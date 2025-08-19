12. výroční zasedání fóra Inovace pro chladnou Zemi (ICEF2025) se bude konat ve dnech 8. až 9. října 2025 v Tokiu

Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu (METI) a Organizace pro rozvoj nových energií a průmyslových technologií (NEDO) uspořádají ve středu 8. října a ve čtvrtek 9. října v hotelu Westin Tokyo v Japonsku a online dvoudenní 12. výroční zasedání fóra Inovace pro chladnou Zemi (ICEF2025). Výroční zasedání ICEF se koná každoročně od roku 2014 a organizuje je METI a NEDO jako mezinárodní konferenci. Na ní se scházejí vedoucí světoví představitelé z průmyslu, vědecké sféry a vlád, aby podpořili „inovace", které jsou klíčem k řešení klimatických změn.
Letošní 12. konference bude zahrnovat přibližně 10 sekcí s hlavním tématem „Inovace pro zelenou transformaci (GX) a bezpečnost".
¦ Přehled fóra
« název konference» 12. výroční zasedání fóra Inovace pro chladnou Zemi (ICEF2025)
« pořadatelé» Ministerstvo obchodu, hospodářství a průmyslu (METI);
Organizace pro rozvoj nových energií a průmyslových technologií (NEDO)
« termín» 8. (středa) a 9. (čtvrtek) října 2025
« místo konání» hotel Westin Tokyo, Japonsko (adresa: 1-4-1 Mita, Meguro-ku, Tokio)
(koná se jako hybridní akce s online sekcemi.)
« jazyk» angličtina (se simultánním tlumočením z japonštiny do angličtiny)
« účastnický poplatek» bezplatně (nutná předběžná registrace)
« oficiální webové stránky» https://www.icef.go.jp/
« spolupořadatelé» ministerstvo zahraničních věcí; ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie;
ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybolovu; ministerstvo životního prostředí
« institucionální partneři» Mezinárodní agentura pro energii (IEA), BloombergNEF, Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA)
Aktuální program a další podrobnosti najdete na oficiálních webových stránkách. https://www.icef.go.jp/program/
