11. ročník LVHF: Francouzská cesta zlatého kočáru začíná ve Vídni

Motiv zlatého kočáru vychází z historické události roku 1738, kdy Josef Václav z Lichtenštejna přijíždí na dvůr Ludvíka XV. v šesti honosných kočárech tažených koňmi z lednických hřebčínů. Nešlo jen o reprezentativní cestu. Okázalé entrée rakouského vyslance a barokního kavalíra bylo promyšleným gestem kulturní diplomacie a elegantní připomínkou nástupnických práv Marie Terezie na habsburský trůn.
„Inspirací nové dramaturgie je právě tato mise, během níž kultura fungovala jako jazyk evropské reprezentace,“ říká Jiří Partyka, ředitel Lednicko-valtického hudebního festivalu. „Skrze hudbu se vracíme k době, kdy umění nebylo jen estetickým zážitkem, ale i nástrojem politické komunikace a vlivu,“ doplňuje Partyka.
Festival proto v roce 2026 nese název Francouzská cesta zlatého kočáru: Od zářícího baroka k hudbě modernity a propojuje francouzskou hudební tradici s širším evropským kontextem. Výběr skladeb zahrnuje díla mistrů, jako jsou François Couperin, Jean-Joseph de Mondonville či Georg Friedrich Händel, Claude Debussy nebo Maurice Ravel.
„Hned první akcí LVHF 2026 je festivalový Prolog (19. září), na který posluchače zveme do Vídně, do Gartenpalais Liechtenstein. Právě zde je lichtenštejnský zlatý kočár vystaven a francouzská cesta tak začne symbolicky v místech, odkud Josef Václav odjížděl do Versailles plnit své diplomatické poslání,“ uzavírá Jiří Partyka.
Velvyslanci festivalového vkusu
Dramaturgii 11. ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu budou prezentovat umělci z Francie a České republiky, dále také z Itálie a Rakouska. „Festivalovým posluchačům představíme francouzskou kulturní tradici, barokní mistry i moderní repertoár. Zahajovací koncert v jízdárně zámku Valtice provede Collegium 1704 v čele s dirigentem Václavem Luksem. Zazní Marc-Antoine Charpentier, François Francour a Johann Sebastian Bach,“ představuje úvod LVHF 2026 ředitel festivalu Jiří Partyka. Doplňuje, že jeho cílem je mimo jiné udržet přirozenou gradaci hudebního svátku a dovést posluchače k silnému závěru: „Věřím, že se to v roce 2026 podaří především díky Filharmonii Bohuslava Martinů, taktovce Jiřího Habarta a také díky skladbě, která sama o sobě nese výjimečné napětí a gradaci – Ravelovu Boleru.“ Ozdobou Slavnostního zakončení (17. října) ve valtické jízdárně bude navíc francouzská sopranistka Sandra Hamaoui.
Výrazným motivem letošního ročníku jsou ženy – interpretky a velvyslankyně hudební mise LVHF 2026. Vedle Sandry Hamaoui se představí Terezie Fialová (klavír), Hana Blažíková (soprán, gotická harfa), Mélusine de Pas (FR/CZE, tenorová fidula), Cosima Soulez Lariviere (FR, housle), Martina Consonni (IT, klavír), Catherine Trottmann (FR, soprán), Ana Vieira Leite (FR, soprán), Bella Adamova (mezzosoprán), Barbora Perná (soprán) a Jana Semerádová (historická flétna).
Jiří Partyka připomíná, že právě Jana Semerádová je držitelkou francouzského Řádu umění a literatury (Ordre des Arts et des Lettres) v hodnosti Rytíř. „Na mou osobní prosbu povede jednu z přednášek LVHF – jak jinak než na téma jí vlastní, a tím je francouzská barokní hudba.“
Premieres du festival
Festival uvede i letos několik premiér a projektů, které propojují nové lokace, mladé umělce i mezinárodní spolupráci. Vůbec poprvé se českému publiku představí Orchestre, Choeur et Academie de l’Opera Royal de Versailles s dirigentem Gaétanem Jarrym. Spolu se sopranistkami Catherine Trottmann a Anou Vieirou Leite uvedou v kostele sv. Jakuba Staršího v Lednici duchovní díla Leçons de Ténebres a Miserere Françoise Couperina.
Prostor dostávají i mladí umělci a jejich aktuální tvorba. V Břeclavi zazní světová premiéra skladby Meditativo Darji Kukal Moiseevy v rámci koncertu Árie akordeonu. Další premiéru uvede sedmý koncert na zámku Kirchstetten – skladbu Parisienne Nostalgie pro akordeon a klavírní trio Jiřího Kabáta.
„Každý rok také hledáme nová místa, která se přirozeně propojují s příběhem festivalu, a přemýšlíme o programu, který v nich vynikne,“ říká Jiří Partyka. „Nadcházející ročník nás zavede na zámek Kirchstetten v Dolním Rakousku a díky večeru s názvem Parisienne Nostalgie se po 30 letech obnoví kulturní spolupráce, potažmo partnerství mezi městysem Neudorf im Wienviertel a obcí Lednice.“
Dalšími novobody na festivalové mapě jsou kostel sv. Michaela archanděla v Ladné a obřadní síň židovského hřbitova v Břeclavi. Tradičními koncertními prostory zůstávají zámky v Lednici, Valticích a Mikulově, zámeček Pohansko a tři svatostánky – kaple zámku Valtice, kostel v Břeclavi-Poštorné a kostel sv. Jakuba Staršího v Lednici. Tato místa patří ke stálicím Lednicko-valtického hudebního festivalu a každoročně v nich ožívá kulturní odkaz jižní Moravy i zdejší stopa lichtenštejnského rodu.
Nejen hudební, ale také výtvarný, edukační, taneční a filmový LVHF
LVHF se dlouhodobě rozvíjí jako kulturní platforma, která vedle koncertní řady přirozeně propojuje hudbu s dalšími uměleckými formami. 29 dní na přelomu léta a podzimu osvěží jižní Moravu nejen klasickou hudbou, ale také výtvarným uměním, edukací, baletem a filmem. „K oblíbeným hudebně-výtvarným dílnám pro děti a přednáškovým cyklům letos přibývá Filmový hudební klub v Mikulově se snímkem Philippe Béziata Indes Galantes, taneční představení Francouzská baletní pohádka v Lednici a ve Valticích a navazující praktický workshop,“ představuje nové formáty doprovodného programu Erika Partyková, vedoucí produkce a marketingu LVHF.
Festival zůstává svátkem klasické hudby, zároveň ale rozšiřuje svůj záběr a zve všechny milovníky kultury a návštěvníky Lednicko-valtického areálu k objevování umění v jeho rozmanitých podobách.
Vstupenky jsou k dispozici od 24. března 2026 přímo ze stránek www.lvhf.cz v propojené službě https://goout.net/cs a na dalších prodejních místech. Jako dárek je možné zakoupit Voucher na nákup kteréhokoliv z koncertů.
Festival v číslech
- 11. ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu
- 19. září – 17. října 2026
- Motto a dramaturgie: Francouzská cesta zlatého kočáru: Od zářícího baroka k hudbě modernity
- 7 měst a lokalit – Lednicko-valtický areál, Lednice, Valtice, Břeclav, Mikulov, Ladná, Vídeň (Rakousko), Neudorf im Weinviertel (Rakousko)
- 14 koncertů včetně Prologu a edukačních koncertů, nový formát doprovodných programů
