závodu a majitel riskuje ztrátu garance. iCAUR však na individualizaci myslí už v samotném procesu produkce. Vzhled vozidla lze snadno měnit díky vyměnitelným exteriérovým sadám.
Model V27, který vstoupí na český trh začátkem roku 2027, nabízí již z výroby 39 standardizovaných montážních rozhraní a katalog s více než 1000 položkami originálních dílů. Češi jako outdooroví nadšenci tak dostávají do rukou auto, které si mohou legálně a bezpečně přestavět na expediční speciál nebo rodinný camper. Instalace nebo výměna těchto standardních doplňků prostřednictvím oficiálních kanálů nemá žádný vliv na tovární záruku vozidla. Výrobce pouze upozorňuje, že je třeba se vyvarovat zásahům do výkonu motoru nebo úpravám, které by mohly poškodit původní elektrické svazky.
Technologie REEV: Elektromobil, kterému v divočině nedojde dech
Pro expediční cestovatele a milovníky kempování v divočině přináší iCAUR klíčové technologické řešení v podobě pohonu REEV (Range-Extended Electric Vehicle). Vůz je poháněn vysoce efektivními elektromotory a inteligentním pohonem všech kol i-AWD, avšak v útrobách nese také kompaktní a tichý benzínový generátor.
Ten neslouží k přímému pohonu kol, ale v případě potřeby dobíjí trakční baterii. Pro českého zákazníka to znamená eliminaci jakéhokoliv strachu z dojezdu. Mimo civilizaci může auto fungovat jako extrémní powerbanka pro napájení celého systému (lednice, kávovar, osvětlení), aniž by hrozilo, že v pondělí neodjedete domů. Stačí mít palivo v nádrži a generátor se postará o zbytek. Spojení této techniky s bezproblémovou montáží outdoorové výbavy bez ztráty záruky dělá z iCAUR V27 naprosto unikátní kousek na trhu.
Od festivalového nadšení k praktickým workshopům
MOD FEST fungoval jako interaktivní zóna, kde profesionální úpravci, výrobci příslušenství a inženýři značky iCAUR podrobně vysvětlovali konkrétní technická řešení. V praktických workshopech si návštěvníci mohli vyzkoušet montáž vybraných prvků přímo na reálných autech.
Tento zákaznicky orientovaný přístup odráží širší filozofii mateřského koncernu Chery Group – nenaslouchat zákazníkům jen pasivně, ale aktivně s nimi a celou globální komunitou spoluvytvářet reálnou hodnotu. Mezinárodní uživatelský summit iCAUR v čínském Wu-chu, kde se potkalo přibližně 3000 účastníků včetně globálních zástupců uživatelů a partnerů, je toho jasným důkazem.
O značce iCAUR
iCAUR je prémiová značka nové energie (new-energy mobility), jejíž hnací motor představuje „Future Classic Design“ a pokročilé technologie. Propojuje ikonickou „krabicovitou“ estetiku s moderním cítěním a skrze filozofii #MakeItYours klade maximální důraz na personalizaci. S podporou klíčových technologií – jako je inteligentní elektrický pohon všech kol i-AWD, vysoce efektivní hnací ústrojí s prodlužovačem dojezdu (REEV) a sada 21 pokročilých asistenčních systémů řidiče – poskytuje iCAUR výkon a všestrannost pro jakýkoliv scénář. Značka se řídí heslem „Classic Never Fades“ a oslovuje řidiče, kteří milují outdoor a lehká off-roadová dobrodružství.
O společnosti Chery
Koncern Chery patří mezi největší čínské automobilky a dlouhodobě si drží pozici absolutní jedničky v exportu osobních vozidel. V současnosti působí již ve 24 evropských zemích a v dubnu 2026 otevřel své hlavní evropské operační centrum v Barceloně, jehož součástí je i vlastní pokročilý výzkumný a vývojový institut. Na českém a slovenském trhu bude expanze koncernu pokračovat – v těsném závěsu za značkou iCAUR se chystá také uvedení sesterské značky Lepas.
Zdroj: iCAUR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59778.