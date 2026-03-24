11. ročník LVHF: Francouzská cesta zlatého kočáru začíná ve Vídni

Lednice (Břeclavsko) 24. března 2026 (PROTEXT) - Zlatý kočár, francouzská elegance, zářící baroko, hudba modernity i ženy jako hybatelky dějin. Lednicko-valtický hudební festival (19. září – 17. října 2026) vstupuje do svého 11. ročníku s dramaturgií inspirovanou kulturně-diplomatickou cestou Josefa Václava z Lichtenštejna na francouzský dvůr. Během 29 dní nabídne 14 koncertů, festivalový Prolog v hlavní rakouské metropoli i vystoupení komorního souboru Královské opery zámku Versailles.

Motiv zlatého kočáru vychází z historické události roku 1738, kdy Josef Václav z Lichtenštejna přijíždí na dvůr Ludvíka XV. v šesti honosných kočárech tažených koňmi z lednických hřebčínů. Nešlo jen o reprezentativní cestu. Okázalé entrée rakouského vyslance a barokního kavalíra bylo promyšleným gestem kulturní diplomacie a elegantní připomínkou nástupnických práv Marie Terezie na habsburský trůn.

„Inspirací nové dramaturgie je právě tato mise, během níž kultura fungovala jako jazyk evropské reprezentace,“ říká Jiří Partyka, ředitel Lednicko-valtického hudebního festivalu. „Skrze hudbu se vracíme k době, kdy umění nebylo jen estetickým zážitkem, ale i nástrojem politické komunikace a vlivu,“ doplňuje Partyka.

Festival proto v roce 2026 nese název Francouzská cesta zlatého kočáru: Od zářícího baroka k hudbě modernity a propojuje francouzskou hudební tradici s širším evropským kontextem. Výběr skladeb zahrnuje díla mistrů, jako jsou François Couperin, Jean-Joseph de Mondonville či Georg Friedrich Händel, Claude Debussy nebo Maurice Ravel.

„Hned první akcí LVHF 2026 je festivalový Prolog (19. září), na který posluchače zveme do Vídně, do Gartenpalais Liechtenstein. Právě zde je lichtenštejnský zlatý kočár vystaven a francouzská cesta tak začne symbolicky v místech, odkud Josef Václav odjížděl do Versailles plnit své diplomatické poslání,“ uzavírá Jiří Partyka.

Velvyslanci festivalového vkusu

Dramaturgii 11. ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu budou prezentovat umělci z Francie a České republiky, dále také z Itálie a Rakouska. „Festivalovým posluchačům představíme francouzskou kulturní tradici, barokní mistry i moderní repertoár. Zahajovací koncert v jízdárně zámku Valtice provede Collegium 1704 v čele s dirigentem Václavem Luksem. Zazní Marc-Antoine Charpentier, François Francour a Johann Sebastian Bach,“ představuje úvod LVHF 2026 ředitel festivalu Jiří Partyka. Doplňuje, že jeho cílem je mimo jiné udržet přirozenou gradaci hudebního svátku a dovést posluchače k silnému závěru: „Věřím, že se to v roce 2026 podaří především díky Filharmonii Bohuslava Martinů, taktovce Jiřího Habarta a také díky skladbě, která sama o sobě nese výjimečné napětí a gradaci – Ravelovu Boleru.“ Ozdobou Slavnostního zakončení (17. října) ve valtické jízdárně bude navíc francouzská sopranistka Sandra Hamaoui.

Výrazným motivem letošního ročníku jsou ženy – interpretky a velvyslankyně hudební mise LVHF 2026. Vedle Sandry Hamaoui se představí Terezie Fialová (klavír), Hana Blažíková (soprán, gotická harfa), Mélusine de Pas (FR/CZE, tenorová fidula), Cosima Soulez Lariviere (FR, housle), Martina Consonni (IT, klavír), Catherine Trottmann (FR, soprán), Ana Vieira Leite (FR, soprán), Bella Adamova (mezzosoprán), Barbora Perná (soprán) a Jana Semerádová (historická flétna).

Jiří Partyka připomíná, že právě Jana Semerádová je držitelkou francouzského Řádu umění a literatury (Ordre des Arts et des Lettres) v hodnosti Rytíř. „Na mou osobní prosbu povede jednu z přednášek LVHF – jak jinak než na téma jí vlastní, a tím je francouzská barokní hudba.“

Premieres du festival

Festival uvede i letos několik premiér a projektů, které propojují nové lokace, mladé umělce i mezinárodní spolupráci. Vůbec poprvé se českému publiku představí Orchestre, Choeur et Academie de l’Opera Royal de Versailles s dirigentem Gaétanem Jarrym. Spolu se sopranistkami Catherine Trottmann a Anou Vieirou Leite uvedou v kostele sv. Jakuba Staršího v Lednici duchovní díla Leçons de Ténebres a Miserere Françoise Couperina.

Prostor dostávají i mladí umělci a jejich aktuální tvorba. V Břeclavi zazní světová premiéra skladby Meditativo Darji Kukal Moiseevy v rámci koncertu Árie akordeonu. Další premiéru uvede sedmý koncert na zámku Kirchstetten – skladbu Parisienne Nostalgie pro akordeon a klavírní trio Jiřího Kabáta.

„Každý rok také hledáme nová místa, která se přirozeně propojují s příběhem festivalu, a přemýšlíme o programu, který v nich vynikne,“ říká Jiří Partyka. „Nadcházející ročník nás zavede na zámek Kirchstetten v Dolním Rakousku a díky večeru s názvem Parisienne Nostalgie se po 30 letech obnoví kulturní spolupráce, potažmo partnerství mezi městysem Neudorf im Wienviertel a obcí Lednice.“

Dalšími novobody na festivalové mapě jsou kostel sv. Michaela archanděla v Ladné a obřadní síň židovského hřbitova v Břeclavi. Tradičními koncertními prostory zůstávají zámky v Lednici, Valticích a Mikulově, zámeček Pohansko a tři svatostánky – kaple zámku Valtice, kostel v Břeclavi-Poštorné a kostel sv. Jakuba Staršího v Lednici. Tato místa patří ke stálicím Lednicko-valtického hudebního festivalu a každoročně v nich ožívá kulturní odkaz jižní Moravy i zdejší stopa lichtenštejnského rodu.

Nejen hudební, ale také výtvarný, edukační, taneční a filmový LVHF

LVHF se dlouhodobě rozvíjí jako kulturní platforma, která vedle koncertní řady přirozeně propojuje hudbu s dalšími uměleckými formami. 29 dní na přelomu léta a podzimu osvěží jižní Moravu nejen klasickou hudbou, ale také výtvarným uměním, edukací, baletem a filmem. „K oblíbeným hudebně-výtvarným dílnám pro děti a přednáškovým cyklům letos přibývá Filmový hudební klub v Mikulově se snímkem Philippe Béziata Indes Galantes, taneční představení Francouzská baletní pohádka v Lednici a ve Valticích a navazující praktický workshop,“ představuje nové formáty doprovodného programu Erika Partyková, vedoucí produkce a marketingu LVHF.

Festival zůstává svátkem klasické hudby, zároveň ale rozšiřuje svůj záběr a zve všechny milovníky kultury a návštěvníky Lednicko-valtického areálu k objevování umění v jeho rozmanitých podobách. 

Francouzská cesta Lednicko-valtického hudebního festivalu má jasný plán a zajistit si cestu zlatým kočárem je jednoduché. Vstupenky jsou k dispozici od 24. března 2026 přímo ze stránek www.lvhf.cz v propojené službě https://goout.net/cs a na dalších prodejních místech. Jako dárek je možné zakoupit Voucher na nákup kteréhokoliv z koncertů. 

 Poděkování

Generální partner 11. ročníku LVHF: ZFP GROUP, a.s.

Festival se koná za podpory Ministerstva kultury České republiky a Jihomoravského kraje, měst Valtice, Mikulov, Břeclav a obce Lednice. 

Hlavní partneři 11. ročníku Lednicko-valtického hudebního festivalu: Alcadrain s.r.o. | MND a.s. | Mastercard | ALBAform Inc. | SOLODOOR a.s. | Hrušecká stavební spol. s r. o. | Stomma – STOMATOLOGICKÉ CENTRUM MUDr. Ivo Marek s.r.o. | AF GROUP a.s. 

Festival v číslech

  • 11. ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu
  • 19. září – 17. října 2026
  • Motto a dramaturgie: Francouzská cesta zlatého kočáru: Od zářícího baroka k hudbě modernity
  • 7 měst a lokalit – Lednicko-valtický areál, Lednice, Valtice, Břeclav, Mikulov, Ladná, Vídeň (Rakousko), Neudorf im Weinviertel (Rakousko)
  • 14 koncertů včetně Prologu a edukačních koncertů, nový formát doprovodných programů 

Prodej vstupenek

  • Přímo ze stránek www.lvhf.cz v propojené službě https://goout.net/cs
  • Prodejní místa: Břeclav CK Travel Club, TIC Lednice, TIC Mikulov, TIC Valtice
  • Prodejní místa GoOut (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň)

 

Zdroj: LVHF z.s.

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Sběr textilu ve městě selhal. Radní mění firmu kvůli nepořádku a rezignaci nad vývozem

Takto vypadal sběr nepotřebného textilu například v ulici U Marka nedaleko...

Vedení pardubické radnice nebylo spokojené s tím, jak vypadal sběr starého textilu ve městě. Rozvázal proto smlouvu s firmou TextilEco a kontejnery do ulic dodá společnost Dimatex CS. Stejný problém...

24. března 2026  10:52

V nemocnici v Ústí je opravený střešní heliport, noční provoz posuzuje úřad

ilustrační snímek

V ústecké Masarykově nemocnici je v provozu opravený střešní heliport, zatím ale vrtulníky mohou přistávat jen ve dne. Zkoušky provozu v nočním režimu posádka...

24. března 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Bydlení, služby i kreativita. Ostravský Jih hledá investory pro rozvoj čtyř lokalit

Budova radnice v Ostravě-Jihu

Zastupitelé Ostravy schválili na posledním zasedání záměr obvodu Jih prodat případným zájemcům a investorům některé strategické pozemky pro výstavbu bytů, rozvoj služeb nebo zkvalitnění veřejného...

24. března 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Obžalovaný Ondřej Mihálik dostal pravomocně 8 let vězení za pokus o vraždu autem

Osmiletý trest vězení dnes Vrchní soud v Praze potvrdil Ondřeji Mihálikovi, který před dvěma lety při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu....

24. března 2026  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Holešovická tržnice startuje svou gastro sezónu: PASTRAMI POP–UP VOL. IV

24. března 2026  10:38

ÚS odmítl stížnost Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti prodloužení vazby

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského proti rozhodnutím o prodloužení vazby z přelomu loňského a letošního roku. Potvrdil, že obava z jeho...

24. března 2026  8:59,  aktualizováno  8:59

Společnost Getac představuje CommandCore: řešení pro dálkové ovládání dronů určené pro vysoce odborné pracovníky působící v náročných podmínkách

24. března 2026  10:23

Autobus odhodil ženu několik metrů. Dopravní podnik zveřejnil děsivý sestřih

Záběry ukazují situace, kdy lidé nečekaně vběhli do cesty vozu MHD

Spěchající chodce a cestující, kteří se nerozhlíží, než vstoupí do silnice či kolejiště, zachycují stále častěji kamery ve vozech brněnské MHD. Děsivě vypadající srážky teď dopravní podnik zveřejnil...

24. března 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Úpravy za téměř dvě miliardy. Národní divadlo zahajuje rekonstrukci Nové scény

Národní divadlo (ND) v Praze zahajuje generální rekonstrukci Nové scény....

Národní divadlo (ND) v Praze v úterý zahajuje generální rekonstrukci Nové scény za 1,8 miliardy korun bez DPH. Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a...

24. března 2026  9:02,  aktualizováno  10:18

Tesco přináší online nákupy do Chrudimi a posiluje pokrytí na 80 % domácností

24. března 2026  10:01

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Silničáři podepsali smlouvy na úseky východočeských dálnic, stavby se rozjedou už brzy

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí podepsalo smlouvu na stavbu úseku dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Sdružení firem vybuduje tuto část za 4,33 miliardy korun bez daně. Už v pátek...

24. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Tisíce párů rukavic i vzácné textilní vzorníky v Aši ohrožuje spodní voda

Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci.

Ašské národopisné a textilní muzeum se topí ve vodě. Do historické obytné budovy na Mikulášském vrchu, která stojí na místě vyhořelého zámku rodu Zedtwitzů, masivně proniká zemní vlhkost. Muzeum...

24. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

